Hangi İnç Kaç Cm? TV, Telefon ve Monitör İnç Ölçüleri

Gündelik hayatta teknolojik aletler farklı boyut ve ölçülerde üretilmektedir. Üretimlerinde inç olarak hesap yapılan ekranlarda, belirli uzunluklar dikkate alınarak insanlara sunulur. Bu yazımızda bizde en çok kullanılan inç boyutlarını detaylı bir şekilde inceleyerek sorularınızı yanıtladık. Alt kısımda bulunan başlıklardan hangi inç kaç cm eder, en çok kullanılan inç, TV Ekran boyutları, monitör ekran boyutu ve akıllı telefonların boyutları başlıklarını inceleyerek öğrenebilirsiniz.

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İnç kavramı ilk olarak İngiltere Kraliçesi’nin işaret parmağından gelmektedir. İşaret parmağını uzatan Kraliçe’nin ilk bıçağının uzunluğunun inç olduğu bilinerek söylenir. Bu söylentinin yanı sıra Kraliçe’nin ayak başparmağının 1 inç uzunluğunda olduğu da anlatılmaktadır. Elbette bunların sadece bir söylenti olduğunu unutmayalım. Bu bilgilerin yanı sıra 1968 yılında İngiliz Milletler Topluluğu ve Birleşik Devletler üye devletler tarafından yapılan anlaşmaya göre inç kavramı detaylı olarak incelenmiştir. Belirli bir noktada ortak kılınan inç, uluslararası alanda 25,4 milimetre olarak tanımlanmıştır. Şu anda ise İngiltere, Amerika, Kanada ve farklı ülkelerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

1 İnç Kaç Cm’dir?

İnç kavramı içerisinde boyutları hesaplamak için çoğu zaman 1 İnç’i kullanırız. Birim kapsamında en küçük boyutlardan olan bu birim, elbette diğerlerinden daha düşük olmaktadır.

Uluslararası alanda, 1958 yılında yapılan anlaşmada 1 inç ölçüsü 2,54 santimetreye eşit kabul edilmiştir. Yani kullanacağımız hesaplamalarda 1 inç = 2,54 cm olarak değerlendiriyoruz.

5.5 İnç Kaç Cm?

Genel olarak telefonlarda kullanılan 5.5 İnç, ölçü birimlerinden bir tanesidir. Bir telefon boyutuna göre hesaplandığında beklenenden daha yüksek çıkacaktır. Hesaplanırken Inch bazında 1 birimi 2,54 santimetreye eşit olarak alıyoruz. Bunun sonucunda 5.5 İnç 13,97 cm sonucu çıkar.

24 İnç TV Kaç Cm’dir?

Piyasada en çok televizyonlarda kullanılan 24 İnç kavramı, 61 ekran olarak da bilinmektedir. 24 İnç ölçüsü yükseklik olarak 30 cm ve en olarak 53 cm’dir. Bu ekranlara genellikle kullanıcı isteklerini dikkate alıp günlük kullanım performansını artırmak amacıyla tasarlanmıştır.

32 İnç TV Kaç Cm’dir?

32 İnç TV’ler diğer televizyon boyutlarına göre daha çok tercih edilmektedir. Boyut olarak tüketiciler tarafından 82 ekran şeklinde bilinirler. 32 inç televizyonların boyutunu da açıklayacak olursak: en olarak 40 cm ve boy olarak 70 cm’e denk gelmektedir.

43 İnç Kaç Cm?

108 ekran televizyonlar olarak bilinen 43 İnç’ler, boy olarak 95 cm ve en olarak 54 cm’e gelmektedir. Televizyon ve monitörlerde sıkça kullanılan bu boyut, değişik noktalarda ve günlük kullanımlarda tercih edilebiliyor.

55 İnç Kaç Cm?

55 İnç kavramı genel olarak televizyonlarda kullanılmaktadır. 140 ekran üzerinden alınan ölçülerde çoğu zaman Smart televizyonlar konusu konuşulur. 55 İnç ekranlar boy ve en olarak diğerlerinden elbette daha büyüktür. 55 İnç boy olarak 122 cm ve en olarak da 68 cm’dir.

TV Ekran İnç Cm Ölçüleri – TV Ekran Boyutları

10 inç 25 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 25,4 cm’dir.

15 inç 38 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 38,1 cm’dir.

17 inç 43 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 43,18 cm’dir.

19 inç 51 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 48,26 cm’dir.

20 inç 51 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 50,8 cm’dir.

21 inç 53 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 53,34 cm’dir.

22 inç 25 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 55,88 cm’dir.

27 inç 68 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 68,58 cm’dir.

32 inç 81 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 81,28 cm’dir.

44 inç 112 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 111,76 cm’dir.

46 inç 117 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 116,84 cm’dir.

47 inç 120 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 119,38 cm’dir.

50 inç 127 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 127 cm’dir.

51 inç 130 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 129,54 cm’dir.

55 inç 1139 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 139,7 cm’dir.

58 inç 147 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 147,32 cm’dir.

65 inç 165 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 165 cm’dir.

70 inç 178 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 177,8 cm’dir.

75 inç 190 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 190,5 cm’dir.

78 inç 198 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 198,12 cm’dir.

82 inç 208 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 208,28 cm’dir.

84 inç 213 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 213,36 cm’dir.

102 inç 259 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 259,08 cm’dir.

105 inç 267 ekran olarak bilinmektedir, boyutu 266,7 cm’dir.

Monitör Ekran Boyutları İnç – Cm

18,5 İnç olan bir monitörün boyutu 47 cm’dir

21,5 İnç olan bir monitörün boyutu 54,6 cm’dir

23 İnç olan bir monitörün boyutu 58,4 cm’dir

23,6 İnç olan bir monitörün boyutu 59,9 cm’dir

23,8 İnç olan bir monitörün boyutu 60,5 cm’dir

24 İnç olan bir monitörün boyutu 61 cm’dir

27 İnç olan bir monitörün boyutu 68,6 cm’dir

28 İnç olan bir monitörün boyutu 71,1 cm’dir

Akıllı Telefon Boyutları İnç – Cm

2,4 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 6,1 cm’dir.

4,7 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 11,9 cm’dir.

5 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 12,7 cm’dir.

5,2 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 13,2 cm’dir.

5,3 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 13,5 cm’dir.

5,5 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 14 cm’dir.

5,6 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 14,2 cm’dir.

5,8 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 14,7 cm’dir.

5,9 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 15 cm’dir.

6 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 15 cm’dir.

6,1 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 15,5 cm’dir.

6,2 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 15,7 cm’dir.

6,3 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 16 cm’dir.

6,4 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 16,3 cm’dir.

6,5 İnç olan bir akıllı telefonun ekran boyu 16,5 cm’dir.

İnç Cm Nasıl Hesaplanır?

İnç, uluslararası alanda kullanılan ve karşılığı 2,54 cm olan bir uzunluk ölçüsü birimidir. Gündelik hayatta pek çok farklı alanda karşımıza çıkan bu kavramın nasıl hesaplandığı karıştırılabiliyor. Ekran birimlerinin büyüklüğünü gösteren bu ölçümü oldukça kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

“İnç Cm Nasıl Hesaplanır?” konusunda öncelikle belirli detayları bilmemiz gerekiyor. Bu detaylardan ilki 1 inç’in kaç cm’ye denk geldiğini bilmektir. 1 inç = 2,54 cm’ye denk gelmektedir. Yani inç olarak karşımıza çıkan her birimi cm’ye dönüştüreceğimiz zaman 2,54 değeri ile çarpıyoruz.

Örneğin 8 inç kaç cm? sorusunu cevaplayalım. Burada cevabı bulmak için 8’i 2,54 ile çarpıyoruz. Cevap ise 20,32 çıkıyor.

İnç Nerelerde Kullanılıyor?

Uzunluk birimleri sistemden sisteme göre değişiklik gösteren, günümüzde hassas ölçüler yapabilen birimlerdir. Uluslararası Ölçüm Sistemi’ne göre birbirinden farklı uzunluk ölçüsü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan ve yaygın olarak kullanılan kavramlardan bir tanesi de inç’tir. İnç, kendi çapında daha değişik noktalarda kullanılarak insanlara yardımcı oluyor.

İnç’in kullanım alanlarında ilk olarak bilgisayar tarafından söz edebiliriz. Ne kadar alakasızmış gibi gelse de uzunluk birimini donanım ve yazılım alanında çokça kullanabiliyoruz. Bunun yanında televizyon, akıllı telefon, monitör ve farklı teknolojik aletlerin büyüklüğünü ölçmek için de inç kullanılır. Son olarak vereceğimiz bilgi ise otomobil ve bisiklet lastik çaplarından geliyor. Bu alanda cant konusu inç sayesinde birçok fayda sağlamaktadır.