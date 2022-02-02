Kan Themes 2018 yılından beri etkili, hızlı ve profesyonel wordpress temaları üretmektedir. Bu temalar sayesinde sitenizi istediğiniz özelliklere göre ayarlamak artık çok basit!

Kan Themes, 5 çeşit tema ve +1000 müşterisi ile faaliyetlerine her geçen gün daha da gelişerek devam etmektedir. En çok tercih edilen temalarından olan WordPress Haber Teması sayesinde siz de en etkili ve en pratik biçimde haberinizi hazırlamak ve yayına almak için mutlaka yazımızı inceleyin.

Kanews WordPress Haber Teması

Kanews WordPress Haber Teması yerel, ulusal ve global haber siteleri için hazırlanan bir haber temasıdır. Bu temayla haber oluşturmak çok pratik ve çok hızlıdır. 6 farklı hazır tasarımdan seçim yaparak tek bir tık ile tüm yazılara uygulayabilirsiniz. Paylaşılan yazının kategorisine göre site rengi belirleyebilirsiniz. Ayrıca her bir yazıya farklı ayarlar yaparak özelleştirebilirsiniz. Kanews, kullanıcıların bir haber sitesinden beklentisi olan tüm özel sayfaları size sunuyor.

Bir çok özel bileşeni ve reklam alanları ile öne çıkan Kanews teması yapımcı firma tarafından sık sık güncellenerek sizlerin etkin ve sağlıklı bir site çalışmasını olanak sağlıyor. Themeforest temalarına benzer yapıda olması ve Türkçe olarak sunulması oldukça avantaj sağlayan bu temanın farklı yapıda tasarımların oluşturulmasında da yardımcı oluyor.

Kanews WordPress haber teması hem mobil hem de masaüstü arama sonuçlarında öne çıkmanızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu temalarda herhangi bir yerden satın alamayacağınız yaratıcılıkta ve güzellikte çeşitli bileşenler bulabilirsiniz. Bileşenlerin bazı özellikleri şu şekildedir:

SSL & HTTPS uyumlu

H etiketlerinin öncelikli kullanımı

Kısmi veri işaretleme

Yoast SEO ve tüm SEO eklentileri ile uyumlu

Tamamen responsive tasarım

Her masaüstü ve mobil cihazda aynı kalite imkanı

250’e yakın profesyonel wordpress temaları ayar seçeneği

Ücretli abonelik

Seo için optimize

Hız için optimize

Dahili önbellekleme sistemi

Tek tık ile kurulum

Destek ekibi

Düzenli otomatik güncellemeler

Gelişmiş profesyonel wordpress temaları paneli

16,777,216 milyondan fazla renk seçeneği

Mailchimp ve feedburner altyapısı

WordPress nasıl blog açılır ve kullanır bilmiyorsanız: Ücretsiz Blog Nasıl Açılır ? [2022] WordPress ve Blogger için Anlatım

Kanews WordPress Temaları

Kanews WordPress Haber Teması haricinde; Geoit WordPress Blog ve Viral Teması, Spixer WordPress Blog ve Magazine Teması, Uckan WordPress Kişisel Blog Teması ve Gmedia Ücretsiz Blog Teması bulunmaktadır.

WordPress Temaları sizler için en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür. İşte harika profesyonel wordpress temaları ayarlarından bazıları: