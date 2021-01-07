Ticaret Bakanlığı, onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere ulaşması ve istenmeyen mesaj trafiğinin önlenmesi için Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) oluşturdu. Söz konusu sistem, tüketicilerin verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir ekrandan görmesini amaçlıyor. Bugünden itibaren kullanıma açıldığı duyuruldu. Türkiye’de yaşayan bütün tüketicileri ilgilendiriyor. İstenmeyen mesaj engelleme, istenmeyen gelen arama engelleme gibi işlemleriniz için oldukça güzel bir hizmet.

İsteğiniz dışında işletmelerden arama, mesaj ya da e-Posta alıyor musunuz❓ İYS e-Devlet Kapısı’nda açıldı❗ Artık işletmelerden gelen tüm arama📞, mesaj📝 ya da e-Postalar📩 için onay/red işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. #DijitalTR Hizmet için: https://t.co/V62G3CjmRG pic.twitter.com/cuF2cArDfh — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) January 7, 2021

Gün içinde birçok kampanya, indirim, promosyon, reklam vb. içeren istenmeyen mesaj, e-posta ve sesli aramalar alıyoruz. Eğer izin verdiğimiz hizmet sağlayıcılar ve markalar fazlaysa, bu yoğunluk rahatsız edici boyutlara gelebiliyor. Neyse ki artık, istenmeyen SMS engelleme e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Nasıl Kullanılır?

Sistemi kullanmak oldukça kolay. e-Devlet üzerinden giriş yaparak ilgili hizmete buradan ulaşabilirsiniz. Telefon numaranızı ve e-posta adresinizi ayrı ayrı tanımlayarak sesli arama ve kısa mesaj onayı verdiğiniz işletmeleri görebilirsiniz. Mevcut izinleri, direkt sistem üzerinden engelleyebilirsiniz.

Ayrıca İleti Yönetim Sistemi’nin sitesinden de dilediğiniz hizmet sağlayıcı ve marka için onay verebilir, istemedikleriniz için red hakkınızı kullanabilirsiniz. İstenmeyen SMS engelleme işleminiz için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca İYS sayesinde, tüketicilerin ticari elektronik ileti onaylarına ilişkin şikayetlerinin hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması mümkün olacak. Çok yakında İleti Yönetim Sistemi’ne, İleti Yönetim Sistemi Mobil üzerinden de erişim sağlanacak.

Ticari Elektronik İleti Onayları Ne Zamana Kadar Değiştirilebiliyor?

Bakanlık, 150 bin adedin üzerinde onaylı hizmet sağlayıcısına, verilerini İYS’ye yüklemesi için 31 Aralık 2020’ye kadar izin vermişti. Tüketiciler ise onay/red işlemlerini, bugünden itibaren 16 Şubat 2021’e kadar yapılabilecek. Bu süre içerisinde onay tercihlerinizi güncellemeniz gerekiyor.

Hizmet sağlayıcılara tekrar 31 Mayıs 2021’ye kadar süre verilecek. Tüketiciler de mevcut onaylarını 1 Haziran 2021–16 Temmuz 2021‘de kontrol edebilecek. Belirlenen sürelerde red hakkınızı kullanmadığınız takdirde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye iletilen veriler onaylanmış kabul edilecek.

Söz konusu tarihler, mevcut onayların kontrolü içindir. Bu tarihlerden sonra da dilediğiniz zaman İYS üzerinden tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Sonraki değişiklikler için herhangi bir süre sınırı yok.

Daha detaylı bilgi için: