Bu yazıda sizler için Instagram’ın en yeni özelliklerinden bahsedeceğiz ve daha etkili hikayeler oluşturmanızı sağlayacağız. Bir süredir Instagram hikayelerinde sürekli müzikler duymaya başladınız. Bunun sebebi Instagram’ın hikayelere müzik ekleyebilme özelliğini getirmesidir.

Daha önceden hikayenizde müzik oynatmak için ya bir program ya çevrim içi bir uygulama ya 3. parti bir yazılım kullanmanız ya da videolu hikayelerde telefonunuzdan müziği oynatırken (bu seçenekte ses sorunları ortaya çıkıyor) kayıt yapmanız gerekiyordu. Ama şimdi hiç biri için uğraşmanıza gerek yok.

Instagram hikayelerine müzik ekleme

İlk önce hikayenizi belirleyin. Ya da Instagram kamerası üzerinden kayıt yapın.

Bir video ya da bir görsel olabilir.

Hikaye kısmına gelin.

Ekranı yukarı kaydırın ya da üst kısımdaki etiket kısmına tıklayın.

Ardından etiketler içinde Müzik etiketini seçin.

Hemen akabinde müziklerden birini seçin.

Bu kısımda müzikleri sağ tarafından bulunan play butonuyla ön dinleyebilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman doğrudan hikayenize yapışır.

Instagram müzikler hakkında bilmeniz gerekenler

Görsel hikayenizde müzikler şimdilik 15 saniye oynayabiliyor. Bunun sebebi hikayenin bu süre sonunda otomatik atlaması. Hikaye üzerinde müziği ilk eklediğinzide ya da düzenlerken sonradan üzerine tıkladığınızda alt kısımdan hangi 15 saniyelik kısmın oynatılmasını isterseniz orayı seçebilirsiniz.

Bununla birlikte şarkı sözü olanları da farklı sitillerde şarkı sözleri ile görüntüleyebilirsiniz.