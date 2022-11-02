En İyi Akıllı Telefonlar [2022]

Apple, Samsung, Oppo, Huawei ve daha bir sürü marka. Her geçen gün yeni bir markanın yeni bir telefon modeli piyasaya çıkıyor. Bu modeller arasında seçim yapabilmek, en iyi performansa sahip akıllı telefonu bulabilmek gerçekten de güç. İçeriğimizde akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gereken özellikler, farklı bütçeler için en iyi akıllı telefonlar ve teknik özelliklerini derledik.

En iyi akıllı telefonlar 2022 listemizi farklı bütçelere hitap edebilmek adına 5.000 TL altı en iyi telefonlar, 5.000 – 10.000 TL arası en iyi telefonlar, 10.000 – 20.000 TL arası en iyi telefonlar ve 20.000 TL üstü en iyi telefonlar olmak üzere 4 farklı gruba ayırdık. Listede hem Android modellerin, hem de iOS modellerin uygun fiyata ve yüksek performansa sahip modellerini görebileceksiniz.

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5.000 TL altı en iyi akıllı telefonlar

5.000 TL’nin altındaki akıllı telefonlar genellikle giriş seviyesi ya da orta – alt segment telefonlar olarak nitelendiriliyor. Bu segmentlerde maksimum verim alabileceğiniz en iyi fiyat performans telefonları şu şekilde;

Oppo A16

En iyi fiyat performans telefonları arasında yer alan Oppo A16, 32 GB ve 64 GB olmak üzere 2 farklı depolama alanı seçeneği ile satılıyor. 32 GB’lık versiyonda 3 GB RAM bellek bulunurken 64 GB’lık modelde ise 4 GB RAM bellek yer alıyor. 6.52 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğe sahip ekran kullanılan telefon özellikle yaşlılar için en iyi telefon modelleri arayışı olanlar için uygun. 5.000 mAH pil gücüyle şarjı uzun süre giden Oppo A16, MediaTek Helio G35 işlemciden güç alıyor. Oppo A16 kamera özelliklerine baktığımızda; ön kısımda 8 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası, arka kısımda ise 13 MP ana kamera, 2 MP çözünürlüğünde makro kamera ve yine 2 MP çözünürlüğünde genişlik kamerası bulunuyor.

Xiaomi Redmi 9C

Uygun fiyatlı telefon üretimiyle bilinen Xiaomi markasının Redmi 9C modeli en ucuz akıllı telefonlar arasında yer alıyor. 6.53 inç boyutunda geniş bir IPS LCD ekrana sahip model, MediaTek Helio G35 işlemciden güç alıyor. 5.000 mAH pil gücü ile uzun süreli kullanım sunan Redmi 9C, 3 farklı versiyonu ile satışa sunuluyor. Diğer tüm özellikleri aynı olmakla beraber 9C’nin 2,3 ve 4 GB RAM belleğe sahip modelleri mevcut. 2 GB RAM belleğe sahip model 32 GB, 3 GB RAM belleğe sahip model 64 GB ve 4 GB RAM belleğe sahip modelse 128 GB depolama alanına sahip. Tüm çeşitleri 5.000 TL’nin altında satılan akıllı telefonun ihtiyacınıza ve bütçenize uygun modelini tercih edebilirsiniz.

Samsung Galaxy A13

5000 TL altı en iyi Android telefon modellerinden biri de Samsung’un A13 modeli. 4 GB RAM belleğe sahip akıllı telefon 64 GB ve 128 GB olmak üzere 2 farklı depolama seçeneği ile satılıyor. 6.6 inç boyutunda, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip HD+ çözünürlüklü ekran bulunan model tüm özellikleriyle en iyi fiyat performans telefonları arasında. Samsung A13 kamera özellikleri de performans özellikleri gibi oldukça üstün. 8 MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip telefonun arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde ana kamera, 2 MP derinlik kamerası ve 2 MP de genişlik kamerası bulunuyor. 5.000 mAH bataryaya sahip telefon, 15W’lık hızlı şarj aleti ile birlikte kutudan çıkıyor. Tüm bu özellikleriyle Samsung Galaxy A13, en iyi 5.000 TL altı telefon önerileri arasında yerini alıyor.

5.000 – 10.000 TL arası en iyi akıllı telefonlar

10.000 TL altındaki telefon modelleri genellikle orta segment ve orta üst segment olarak nitelendirilir. Bu segmentlerde üstün performans alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar (Android) şu şekilde;

Oppo Reno 5 Lite

2001 yılında Çin merkezli kurulan telefon üreticisi Oppo, ABD’nin Huawei’ye uyguladığı ambargo sonrası Huawei’nin sahip olduğu pazar payını sahiplendi. Günümüzde uygun fiyatlı, yüksek performansa sahip ve şık tasarımlı cihazlarıyla ön plana çıkan markanın Oppo Reno 5 Lite modeli, en çok önerilen telefon modelleri arasında. 6.43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran bulunan modelin ekran yenileme hızı ise 60 Hz. 8 GB RAM bellek bulunan modelde 5 GB’lık da genişletilmiş RAM seçeneği bulunuyor. Yani telefon ayarlarından ihtiyaç durumunda RAM belleği 13 GB’a yükseltilebiliyor. 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleriyle satılan telefon MediaTek Helio P95 yonga seti kullanıyor. Batarya kapasitesi açısından 4310 mAh pil gücü ile biraz zayıf kalsa da gündelik kullanımda 36 saati aşkın süre kullanılabiliyor.

Oppo Reno 5 Lite kamera özelliklerine baktığımızda ön kısımda 32 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip özçekim kamerası bulunuyor. Arka panelde dörtlü kamera sistemi bulunan telefonun ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde. Kamera ile otomatik odaklama, sabit odak, hareket algılama gibi extra özellikler yer alıyor. Ortalama 6.000 TL civarı fiyat etiketine sahip telefon 8.000 TL altı en iyi akıllı telefonlar kategorisinde en iyilerden.

Samsung Galaxy A53

En iyi Android telefonlar arasında Samsung ciddi bir pazar payına sahip. Firmanın orta – üst segmente yönelik bir modeli olan Samsung Galaxy A53, satış rekorları kıran bir önceki A52 serisinin yenilenmiş versiyonu. 5G özelliğine sahip Samsung telefonlardan biri olan A53 modeli, 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte ve 120 Hz ekran tazeleme hızını destekleyen Super AMOLED ekrana sahip. En iyi çift hatlı telefonlardan biri olarak da öne çıkan Samsung Galaxy A53, Samsung Exynos 1280 yonga setinden güç alıyor. 8 GB RAM bellek ve 128 GB depolama alanına sahip telefon, aynı zamanda 256 GB depolama alanı seçeneğiyle de satılıyor. Pil özellikleri açısından 5.000 mAh batarya kullanılan telefon, kutusundan 25W’lık hızlı şarj aletiyle birlikte çıkıyor.

Samsung A53 kamera özelliklerine baktığımızda ön kısımda 30 FPS değerinde, 32 MP çözünürlükte 2160p video çözünürlüğüne sahip özçekim kamerası yer alıyor. Arka kısımda dörtlü kamera kullanılan A53’ün ana kamerası 64 MP çözünürlüğünde. Portre modu, panorama, yapay zeka (AI) sahne algılama, sesli komut gibi gelişmiş kamera özelliklerine sahip telefonda slow motion (yavaş çekim) videolar da çekilebiliyor. Samsung A53’ün ekstra geniş açı kamerası 12 MP, makro çekim kamerası 5 MP ve derinlik kamerası 5 MP çözünürlüğünde. Tüm bu gelişmiş özellikleriyle Samsung Galaxy A53, 5.000 TL üstü en iyi akıllı telefon önerileri arasında yer alıyor.

Xiaomi 11 Lite

En iyi Android telefon markaları arasında her dönem ilk 3’e adını yazdıran Xiaomi’nin 11 Lite modeli 10.000 TL civarında en iyi akıllı telefon önerileri listemizde yer alıyor. 6.55 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlükte ve 90 Hz ekran tazeleme hızında AMOLED ekrana sahip model Qualcomm Snapdragon 732G işlemci kullanıyor. 6 GB RAM belleğe sahip akıllı telefon 64 GB ve 128 GB depolama alanı seçenekleriyle satılıyor. 4.250 mAh pil kullanılan Xiaomi 11 Lite modeli, kutusundan 33W’lık hızlı şarj cihazıyla birlikte çıkıyor.

Mi 11 Lite kamera özelliklerine baktığımızda ön kısımda 16 MP çözünürlüğünde selfie kamerası bulunuyor. Arka kısımda ise üçlü kamera sistemi yer alıyor. 64 MP çözünürlüğündeki ana kamera 4K fotoğraf ve video çekimlerine olanak tanıyor. Xiaomi 11 Lite’ın geniş açı kamerası 8 MP, makro kamerası ise 5 MP çözünürlüğünde. Tüm bu özellikleriyle Xiaomi’nin bu modeli 5.000 – 10.000 TL arasın en iyi akıllı telefonlar arasında listemizde kendine yer buluyor.

10.000 – 20.000 TL arası en iyi akıllı telefonlar

En iyi akıllı telefon önerileri listemize 10.000 – 20.000 TL arası en iyi akıllı telefonlarla devam ediyoruz. Ülkemizde bu fiyat aralığında satılan modeller orta üst segment ve üst segment olarak nitelendiriliyor. Bu başlık altında en iyi Android telefonlar ve en iyi iPhone modellerine birlikte yer vereceğiz. İşte 10.000 TL ve üstü en iyi akıllı telefonlar;

iPhone 11

En iyi akıllı telefonlar arasında iPhone modelleri her dönem ya zirvede ya da 2. sırada yer almıştır. 2019 yılının Eylül ayında piyasaya sürülen iPhone 11, günümüzde halen en çok kullanılan iPhone modelleri arasında. Aynı zamanda son yıllarda en çok tutulan iPhone modeli olduğunu da belirtmek gerek.6.1 inç büyüklüğünde Liquid Retine HD ekran bulunan iPhone 11, geniş renk yelpazesi, true tone, haptik touch ve 625 nite kadar parlaklık özellikleriyle öne çıkıyor. Dayanıklı bir ekrana ve kasaya sahip akıllı telefon toza, kire, darbelere ve 1.5 metre derinliğe kadar suya dayanıklı. Dolayısıyla popülaritesinin yanı sıra en sağlam telefon modelleri arasında da kendine yer buluyor.

Apple A13 Bionic işlemciden güç alan iPhone 11, 4 GB RAM bellek ve 64 GB depolama alanına sahip. Depolama alanı olarak 128 GB, 256 GB ve 512 GB’lık seçenekleri de mevcut. 3110 mAh bataryaya sahip telefon kutusundan 20W’lık hızlı şarj kablosu ile çıkıyor. USB-C uyumlu şarj adaptörünü ise ayrıyeten satın almanız gerekiyor. iPhone 11 ile gelen en güzel özelliklerden biri de hızlı şarj üzerine. Telefonun pilini 30 dakikalık şarj süresinde %50 oranında doldurabiliyorsunuz.

iPhone 11 kamera özelliklerine baktığımızda 12 MP çözünürlüğündeki ana kamera ile 2160p çözünürlüğünde, 60 FPS değerinde 4K görüntüler elde edilebiliyor. Kırmızı göz düzeltme, HDR, sesli komut, time-lapse, video çekimlerinde slow motion gibi ekstra kamera özellikeri de yer alıyor. Telefonun ikinci arka kamerası ise ekstra geniş açı için kullanılıyor. 12 MP çözünürlüğündeki bu kamera F2.4 değerinde ve 120° geniş açılı görüntüler elde etmeye imkan tanıyor. iPhone 11 ön kamera ise 12 MP çözünürlüğünde. 60 FPS, 2160p çözünürlüğünde videolar çekilebilen kamerada pozlama kontrolü, canlı fotoğraflar, dijital görüntü sabitleyici gibi ek özellikler yer alıyor. Bu gelişmiş özellikleriyle iPhone 11 en iyi akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung’un en iyi telefon modelleri arasında yer alan S21 Plus, aynı zamanda 10.000 TL üstü en iyi akıllı telefonlardan da biri. 6.7 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip AMOLED ekran bulunan modelin ekran yenileme hızı ise 120 Hz. Samsung Exynos 2100 yonga setinden güç alan Samsung Galaxy S21 Plus, 8 GB RAM ve 128 GB’dan başlayan depolama alanı seçenekleriyle satılıyor. 5G desteği sunan akıllı telefonda 4.800 mAh pil bulunuyor ve 25W hızlı şarj desteği sağlanıyor.

Samsung Galaxy S21 Plus kamera özelliklerine baktığımızda arka kısımda 12 MP çözünürlüğünde ana kamera, 12 MP geniş açı kamerası ve 64 MP çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. 120 derece geniş açılı fotoğraf ve videolar çekmeye imkan sunan telefonda 3x hibrit zoom, 30x dijital zoom ve optik görüntü sabitleyici gibi gelişmiş kamera özellikleri bulunuyor. Aynı zamanda 4K çözünürlükte ve 64 FPS değerinde görüntüler elde edilebiliyor. Telefonun ön kamerası ise 10 MP çözünürlüğünde. Bu selfie kamerası ile de 8K çözünürlüğünde ve 24 FPS değerinde görüntüler elde edilebiliyor. Gelişmiş kamera özellikleri ve yüksek performansıyla S21 Plus, en iyi akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy A73

10.000 – 20.000 TL arası en iyi akıllı telefonlar listemizde yer verdiğimiz bir diğer model Samsung Galaxy A73. Samsung A serisinin en iyi telefonu olan A73’te 6.7 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip Super AMOLED ekran bulunuyor. 8 GB RAM bellek ve 128 GB’dan başlayan depolama seçeneklerine sahip 5G uyumlu Android telefon, Qualcomm Snapdragon 778G yonga setini kullanıyor. 5.000 mAh bataryaya sahip A73, kutusundan 25W hızlı şarj kablosu ile birlikte çıkıyor.

En iyi akıllı telefonlar arasında yer verdiğimiz Samsung Galaxy A73, kamera özellikleriyle ön plana çıkıyor. Telefonun 108 MP çözünürlüğündeki ana kamerası ile 2160p çözünürlüğünde 30 FPS görüntüler elde edilebiliyor. Yapay zeka destekli ana kameranın yanında 12 MP ultra geniş açı kamerası, 5 MP makro çekim kamerası ve 5 MP derinlik kamerası yer alıyor. Ön kısımda ise 32 MP çözünürlüğünde 2160p çözünürlüğünde görüntüler kaydetmeye olanak sağlayan selfie kamerası bulunuyor. Özellikle kamera, tasarım ve hız anlamında A73, Samsung marka en iyi akıllı telefonlar arasında.

20.000 TL üstü en iyi akıllı telefonlar

Geldik en iyi akıllı telefonlar listemizin en üst segmentine. 20.000 TL’nin üzerindeki akıllı telefonlar üst segment ya da amiral gemisi telefonlar olarak nitelendiriliyor. En iyi amiral gemisi telefonlar listemizde çeşitli iPhone ve Android modellerine yer verdik. İşte 20.000 TL üstü en iyi akıllı telefonlar;

iPhone 14 Pro Max

Çeşitli platformlarda yapılan hız ve benchmark testlerinde 2022’nin en iyi telefonu seçilen iPhone 14 Pro Max bizim de 20.000 TL üstü en iyi akıllı telefonlar listemizde ilk sırada yer alıyor. Gerek tasarımıyla, gerek kamera özellikleriyle, gerekse performansıyla kendine hayran bırakan iPhone 14 Pro Max, Ekim ayı itibariyle satışa sunuldu. En hızlı telefon işlemcisi ünvanına sahip Apple A16 Bionic işlemciden güç alan 14 Pro Max, 6 GB RAM belleğe ve 128 GB’dan başlayan depolama seçeneklerine sahip. 6.69 inç ekran büyüklüğüne sahip modelin ekranı suya, toza ve sıçramalara karşı ultra dayanıklı. Apple’ın özdeşleşmiş Super Retina XDR ekranı bulunan telefonun kasası da paslanmaz çelikten tasarlanmış.

14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde bulunan Dynamic Island (dinamik ada), klasikleşen çentiğin yerini aldı ve iPhone modellerinde daha işlevsel bir kullanım sunuyor. iPhone 14 Pro Max ile birlikte gelen en çarpıcı özelliklerden biri de trafik kazası algılama sensörü.

iPhone 14 Pro Max kamera özelliklerine bakıldığında arka kısımda 48 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 12 MP telefoto kamera bulunuyor. Apple’ın Pro kamera sisteminde akıllı HDR 4, gece modunda portre çekimi, video portre modu, otomatik görüntü sabitleme, gelişmiş kırmızı göz düzeltme gibi oldukça gelişmiş özellikler ve efektler bulunuyor. iPhone 14 Pro Max ana kamerası ile 2160p çözünürlüğe kadar 4K videolar çekilebiliyor. Ön tarafta ise 2160p çözünürlüğünde 60 FPS görüntüler elde etmeye olanak sağlayan 12 MP’lik özçekim kamerası bulunuyor. Kamera, tasarım, performans, dayanıklılık ve kendine özgü işlevsel özellikleriyle iPhone 14 Pro Max, en iyi akıllı telefonlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip 4

Piyasada bulunan en iyi katlanabilir telefon modeli olan Samsung Galaxy Z Flip 4, sıradışı görünümü, şık tasarımı ve yüksek performans sunan teknik özellikleriyle en iyi akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Qualcomm’a ait Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden güç alan cihazda 818 mHz hıza sahip Adreno 730 grafik işlemcisi bulunuyor. 8 GB RAM belleğe sahip model, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğiyle satılıyor.

Ekran özelliklerine baktığımızda Z Flip 4 model katlanabilir telefonda 6.7 inç büyüklüğünde Dynamic AMOLED 2X ekran yer alıyor. Oldukça kaliteli bir kullanım deneyimi sunan bu ekran 120 Hz ekran tazeleme hızı sunuyor. Telefonun ikincil bildirim ekranı ise 1.9 inç büyüklüğünde ve 60 Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy Z Flip 4 kamera özellikleri de tıpkı diğer özellikleri gibi oldukça üstün. İkili kamera sistemi kullanılan telefonda f/1.8 değere sahip 12 MP çözünürlüğünde bir ana kamera ve yine 12 MP çözünürlüğünde bir geniş açı kamerası bulunuyor. 4K çözünürlüğünde video kaydetmeye imkan tanıyan modelin ön kısmında ise f/2.4 değerinde ve 10 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası mevcut. 3700 mAh değerinde INCELL teknolojisini kullanan bir batarya ile donatılan Z Flip 4, bağlantı noktasında 5G uyumlu telefon modelleri arasında yer alıyor. Ayrıca IPX8 sertifikasıyla suya dayanıklılığının da olduğunu belirtelim. Android’te en iyi akıllı telefonlardan biri olan Z Flip 4, 24.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

Huawei Mate 50 Pro

Geldik 20.000 TL üstü en iyi akıllı telefonlar listemizin ve içeriğimizin sonuna. Teknoloji ürünleri hakkında testler sunan DXOMark, Huawei Mate 50 Pro’yu en iyi kameraya sahip telefonlar listesinin zirvesine yerleştirdi. Huawei’nin kendi geliştirdiği işletim sistemi olan HarmonyOS 3.0’ı kullanan Mate 50 Pro modeli gerek kamera, gerekse performans özellikleriyle en iyi akıllı telefonlar arasında yer almayı fazlasıyla hakediyor. 6.74 inç büyüklüğünde 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED ekran bulunan telefon, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemciden güç alıyor. 8 GB ve 12 GB RAM bellek seçenekleri bulunan cihazda depolama alanı ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı opsiyona sahip. Günümüz teknolojisinde adı yeni yeni anılmaya başlanan uydu ile iletişim teknolojisini destekleyen cihaz, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı gibi ekstra gelişmiş özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

En iyi oyun telefonu listelerinde de adı geçen Huawei Mate 50 Pro, 4700 mAh pile sahip ve 66W’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Huawei Mate 50 Pro kamera özelliklerine baktığımızda arka kısımda f/2.2 diyaframa sahip 50 MP çözünürlüğünde değişken diyaframlı kamera, 13 MP ultra geniş açı kamerası ve 64 MP çözünürlüğünde, 200x zoom yapabilen telefoto kamerası yer alıyor. Ön kısımda ise 13 MP çözünürlüğünde f/2.4 diyaframa sahip 2160p görüntüler elde etmeyi sağlayan selfie kamerası yer alıyor. Kamera özellikleriyle kamerası en iyi akıllı telefonlar arasında yer alan Mate 50 Pro, diğer teknik özelliklerine de bakıldığında da en iyi amiral gemisi telefonlar arasında yerini alıyor.

Siz de kullanıp memnun kaldığınız ya da özelliklerini beğendiğiniz akıllı telefon modellerini yorumlarda paylaşarak en iyi akıllı telefonlar listemize katkıda bulunabilirsiniz.