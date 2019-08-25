Windows Defender Virüs Uyarı Sorunu

Özellikle Windows 10 sürümünde gerçekleşen Windows Defender görüntü sorunlarından birinden bahsedeceğiz. Windows Defender bir virüs bulduğunda ve onu sildiğinizde program hala virüs bilgisayardaymış gibi uyarı verebiliyor. Peki bu sorunu nasıl çözersiniz ya da bulunan ya da bilgisayarda hala var olan virüsü Windows Defender silemezse bunu nasıl çözersiniz? Kısaca açıklıyoruz.

Windows Defender Eylem Gerekiyor Hatası

Virüs bilgisayardan silinmedi ya da silinse de Windows Defender bu virüsü hala algılıyorsa yapmanız gerekenler aşağıdadır. %90 ihtimalle uyarı kaybolacaktır.

Windows’u güvenli modda başlatın.

Bunun için Ayarlar – Kurtarma Seçeneklerinden güvenli modda başlatmaseçeneğini seçin.

Güvenli modda mümkünse Windows Defender’ı çalıştırın.

Mümkün değilse bilgisayarı yeniden başlatın.

Bilgisayar yeniden başladığı zaman doğrudan normal modda başlayacaktır.

Uyarının yok olduğunu göreceksiniz.

Windows Defender, Windows’un özellikle kendisini koruması için geliştirilen ve genel manada diğer antivirüs programlarından geri kalan bir program ve varsayılan olarak Windows’a geliyor. Başka bir antivirüs kurarsanız devre dışı bırakılabiliyor.