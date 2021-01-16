Telegrama Katıldı bildiriminin nasıl kapatılacağı birkaç gündür herkesin aklında soru işareti. Bildiğiniz üzere, hafta sonunun gündemi WhatsApp’ın Gizlilik Politikası güncellemesiydi. Bu gizlilik politikasına göre, Facebook ve WhatsApp verilerini birleştirecek. Bu birleştirme sayesinde Facebook servisleri WhatsApp’ta da kullanılmaya başlanacak. Yani, birçok verimize ulaşılabilecek ve reklam, tanıtım içerikleri uygulama içerisinde karşımıza çıkabilecek. Fakat bu konunun sosyal medyada gündem olmasının ardından, birçok kullanıcı kişisel verilerinin ihlal edildiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. WhatsApp’ın aldığı bu kararla hepimizin karşısına bir onay penceresi çıkmaya başladı. 8 Şubat’a kadar kabul etmeyen kullanıcıların erişiminin engelleneceği duyuruldu. Sözleşmenin iptal edilip edilmeyeceği hakkında tartışmalar hala sürüyor. 4 Ocak’ta güncellenen WhatsApp Gizlilik İlkesi için buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcılar Hangi Uygulamalara Geçiyor?

WhatsApp’ın güvenimizi kaybetmesinin ardından farklı uygulamalar arayışına girdik. Birçok alternatif anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü konuşma uygulamaları arasından seçim yapmak zor. Güvenlik ve gizlilik özellikleriyle öne çıkan alternatif Telegram; gizli sohbet özelliği, yok olan ve sunucularda depolanmayan mesaj avantajıyla dikkatimizi çeken bir uygulama oluyor. Biriyle sohbet etmek için telefon numaranızın görünme zorunluluğu bulunmuyor. Kullanıcı adınızla da sohbet edebilirsiniz. Uygulama mağazasında ilk sıraya yerleşen Telegram’ı, Signal ve BiP uygulamaları takip ediyor. Telegram’a oluşan bu yığılma sonucunda, telefon ekranımıza sürekli Telegrama Katıldı bildirimi gelmeye başladı. Birçok kullanıcı rahatsız oluyor ve çözüm bulmaya çalışıyor. Peki Telegrama Katıldı bildirimi nasıl kapatılır?

Telegrama Katıldı Bildirimi Kapatma İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Telegram, platformda olan hareketleri anlık bildirim ile kullanıcılarına sunuyor. Dolayısıyla, rehberimizde kayıtlı olan kişiler Telegram’a katıldığında haberimiz oluyor. Gündemde olan bu konu sayesinde Telegram, birçok kullanıcı kazandı. Durum böyle olunca da gün içinde aldığımız bildirimler fazlasıyla arttı. Biz de art arda gelen bu bildirimlerden kurtulmanız için uygulamanız gereken üç yolu adım adım açıkladık.

1.YOL

Telefonunuzdan Telegram’a giriş yapın.

“Ayarlar” seçeneğine tıklayın.

Ardından “Bildirimler ve Sesler” bölümüne gidin.

En alt kısımda bulunan “Yeni Kişiler” seçeneğini yanındaki butondan pasif hale getirin.

Bu yöntemi, hem Android uygulamalarında hem de iOS uygulamalarında kullanabileceğinizi belirtelim.

2. YOL

Bilgisayarınızdan Telegram uygulamasını açın.

Sol üst köşede yer alan üç çizgi simgesine dokunun.

“Ayarlar” seçeneğine gidin.

“Bildirimler” bölümüne tıklayın.

Ekranı aşağıya kaydırdığınızda “Etkinlikler” kategorisi karşısına çıkacak. Oradaki “Kişi Telegram’a Katıldı” yazısının başında bulunan kutuya tıklayarak pasif hale getirin.

3.YOL

Telegram Web sayfasından giriş yapın.

Sol üst kısımda bulunan üç çizgi simgesine tıklayın.

Ardından çıkan “Desktop Notifications” yazısının yanında bulunan butona tıklayarak kapalı hale getirin.

Böylelikle rehberinizdeki kişiler Telegram’a katıldığı zaman, Telegrama Katıldı bildirimi almayacaksınız. Bildirimleri tekrar açmak için aynı adımları izleyebilirsiniz.

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