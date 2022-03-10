En iyi KPSS kitabı ile istediğin hedefe ulaşman mümkün!

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılan önemli bir sınav. Sınav genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Genel kültürde tarih, coğrafya, sözel mantık, vatandaşlık ve güncel konular bulunuyor. Genel yetenekte ise matematik, sayısal mantık, türkçe ve geometri konuları yer alıyor. Ayrıca öğretmen adaylarının girmesi gereken eğitim bilimleri ve alan eğitimi sınavları da mevcut. Alan mezunları ise genel kültür, genel yetenek ve alan sınavlarına giriyorlar.

Sizin için bu sınavda gerekli olabilecek en faydalı ve en iyi KPSS kitabı yayınlarını listeledik. İyi okumalar!

En İyi KPSS Kitabı Nasıl Seçilir?

En iyi KPSS kitabı seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar:

Yayınevi: KPSS’ye en iyi şekilde çalışabilmeniz için doğru yayınevini seçmeniz önemli. Bilmediğiniz ve çok tercih edilmeyen kitaplar fiyat olarak uygun olabilir ama müfredat olarak yeterli gelmeyebilir. Aynı şekilde çok bilinen yayınevi de sandığınız kadar iyi olmayabilir. Online olarak satın almadan önce mutlaka sayfalarını ve içeriğini incelemenizi öneririz.

KPSS’ye en iyi şekilde çalışabilmeniz için doğru yayınevini seçmeniz önemli. Bilmediğiniz ve çok tercih edilmeyen kitaplar fiyat olarak uygun olabilir ama müfredat olarak yeterli gelmeyebilir. Aynı şekilde çok bilinen yayınevi de sandığınız kadar iyi olmayabilir. Online olarak satın almadan önce mutlaka sayfalarını ve içeriğini incelemenizi öneririz. Kitap Türü: Öncelikle ihtiyacınızı belirlemelisiniz. Konu anlatımı mı yoksa soru bankası mı? İkisine de ihtiyacınız varsa kitap setlerine ve konu anlatımlı soru bankalarına göz atabilirsiniz.

Öncelikle ihtiyacınızı belirlemelisiniz. Konu anlatımı mı yoksa soru bankası mı? İkisine de ihtiyacınız varsa kitap setlerine ve konu anlatımlı soru bankalarına göz atabilirsiniz. Basım Tarihi: Vatandaşlık ve güncel konular haricindeki derslere eski basım tarihli kitaplardan çalışmanızda bir sakınca yok. Ancak müfredat değişikliklerini de takip etmelisiniz.

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En İyi KPSS Kitabı Tavsiye Listesi

Yaptığımız araştırmalar sonucunda konu anlatımı ve soru bankalarının bulunduğu bir tavsiye listesi hazırladık. Listemizi hazırlarken en çok tercih edilen ve en çok beğenilen en iyi KPSS kitabı markalarını seçtik. Dilerseniz hemen listemize geçelim.

Benim Hocam Yayınevi 2022 KPSS 3D Haritalarla Tarih Konu Anlatımı

En iyi KPSS kitabı diyebileceğimiz yayınlardan biri Benim Hocam Yayınları. Bu kitap sayesinde ücretsiz video konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca harita ve görsellerle kalıcı öğrenme sağlıyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün elime kısa sürede eksiksiz ve hatasız bir şekilde ulaştı. Ramazan Yetkin hocamı youtube de severek takip ediyorum. Oluşturduğu bu kitabında konuları kendi yorumuyla çok güzel derleyip düzenlediğini, kısım kısım pekiştirici notlara değinerek akılda kalıcılığı daha da kolaylaştırdığını söylemeden geçemeyeceğim.

Benim Hocam Yayınları 2022 KPSS Coğrafya Konu Anlatımı – Bayram Meral

Coğrafya konularında sorun yaşıyorsanız bu kitap tam size göre. Ayrıca karekod ile ücretsiz olarak konu anlatım videolarına ulaşabilirsiniz. Bu baskı güncel TÜİK verilerine göre düzenlendiği için müfredata uyumludur.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: öyle güzel somutlastirilmis ki , bolca görsele yer veren bi kitap. zevkle coğrafya çalışılır:)orta kalınlıkta bi kitap. bilgiler ne derece yeterli onu da zamanla soru çözerken görecez ama gerçekten harika bi kitap , coğrafyayı sevdiren kitap bence

Pegem Akademi Yayıncılık 2022 KPSS ALES DGS Ezberbozan Paragraf Soru Bankası

En iyi KPSS kitabı diyebileceğimiz yayınlardan bir diğeri ise Pegem Akademi. Bu kitaptaki özenle seçilen sorular sayesinde pratik bilgiler, ileri düzey metinler, özgün sorular ve çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Tavsiye ederim güzel kitap. Çözdükçe çözesim geliyor ne diyeyim baydırmayan bir kitap ayrıca yanlış yaptığım sorular dönünce yanlışımı gideriyorum ve çözümler de mantıklı geliyor öyle üç saçma sapan soru olsun kitap dolsun gibisinden bi kitap değil gayet başarılı. Her sınava hazırlanana, paragraf çözene tavsiyemdir

Benim Hocam Yayınları KPSS Matematik Soru Bankası 2022

Matematik sorularını çözerken zorlanıyor musunuz? O zaman çözümlere mutlaka ihtiyacınız olacak. Tamamı çözümlü soru bankası sayesinde anlamadığınız soruların çözüm yöntemlerini öğrenebilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: konu çalışıp direk soru bankasına geçmek yeterli olmuyor. ben araya taktiklerle matematik koymanızı öneririm. ben ilk taktiklerle matematik kitabından çözüp sonra soru bankasına geçiyorum. doğru sayım arttı, yanlışlarım azaldı. ve boş bıraktığım sayılar 0a indi. muhakkak bir yorum yapabiliyorum, çözüme dair bir fikrim oluyor.

Hoca Webde 2022 KPSS Coğrafya Tamamı Çözümlü Soru Bankası

Hoca Webde, son zamanların en iyi KPSS kitabı listelerine yerleşmeyi başarıyor. Güncel soru tipleriyle KPSS çalışma sürecinde size yol gösterici olacaktır.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika bir kitap asiri emek verilmiş her sayfasına özetleri olsun engin hocayı bilirdim ama şu kitabından sonra artık coğrafyayı engin hocamla devam etmeye karar verdim çok teşekkürler böyle kaliteli bir hoca oldugunuz ve böyle kaliteli bir kitap çıkardığınız için ❤

Hoca Webde Yayınları 2022 KPSS Vatandaşlık Tamamı Çözümlü Soru Bankası

En iyi KPSS kitabı en güncel olandır. Vatandaşlık konuları güncellenebileceği için eski basımlardan çalışmadan önce mutlaka müfredatı kontrol edin.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Emrah hocanın videolarını zaten izliyorum(video ders notu kitabından da takip ediyorum) bu yüzden soru bankasını da almak istedim, emrah hocamızı dinlemeyen arkadaşlar varsa (başkasını dinliyorsalar) bence emrah hocamızı izlemeliler ✌🏻 Kitabı fazla incelemedim bugün geldi çünkü ama alın bencee

İnformal Yayınları KPSS 2022 Tarihin Kara Kutusu Konu Özetli Soru Bankası

En iyi KPSS kitabı denildiği zaman akla gelen yayınlardan biri de İnformal Yayınları. Dijital çözümlü, konu özetli ve soru bankası olarak işlevsel olan bu kitap sayesinde ezber yapmakta zorlanmayacaksınız.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kpss’ye son 3 bucuk ay kalaya sakladığım bir kitaptı. Dün satın aldım bu sabah erken vakitte elime ulaştı. Sınav hazırlık sürecinde bekletilmemek çok önemliydi, satıcı firmaya sonsuz teşekkürler. Ayrıca ön bir özet peşine konuyla ilgili çıkmış sorular şeklinde düzenlenmiş olması şahane! Büyük öneriler sonucu aldım. İyi ki almışım❤️

Benim Hocam Yayınları 2022 KPSS Coğrafya Soru Bankası Çözümlü – Bayram Meral

Bayram Meral’in tamamı çözümlü soru bankası her seviye aday için yeterli olacaktır. Özellikle konu anlatım videolarında yaptığı soru çözümlerini izlemenizi öneririz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: her konudan kolay, orta, zor düzeyde testler mevcut. Her konuyla ilgili çıkmış sorulara da yer verilmiş. Coğrafyaya yeni başlayacaksanız dersi dinledikten sonra bu kitaptan çözmeye başlayabilirsiniz. Kolay düzeydeki sorularla konuyu pekiştirip orta ve zor sorularla kendinizi geliştirebilirsiniz. Kitap gayet kaliteli, çözümler de güzel bir şekilde açıklanmış.

Benim Hocam Yayınları 2022 KPSS Tarih Soru Bankası Çözümlü – Ramazan Yetgin

Tarih dersi maalesef düzenli olarak soru çözmezseniz unutabileceğiniz bir ders. Bu nedenle soru bankasına ihtiyacınız olacak. Ne kadar çok soru o kadar çok doğru cevap.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Tarih içi KPSS kitabı arıyordum. Bütün tarih soru bankalarının yorumlarını inceleyerek benim hocam yayınlarını almaya karar verdim. Güzel soruları mevcut. KPSS çalışırkende Ramazan Yetgin ile ilerliyorsanız alabilirsiniz

Yediiklim Yayınları 2022 KPSS ALES DGS Sözel Mantık Çıkmış Sorular ve Çözümleri

En iyi KPSS kitabı listemizde yer alan yayınlardan biri de Yediiklim Yayıncılık. Mantık soru tipi ancak çok fazla sayıda soru çözerek ve alıştırma yaparak hız kazanabileceğiniz bir soru tipidir. Bu nedenle bu soru bankasına ihtiyacınız olabilir.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: son yıllarda çıkmış soruları toplayıp bir kitap hâline getirmeleri ve cevapları şıklarıyla açıklayıp çözmeleri guzel bir sınava hazırlık kitabi haline gelmiş

Doğru Tercih Yayınları 2022 KPSS Tarihin Pusulası Tamamı Çözümlü Soru Bankası

En iyi KPSS kitabı tavsiye listemize Tarihin Pusulası ile devam ediyoruz. Tarih ezber konusunda hepimizi zorlayan bir ders. Bu nedenle en doğru yayın ile en doğru şekilde çalışmanız gereken derslerin başında yer alıyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Birçok kaynak araştırması sonucu herkes bunu önerdi. Çıkmış soruların konularına göre ayrılması çok güzel ve içinde açıklamalı çözümler mevcut. Kitapbudur satıcı firmasına ayrıca teşekkür ediyorum. Her zaman tercih ettiğim yer. Hem kitapları uygun hem kargo hızlı ve özenli ☺️ daha ne olsun ! Teşekkür ederim 🙏 Tarih için mutlaka almanız gereken bir kitap. Tarihe yeniden başlayanlar ve tarihi kötü olanlar için 💪

BONUS 1 – Pegem Akademi Yayıncılık 2022 KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Soru Bankası Set

En iyi KPSS kitabı listemizi yine bir setle sonlandırıyoruz. Bütün kitaplar elimde olsun diyorsanız Pegem Akademi bu konuda size kolaylık sağlıyor. Soruların çözüm videolarını hemen izlemek için uygulamasını indirebilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kitaplar sorunsuz paketlenmişti ve hiçbir basım hatasına rastlamadım açıp baktığımda. Aktivasyon kodu geçerliydi. Geçersiz olacak diye korkmuştum ancak öyle olmadı. Sadece pegemin kendi uygulamasından video çözümler için her testin başında olan qr kodu okutamadım. Ama normal bir qr kodu okuyucuyla okuttum ve internet üzerinden video çözümlere ulaştım.

BONUS 2 – Benim Hocam Yayınları 2022 Kpss Genel Yetenek Genel Kültür Soru Bankası 5li Set

Son önerimiz ise yine bir set. Kafkas Yayınları Genel Yetenek ve Genel Kültür Kamp 3 Deneme Dijital Çözümlü kitabı hediye olarak geliyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kitap çok güzel henüz coğrafya dersinin sorularını çözüyorum coğrafya dersi için yorum yapacak olursam sorular kolaydan zora doğru gidiyor , her konu için 3-4 test mevcut ve çıkmış sorularda her konuya eklenmiş durumda . Soru çözümleri harita üzerinden ve açıklayıcı ayrıca paketleme çok özenliydi teşekkürler