Evde, ofiste, okulda en büyük ihtiyaç olan en iyi yazıcılar bu yazımızda!

En iyi yazıcılar, elektronik ortamdaki belgeleri ve dosyaları kağıt üzerine işlemeye yarayan vazgeçilmez teknolojik ürünler listesinin başında geliyor. Hepimizin günlük hayatta fotokopilere, iş ya da ders ile ilgili çıktılara, herhangi bir yere yetiştirmemiz gereken acil belgelere en hızlı ve en pratik yoldan ihtiyacı oluyor.

Sizin için en iyi yazıcı çeşidi hangisi? Ev kullanıcıları hangi modelleri tercih etmeli? Ofiste kullanılabilecek yazıcılar hangileri? En iyi yazıcıyı bulmak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Piyasada bulunan en iyi yazıcılar hangileri?

Bütün bu soruların cevabı için yazımıza devam edelim.

Yazıcı Çeşitleri Nelerdir?

Piyasada çok fazla yazıcı markası bulunmuyor. Ancak, yazıcı konusunda uzman olan markaların çok fazla modeli mevcut. Bu yüzden seçim yapmak oldukça zor.

Biz, ilk önce ihtiyacınız olan yazıcı çeşidine karar vermenizi öneriyoruz. Yazıcı çeşitlerine göz atalım:

Mürekkep Püskürtmeli (Kartuşlu) Yazıcılar: Sarf malzemesi kartuş. Renk kalitesi sizin için önemliyse ve çok fazla sayıda basım yapmayacaksanız kartuşlu yazıcıları tercih edebilirsiniz. Tanklı modelleri de var. Modeline göre içerisinde 2 ya da 4 kartuş bulunuyor. Ancak, bu yazıcıları satın alırken dolum yapılıp yapılmadığına dikkat etmelisiniz. Yapılıyorsa da kaç yıl dolum ömrü olduğu çok önemli. Çünkü kartuş fiyatları biraz yüksek, nerdeyse yeni bir yazıcı fiyatı kadar.

Sarf malzemesi kartuş. Renk kalitesi sizin için önemliyse ve çok fazla sayıda basım yapmayacaksanız kartuşlu yazıcıları tercih edebilirsiniz. Tanklı modelleri de var. Modeline göre içerisinde 2 ya da 4 kartuş bulunuyor. Ancak, bu yazıcıları satın alırken dolum yapılıp yapılmadığına dikkat etmelisiniz. Yapılıyorsa da kaç yıl dolum ömrü olduğu çok önemli. Çünkü kartuş fiyatları biraz yüksek, nerdeyse yeni bir yazıcı fiyatı kadar. Lazer (Tonerli) Yazıcılar: Eğer her gün aktif bir şekilde yazıcı kullanıyorsanız ve basım miktarınız yüksekse lazer yazıcı almanız daha mantıklı olacaktır. Sarf malzemesi toner. Tonerler de kartuş gibi yüksek fiyatlı ürünler. Ayrıca, yeni modellerin içerisinde genelde chip bulunuyor. Toner dolumlarında sizden chipi de değiştirmeniz isteniyor. Aksi taktirde toneriniz dolu olsa bile yazıcınız basım işlemini yapmıyor. Bu nedenle de ek masraf oluşuyor.

Eğer her gün aktif bir şekilde yazıcı kullanıyorsanız ve basım miktarınız yüksekse lazer yazıcı almanız daha mantıklı olacaktır. Sarf malzemesi toner. Tonerler de kartuş gibi yüksek fiyatlı ürünler. Ayrıca, yeni modellerin içerisinde genelde chip bulunuyor. Toner dolumlarında sizden chipi de değiştirmeniz isteniyor. Aksi taktirde toneriniz dolu olsa bile yazıcınız basım işlemini yapmıyor. Bu nedenle de ek masraf oluşuyor. Nokta Vuruşlu (Şeritli) Yazıcılar: Faturalar için kullanılıyor. Sarf malzemesi şerit. Şerit dolumu yapılmıyor fakat yazıcının yenisini almak maliyetli değil.

En İyi Yazıcı Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Size uygun olabilecek en iyi yazıcıyı alırken, model seçiminde dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var:

Kullanım Sıklığı: Ayda maksimum 100-150 sayfa çıktı alıyorsanız kartuşlu yazıcılar sizin için yeterli olacaktır. Ama ayda en az 500-600 sayfa çıktı alıyorsanız ve her gün aktif bir şekilde kullanıyorsanız lazer yazıcılar en mantıklı olan seçenek.

Ayda maksimum 100-150 sayfa çıktı alıyorsanız kartuşlu yazıcılar sizin için yeterli olacaktır. Ama ayda en az 500-600 sayfa çıktı alıyorsanız ve her gün aktif bir şekilde kullanıyorsanız lazer yazıcılar en mantıklı olan seçenek. Baskı Kalitesi: Alacağınız çıktıya bağlı. Örneğin, fotoğraf baskısı almak istiyorsanız mutlaka yüksek çözünürlüklü renkli yazıcıları tercih etmelisiniz.

Alacağınız çıktıya bağlı. Örneğin, fotoğraf baskısı almak istiyorsanız mutlaka yüksek çözünürlüklü renkli yazıcıları tercih etmelisiniz. Baskı Hızı: Kartuşlu yazıcılar dakikada yaklaşık olarak 16 sayfa, lazer yazıcılar ise 15-100 sayfa arası çıktı basacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla kartuşlu yazıcılar evde, lazer yazıcılar ofiste ve okulda tercih edilmelidir.

Kartuşlu yazıcılar dakikada yaklaşık olarak 16 sayfa, lazer yazıcılar ise 15-100 sayfa arası çıktı basacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla kartuşlu yazıcılar evde, lazer yazıcılar ofiste ve okulda tercih edilmelidir. Fonksiyonellik: Çıktı, tarayıcı, fotokopi, faks gibi birçok fonksiyona sahip modeller bulunuyor.

Çıktı, tarayıcı, fotokopi, faks gibi birçok fonksiyona sahip modeller bulunuyor. Sarf Maliyeti ve Sarf Sürekliliği: Tonerli yazıcılar, kartuşlu yazıcılara göre fiyat olarak daha yüksek. Ancak toner, kartuş, chip fiyatlarını ve değiştirilip değiştirilmediğini de göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda satın almanız daha faydalı olacaktır.

En İyi Yazıcı Öneri Listesi

Kullanım açısından pratik ve baskı kalitesi yüksek modelleri sizin için araştırdık. Kendini yazıcı konusunda kanıtlamış HP ve Canon markalarının en iyi yazıcı modellerini önermek istedik. İşte kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplayan en iyi yazıcılar öneri listemiz!

Canon Inkjet E4240 PIXMA Yazıcı

Ev ve ofisler için gayet ideal, kompakt ve çok fonksiyonlu olan bu yazıcı, 4’ü bir arada. Fotokopi, tarayıcı, faks ve Wi-Fi özellikleri taşıyor. Ayrıca, bulut bağlantısı sayesinde işlemleri kolaylaştırıyor. Her şekilde, kablosuz ve doğrudan bağlantı kurmanıza imkan sağlıyor.

Baskı Kalitesi (Renkli): 4800×1200 DPI

4800×1200 DPI Baskı Kalitesi (Siyah): 4800×1200 DPI

4800×1200 DPI Dakikadaki Renkli Baskı Hızı: 4 Sayfa

4 Sayfa Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı: 8 Sayfa

8 Sayfa Dubleks Baskı: Var

Var Faks Özelliği: Var

Var Fotokopi Özelliği: Var

Var Tarama Çözünürlüğü: 600-1200 DPI

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Wi-Fi ile kablosuz yazdırmak ve tarayıcı kullanmak çok büyük kolaylık. Bir öğrenci olarak fazlasıyla yeterli, tavsiye ederim. Hızlı teslimat için ayrıca teşekkürler.

HP Smart Tank 519 3YW73A Yazıcı

HP’nin en iyi yazıcı modellerinden biri. En iyi baskı kalitesi ve yenilikçi tasarımıyla öne çıkan bu model, kartuşsuz baskı yapmanızı sağlıyor. Mürekkepli tanklı olan bu modelin, 3 yıla kadar mürekkep ömrü var. Yüksek hacimli, uygun maliyetli baskılarınız için birebir.

Baskı Kalitesi (Renkli): 1200×1200 DPI

1200×1200 DPI Baskı Kalitesi (Siyah): 1200×1200 DPI

1200×1200 DPI Dubleks Baskı: Yok

Yok Faks Özelliği: Yok

Yok Fotokopi Özelliği: Var

Var Tarama Çözünürlüğü: 1200-2400 DPI

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün anlatıldığı gibi kurulumu yaptıktan sonra tüm cihazlardan çıktı alabiliyorsun. Kurulumunu Youtube’dan video izleyerek yaptım çok zorlanmadım. Telefona yüklediğim uygulaması ile yazıcıyı hızlı bir şekilde ağa bağladım. Sonrasında bilgisayarlardan aygıt ekleden hızlı bir şekilde yazıcıyı buluyor ve kendisi ekliyor (win10). Hem telefondan hem bilgisayardan çıktı aldım gayet güzel.

Canon Inkjet E414 PIXMA Yazıcı

Her gün çıktı almak, tarama yapmak ve fotokopi çekmek istiyorsanız listemizdeki uygun fiyatlı en iyi yazıcılardan biri. Metin ağırlıklı belgelerinizden fotoğraflarınıza kadar dilediğiniz baskıyı kaliteli bir şekilde alabilirsiniz.

Baskı Kalitesi (Renkli): 4800×600 DPI

4800×600 DPI Baskı Kalitesi (Siyah): 4800×600 DPI

4800×600 DPI Dakikadaki Renkli Baskı Hızı: 4 Sayfa

4 Sayfa Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı: 8 Sayfa

8 Sayfa Dubleks Baskı: Yok

Yok Faks Özelliği: Yok

Yok Fotokopi Özelliği: Var

Var Tarama Çözünürlüğü: 600-1200 DPI

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyat ve performans olarak verdiğiniz paraya fazlasıyla değer, çok çok iyi hem tarayıcı, hem fotokopi, hem de çıktı olarak gayet başarılı. Kartuş fiyatı da çok uygun aynı zamanda. Sadece kutudan USB kablo çıkmıyor, siz temin ediyorsunuz.

HP Deskjet 2710 ALL-IN-ONE Yazıcı

İlk baskı süresi 15 saniye. Siyah baskıyı dakikada 7,5 sayfa ve renkli baskıyı dakikada 5.5 sayfa yazdırabiliyor. Wi-Fi özelliği sayesinde kablo olmadan kolaylıkla baskı işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Baskı Kalitesi (Renkli): 4800×1200 DPI

4800×1200 DPI Baskı Kalitesi (Siyah): 1200×1200 DPI

1200×1200 DPI Dakikadaki Renkli Baskı Hızı: 5 Sayfa

5 Sayfa Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı: 7 Sayfa

7 Sayfa Dubleks Baskı: Yok

Yok Faks Özelliği: Yok

Yok Fotokopi Özelliği: Var

Var Tarama Çözünürlüğü: 1200 DPI

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün kısa sürede ve sorunsuz elime ulaştı. Yorumlarda bağlantı konusunda yaşanan sıkıntılar yüzünden tereddüt etsem de ‘HP Smart’ uygulaması ile çok kolay bir şekilde bağlantı ve kurulumu tamamladım. Kurulumda zorlananlar için kesinlikle uygulama kullanılmalı, her adımını ayrıntılı ve anlatılır bir biçimde gösteriyor uygulama. Biraz yavaş yazıyor ama baskı kalitesi gayet güzel. Evde kullanım için gayet ideal. Çok büyük değil ve ultra hafif olduğu için de istendiği zaman kaldırılıp taşınabilir.

HP Deskjet 2720 Yazıcı

Bluetooth ile kolay kurulum yapılabiliyor. Böylece telefonunuzdan ya da tabletinizden bağlanabilirsiniz. Ayrıca, %70’e kadar mürekkep tasarrufu sağlıyor.

Baskı Kalitesi (Renkli): 1200×1200 DPI

1200×1200 DPI Baskı Kalitesi (Siyah): 1200×1200 DPI

1200×1200 DPI Dakikadaki Renkli Baskı Hızı: 10 Sayfa

10 Sayfa Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı: 10 Sayfa

10 Sayfa Dubleks Baskı: Yok

Yok Faks Özelliği: Yok

Yok Fotokopi Özelliği: Var

Var Tarama Çözünürlüğü: 300 DPI

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika bir ürün kablosuz ilk önce bir program indirmeniz gerekiyor ondan sonra sizi yönlendiriyor telefondan ya da bilgisayardan çıkartacağınızı seçiyorsunuz ve yazıcıyı seçip kolayca çıkartabiliyorsunuz.

HP Deskjet 2721 Yazıcı

Bu model, 60 sayfa kapasitesine sahip. 1200×1200 çözünürlükte baskı imkanı sunuyor. Baskı hızı ise, dakikada 5,5-7,5 sayfa.

Baskı Kalitesi (Renkli): 4800×1200 DPI

4800×1200 DPI Baskı Kalitesi (Siyah): 1200×1200 DPI

1200×1200 DPI Dakikadaki Renkli Baskı Hızı: 5,5 Sayfa

5,5 Sayfa Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı: 7,5 Sayfa

7,5 Sayfa Dubleks Baskı: Yok

Yok Faks Özelliği: Yok

Yok Fotokopi Özelliği: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü yeni aldım özelliklerini yeni yeni çözüyorum en hoşuma giden bir özelliğini yeni keşfettim dışardayken bile yazıcıdan çıktı alabiliyorsunuz şuan için gayet iyi bakalım başka ne özellikleri çıkacak.

BONUS: Canon G2411 Photoink Yazıcı (1 Siyah Mürekkep Ve Fotoğraf Kağıdı Hediyeli)

Mürekkepli tanklı bu model, ev ve ofis kullanımına gayet uygun. Verimli, çok fonksiyonlu, düşük maliyetli, yüksek kaliteli çıktılar almanızı sağlıyor. Dakikada 10-13 sayfa yazdırabiliyor.

Baskı Kalitesi (Renkli): 1200×4800 DPI

1200×4800 DPI Baskı Kalitesi (Siyah): 1200×4800 DPI

1200×4800 DPI Dakikadaki Renkli Baskı Hızı: 10 Sayfa

10 Sayfa Dakikadaki Siyah/Beyaz Baskı Hızı: 13 Sayfa

13 Sayfa Dubleks Baskı: Yok

Yok Faks Özelliği: Yok

Yok Fotokopi Özelliği: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Öncelikle ürün hızlı bir şekilde kargoladı. Ürünü teslim aldım internette kurulum videosu var satıcının ordan adım adım ürünü kurdum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım çok şükür. Kızımın bebeklik resimlerini yazdırdım ilk olarak, sanki fotoğrafçıdan alınmış gibi canlı ve güzeldi. Alacak arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Satıcıya teşekkürler.

En iyi yazıcılar yazımızın sonuna geldik. Sizin ofisinizde ya da evinizde kullandığınız yazıcı modelleri hangileri?

En İyi Bluetooth Kulaklıklar [2021] yazımızı da mutlaka inceleyin.