En İyi YKS Kitapları [2023] | TYT-AYT Kitap Önerileri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği sınav türüdür. YKS sınavlarında başarıya ulaşmak isteyen öğrenciler yoğun bir temponun içine giriyor. Tüm bu yoğun temponun ötesinde sınavda başarılı olabilmek için önemsenmesi gereken konulardan biri de kaynak seçimi. Biz de bu içeriğimizde en iyi YKS kitaplarını sizler için derledik.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: En İyi KPSS Kitabı – En İyi KPSS Yayınevleri [2022]

En iyi YKS kitabı nasıl seçilir?

Tüm eğitim kitaplarında olduğu gibi YKS sınavında da seçeceğiniz kaynaklarda dikkat etmeniz gereken belli başlı kriterler bulunuyor. En iyi YKS kitabı seçerken dikkat edilmesi gereken kriterleri maddeler halinde inceleyecek olursak;

Sınav türü: YKS, 3 farklı oturumdan oluşan bir sınav. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) ’de öğrenciler Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerine giriyor. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ’de Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler -1, Sosyal Bilimler -2 ve Fen Bilimleri soruları yer alıyor. Üniversitelerin dil bölümlerine girmek isteyen öğrencilerse üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ’ye giriyor. Kaynak seçimi yaparken kitapların hangi sınavlara yönelik olduğuna dikkat etmek oldukça önemli. Örneğin; hem TYT hem AYT sınavında Fen Bilimleri soruları bulunuyor ancak her 2 sınavda yer alan konular farklı. Yalnızca TYT için bir Fen Bilimleri kitabı satın almak ihtiyacınıza karşılık vermeyeceği için AYT için ikinci kez kitap almak durumunda kalabilirsiniz.

YKS, 3 farklı oturumdan oluşan bir sınav. İlk oturum olan ’de öğrenciler Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerine giriyor. İkinci oturum olan ’de Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler -1, Sosyal Bilimler -2 ve Fen Bilimleri soruları yer alıyor. Üniversitelerin dil bölümlerine girmek isteyen öğrencilerse üçüncü oturum olan ’ye giriyor. Kaynak seçimi yaparken kitapların hangi sınavlara yönelik olduğuna dikkat etmek oldukça önemli. Örneğin; hem TYT hem AYT sınavında Fen Bilimleri soruları bulunuyor ancak her 2 sınavda yer alan konular farklı. Yalnızca TYT için bir Fen Bilimleri kitabı satın almak ihtiyacınıza karşılık vermeyeceği için AYT için ikinci kez kitap almak durumunda kalabilirsiniz. Yayınevi: Sınava hazırlık sürecinde en iyi YKS kitaplarından yararlanmak sizi bir adım öne taşıyacaktır. Bu noktada faydalandığınız kaynakların yayınevi oldukça önemli. Köklü ve kendini kanıtlamış yayınevlerinin kitaplarını satın almak oldukça önemli.

Sınava hazırlık sürecinde en iyi YKS kitaplarından yararlanmak sizi bir adım öne taşıyacaktır. Bu noktada faydalandığınız kaynakların yayınevi oldukça önemli. Köklü ve kendini kanıtlamış yayınevlerinin kitaplarını satın almak oldukça önemli. Basım tarihi: Güncel kitapları satın almak sınavda soru kaçırmamanız için oldukça önemli. Zira her yıl müfredat ve sınavda çıkacak soru sayısı değişebiliyor. 2021 yılı için hazırlanmış bir kaynakla 2023 YKS sınavına hazırlanmak konu atlamanıza neden olabilir.

En iyi YKS kitapları – 2023

En iyi YKS kitapları listemizde en iyi AYT kitaplarını, en iyi TYT kitaplarını ve çalışmalarınızda sizlere tavsiye ettiğimiz TYT-AYT kitap önerilerini bulabileceksiniz. Listede yer alan kitapların tamamı öğrencilerden gelen geri dönüşler ve yayınevi kalitesine göre belirlenmiştir.

Benim Hocam TYT Türkçe Video Ders Defteri

En iyi YKS kitapları listemize Türkçe dersi ile giriş yapalım. TYT sınavına yönelik bir kitap olan Benim Hocam Türkçe Ders Defteri, 192 sayfadan oluşan ince bir kitap ancak piyasada yer alan en iyi eğitimlerden bir tanesi. Benim Hocam YouTube kanalındaki eğitimlerle aynı içeriğe sahip bu kitapla, video eğitimleri izlerken not tutmanıza gerek kalmıyor. Kitabın daha çok konu anlatımı odaklı olduğunuzu, her anlatımdan sonra kısa testlerin yer aldığını da belirtelim.

Tonguç Akademi Yayınları – Paragrafik

En iyi YKS kitapları listemize harika bir paragraf kitabı ile devam ediyoruz. Tonguç Akademi Yayınlarına ait Paragrafik kitabı, zorlu paragraf sorularında odaklanma sorununuzu tamamen ortadan kaldırıyor. 272 sayfa ve 600 sorudan oluşan bu soru bankası planlı deneme mantığı ile hazırlanmış. İlk etapta 4 soruluk bir deneme ile başlayan kitapta denemeleri başarı ile tamamladıkça 8, 12 ve 16 sorudan oluşan denemelere geçiyorsunuz. Paragrafik kitabı TYT sınavına yönelik bir kaynak olmasına karşın tüm sınavlara hazırlık sürecinde faydalanabilirsiniz.

Şenol Hoca Yayınları – Çıtır Çerez Problemler

Şenol Hoca Yayınlarını bilmeyeniniz yoktur herhalde. En iyi YKS kitapları listemize oldukça başarılı işler çıkartan bu yayınevinin aynı başarıda bir problem kitabı ile devam ediyoruz. Çıtır Çerez Problemler kitabı daha çok problemlerle arası kötü olan öğrencilere yönelik. Öyle ki kitabın 4’te 3’ü kolay problemlerden oluşuyor. 144 sayfalık bu kitabın bir de felsefesi var. Kitap öğrencilere sırasıyla pratik yapmalarını, ardından temellerini geliştirmelerini ve son olarak da hız kazanmalarını öneriyor ve tabii vadediyor. Harika tekniklerle hazırlanmış Çıtır Çerez Problemler kitabında yer alan problemlerin tamamının çözümleri Şenol Hoca tarafından dijital ortama yüklenmiş.

Data Yayınları TYT AYT Hızlı Tarih Enfes Konu Anlatımlı

TYT-AYT kitap önerileri verdiğimiz en iyi YKS kitapları listemizde ismi gibi enfes bir Tarih kitabı yer alıyor. Hem TYT, hem de AYT konularının yer aldığı kitap hızlandırılmış Tarih derslerinden oluşuyor. 208 sayfalık konu anlatımlı kitapta yer alan testlerse orta zorlukta. Zaten Tarih konusunda iyiyseniz konu tekrarı için veya hızlı bir şekilde Tarih konularını öğrenebilmek için kullanabileceğiniz bir kaynak.

Tonguç Akademi Yayınları – TYT Coğrafik

En iyi YKS kitapları arasında ikinci kez yer verdiğimiz Tonguç Akademi yayınları tüm dersler için oldukça faydalı kitaplar hazırlıyor. TYT sınavına yönelik bu Coğrafya kitabı 216 sayfadan oluşuyor. ÖSYM soru tarzında testlerden oluşan kitaptaki soruların çözümüne internet sitesindeki videolardan erişebiliyorsunuz. Hem pratik çözümler içermesi, hem ÖSYM soru tiplerini içermesi, hem de video çözümlere sahip olması nedeniyle TYT Coğrafik en iyi YKS kitapları arasında yer alıyor.

Antrenman Yayıncılık – Antrenmanlarla Matematik Seti

Söz konusu Matematik dersi olduğunda Antrenman Yayıncılık kitaplarını listeye eklememek olmaz. Antrenmanlarla Matematik Seti, 4 farklı kitaptan oluşuyor. Dört işlemden başlanıp tüm konuların detaylı şekilde incelendiği kitap seti, her soru tipi için örnek çözümler içeriyor. Matematik konusunda tüm sınavlara yönelik kitaplarda olduğu gibi en iyi YKS kitapları arasında da Antrenmanlarla Matematik ilk sıralarda yer alıyor.

Okyanus Yayınları 40 Seansta Kimya

En iyi YKS yayınları arasında yer alan Okyanus Yayınlarının 40 Seansta Kimya kitabı kolaydan orta seviyeye ilerleyen bir kaynak. 351 sayfadan oluşan bu kitapta Kimya konusunda zayıf öğrenciler basitleştirilmiş anlatımla Kimya sorularını benimseyip kolayca çözebilir. TYT ve AYT sınavlarındaki Kimya sorularına yönelik bu kitap en iyi YKS kitapları arasında yer alıyor.

Aktif Öğrenme Yayınları TYT – AYT Aktif Biyoloji Kitabı

Biyoloji konularını sıfırdan öğreten Aktif Biyoloji kitabı, konu anlatımlı bir kaynak. Her konu anlatımının ardındansa çözümlü sorular ve testler yer alıyor. ÖSYM’nin soru tarzında testlerin yer aldığı kitaptaki tüm soruların çözümlerine yayınevinin mobil uygulaması aracılığı ile erişebiliyorsunuz.

İrem Yayıncılık Test Master YKS İngilizce Tamamı Çözümlü Soru Bankası

Üniversitelerin dil bölümlerine hazırlanan öğrencilerin girdiği YDT sınavına yönelik bir kaynak olan bir kitap orta seviye ve üst seviye sorulardan oluşuyor. 480 sayfadan oluşan kitapta yer alan soruların her biri için açıklamalı çözümler bulunuyor.

Ankara Yayıncılık TYT Tüm Dersler Soru Bankası

Geldik en iyi YKS kitapları listemizin son sırasına. Son sırada tüm TYT derslerine ait testlerin yer aldığı Ankara Yayıncılık kitabı bulunuyor. Toplam 293 sorudan oluşan soru bankası yardımıyla Türkçe, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde çalıştığınız konularda kendinizi sınayabilir ve bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.