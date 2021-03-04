Kablolarla uğraşmak istemiyorsanız en iyi bluetooth kulaklık yazımız tam size göre!

Uzun telefon görüşmelerinizde telefonu elinizde tutmaktan yoruluyorsanız, yürürken ya da spor yaparken rahatça müzik dinlemek istiyorsanız en iyi bluetooth kulaklıklar sorunları tamamen ortadan kaldırıyor. Üstelik kablolar birbirine karışmadan. Hem de görüntüsü gayet şık duruyor. Gürültü engelleme, yüksek kaliteli ses performansı, ergonomik tasarım ve pratikliği ile hayatımızı kolaylaştırıyor.

Peki bluetooth kulaklık satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Gelin, yazımızı inceleyelim.

En İyi Bluetooth Kulaklık Almak İsteyenlere İpuçları

En iyi bluetooth kulaklık önerileri vermeden önce, dikkat etmeniz gereken birkaç özelliğe göz atalım:

Şarj Süresi: Uzun seyahatler yapıyorsanız, trafikte fazla zaman geçiriyorsanız telefon görüşmeleriniz için şarj süresi en önemli kriterdir. Fakat sadece kulaklığın şarj süresine bakmanız yeterli değil. Şarj kutusunun da size ne kadar ekstra süre kazandırdığına ve ne kadar sürede şarj olduğuna dikkat etmeniz de çok önemli.

Uzun seyahatler yapıyorsanız, trafikte fazla zaman geçiriyorsanız telefon görüşmeleriniz için şarj süresi en önemli kriterdir. Fakat sadece kulaklığın şarj süresine bakmanız yeterli değil. Şarj kutusunun da size ne kadar ekstra süre kazandırdığına ve ne kadar sürede şarj olduğuna dikkat etmeniz de çok önemli. Ses Kalitesi: Net, dengeli ve yüksek kaliteli bir ses performansı için Bluetooth 5.0 ve üzeri modelleri tercih etmenizde yarar var.

Net, dengeli ve yüksek kaliteli bir ses performansı için ve üzeri modelleri tercih etmenizde yarar var. Gürültü Engelleme: Gürültü engelleme özelliği, duyduğunuz sesi dış seslerden arındırıyor.

Gürültü engelleme özelliği, duyduğunuz sesi dış seslerden arındırıyor. Aktif Gürültü Engelleme: Yüksek segmentli modellerde bulunan bir özellik. Müzik dinlemiyor olsanız bile ortamın sesini duymanızı engelliyor. Yüksek sesli ortamlarda sessiz bir şekilde dinlenmek için birebir.

Yüksek segmentli modellerde bulunan bir özellik. Müzik dinlemiyor olsanız bile ortamın sesini duymanızı engelliyor. Yüksek sesli ortamlarda sessiz bir şekilde dinlenmek için birebir. Tasarım: Kulaklığın ergonomik olması, ağır olmaması uzun süreli kullanımlar için oldukça önemli. Modern tasarımlar görünüşü açısından da avantaj sağlayacaktır.

En İyi Bluetooth Kulaklık Önerileri

Apple, Xiaomi, Huawei, JBL, TWS, QCY gibi markaların geliştirdiği en iyi bluetooth kulaklıklar kullanıcıları tarafından ilgi ve beğeni topluyor. Bluetooth kulaklıklar piyasada iki çeşit satışa sunuluyor: Kulak üstü ve kulak içi. Biz, öneri listemizi hazırlarken kulak içi en iyi bluetooth kulaklıkları araştırdık.

Şimdi sizlere, uygun fiyatlı ve ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğini düşündüğümüz en iyi bluetooth kulaklık modellerinden bahsedeceğiz.

Apple Airpods 2. Nesil Bluetooth Kulaklık

AirPods ilk modelimiz. Kullanıcılar arasında çok popüler. Ellerinizi kullanmadan yalnızca sesinizle Siri’ye erişebiliyorsunuz. Şarj ettikten sonra 3 saate kadar kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Şarj kutusu ile birçok kez kablolu olarak şarj edilebiliyor, gün boyu konuşma ve dinleme imkanı tanıyor.

Aktif Gürültü Önleme: Yok

Yok Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: TWS

TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Hayır

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Gayet başarılı. Kayma düşme olmuyor, ses kalitesi iyi. Kutu içinde kendiliğinden şarj oluyor. Telefon şarjdayken de kutu şarjdayken de rahatça kullanıp konuşabiliyorsunuz. Ayrıca telefonun yaydığı desibelden daha düşük desibeli var. Çok telefonla konuşmanız gerekiyorsa gerekli ve faydalı bir ürün.

Xiaomi Redmi Airdots TWS Bluetooth Kulaklık

35,4 gram olan bu model, şarkı dinlerken pürüzsüz ve berrak bir ses performansı sunuyor. Ancak dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Satın aldığınızda kutu içerisinde şarj adaptörü ve şarj kablosu bulunmuyor. Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı en iyi bluetooth kulaklık modellerinden.

Aktif Gürültü Önleme: Yok

Yok Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: Stereo, TWS

Stereo, TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Hayır

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok başarılı ve şık bir ürün. Müzik kalitesini beğendim. Ses yüksekliği ve dışarıdan gelen seslerin yalıtımı da fena değil. Fiyat olarak da oldukça uyguna geldi. Tavsiye ederim.

Xiaomi Mi True Bluetooth Kulaklık

Çift mikrofon özelliği ile öne çıkan bu model, telefon görüşmeleri sırasında gürültüyü azaltarak kesinti oluşmasını engelliyor. Yüksek hassasiyeti sayesinde kulaklığı çıkardığınızda dinlediğiniz içerik duraklatılır ve tekrar taktığınızda devam eder. 5 saat, şarj kutusuyla birlikte 20 saat kullanılabilir.

Aktif Gürültü Önleme: Yok

Yok Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: Stereo, TWS

Stereo, TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Hayır

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Artıları: ses yüksekliği çok iyi, cızırtı yapmıyor, karşıdakinin sesi net geliyor, siz karşıdakini net duyuyorsunuz, oyun oynarken gecikme yapmıyor, hızlıca telefona pcye bağlanıyor, spor sırasında bile kulaktan düşmüyor, şarjı uzun gidiyor. Eksileri: gürültü engellemiyor yani karşıdaki sizin nerede olduğunuzu anında anlar, görsel takıntılarınız varsa boyutu büyük rahatsız edebilir. Fiyat performans 9/10

JBL T220 TWS Bluetooth Kulaklık

En iyi bluetooth kulaklık markalarından JBL, ses kalitesi konusunda oldukça iddialı. Pure bass sound özelliği sayesinde, ses bozulmadan iletiliyor. iPhone ve Android cihazlarla uyumlu.

Aktif Gürültü Önleme: Yok

Yok Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: Stereo, TWS

Stereo, TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Hayır

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bass ve tiz kalitesi JBL’den beklendiği gibi çok iyi seviyede, kablosuz kulaklık için çok az büyük bir sapı var ama kesinlikle görünüş ya da ergonomik olarak rahatsız etmiyor güvenerek alabilirsiniz kutulanmasi ve kargolanması da çok iyiydi elinize sağlık.

Apple Airpods Pro Bluetooth Kulaklık

Aktif gürültü engelleme özelliği sayesinde kalabalık ortamlarda bile yalnız kalabilirsiniz. Kuvvet sensörüne basılı tutarak şeffaf mod aktifleştirildiğinde ise, dışardaki seslerin kulağınıza erişmesine izin veriyor. Silikon uçları üç farklı boy ile sunuluyor. Size en uygun olanı seçebilirsiniz. Listemizdeki ilk önerimize ek olarak, kablosuz şarj avantajı bulunuyor.

Aktif Gürültü Önleme: Var

Var Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: TWS

TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Evet

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Sadece tek kelime… 10 Numara… Önce biraz çekindim, satış bedelinin piyasa fiyatına göre düşük olduğu için ama en kötü ihtimalle 15 gün içinde iade ederim dedim. Hayatta iade etmem. Ürün orijinal. Bayıldım. Şiddetle tavsiye ederim.

Omthing 1 More Airfree Bluetooth Kulaklık

Çevresel gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Hafif ve taşınabilir. Ekstra bass özelliği ise, müziklerinizi daha net bir kalitede dinlemenizi sağlıyor. Bu fiyata bulabileceğiniz en iyi bluetooth kulaklık modellerinden biri.

Aktif Gürültü Önleme: Yok

Yok Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: Stereo, TWS

Stereo, TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Hayır

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatına göre gerçekten çok başarılı beklediğimin ötesinde bir performansa sahip bu cihazı almak isteyenler kullanım amacını iyi belirlemeli çok yüksek ses isteyenleri tatmin etmeyebilir. Oyun performansı da çok başarılı değil ancak kulaktan kesinlikle düşmüyor spor salonunda ya da bir maç filan izlerken son derece verimli. Dışarı asla ses vermiyor ve son seste dış dünya ile sizin iletişiminizi kesiyor bu fiyata bundan iyisi olamazdı.

Philips TAUT102BK/00 Upbeat Bluetooth Kulaklık

En iyi bluetooth kulaklıklar listemize Philips ile devam ediyoruz. Kulağınıza tam oturan bu model, rahat ve hafif tasarımıyla dikkat çekiyor. 6 mm neodimyum akustik sürücüleri, güçlü bas ve yüksek performanslı ses kalitesi sunuyor. Sesli asistana ulaşmak için düğmeye iki kez basmanız yeterli.

Aktif Gürültü Önleme: Yok

Yok Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: Stereo, TWS

Stereo, TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Hayır

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bluetooth kulaklık için arayış içindeydim çok yüksek fiyatlar vermeyi düşünmüyordum yoksa gidip AirPods Pro alırdım indirimde denk geldi ve aldım ses izolasyonu iyi basslar çok iyi dışarıya az da olsa ses veriyor Siri ile iletişim iyi kulağa oturması da güzel kutusu küçük cepte yer kaplamıyor. Philips kalitesine güvenip aldım.

QCY T5 Bluetooth Kulaklık

Güzel bir fiyat-performans örneği olan QCY, en iyi bluetooth kulaklık modelleri arasında yer alıyor. 10 metre kullanım mesafeli olan bu modelin pil dolumu, kutu üzerinden yapılıyor. Su sıçramalarına karşı dayanıklı.

Aktif Gürültü Önleme: Yok

Yok Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: Stereo, TWS

Stereo, TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Evet

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatına göre aşırı kaliteli bir ürün müzikte sesleri çok iyi veriyor. Dışarıda sesli ortamda konuşurken çok güçlü bir gürültü önlemesi yok fakat rahatsız da etmiyor. Genel anlamda üründen memnunum.

TWS Airpods i12 Bluetooth Kulaklık

“Fazla özellik aramıyorum, yeter ki kablolarla uğraşmayayım” diyorsanız sizin için en uygun fiyatlı en iyi bluetooth kulaklık modellerinden. Değişik renk seçenekleri de mevcut.

Aktif Gürültü Önleme: Yok

Yok Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: Stereo, TWS

Stereo, TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Hayır

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Piyasaya göre kalite fiyat bakımından gayet başarılı. Tüm telefonlara uyuşması da avantaj. Görüşmede sanki normal telefonla konuşuyormuş gibi kaliteli. Şarjı da iyi gidiyor. Sürekli şarkı dinleseniz dahi sizi tüm gün idare eder. Başarılı olmuş.

Huawei Freebuds 3i Bluetooth Kulaklık

Kutu içerisinden, 4 çift farklı boyutlarda (XS, S, M, L) kulaklık başlığı çıkıyor. Güçlü performansı ve gelişmiş teknolojisiyle kullanıcılarının beğenisini kazanıyor. Hareketleri algılayabiliyor, dinlediğiniz ses kulaklığı çıkardığınızda durup taktığınızda devam ediyor. Uzun dokunma ve çift dokunma ile de farklı fonksiyonları yönetebiliyorsunuz.

Aktif Gürültü Önleme: Var

Var Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Var

Var Kulaklık Tipi: Stereo, TWS

Stereo, TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Hayır

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok güzel ses ve bağlantısında hiçbir sorun yok 2 saat kadar kullanım var sonrasında yarım saat şarj etmek gerekiyor sonra tekrar kullanabilirsiniz. Dokunmatik olarak kulaklıktan açma komutu var. Kulağınızdan çıkarttığınızda ses kesiliyor kaliteli ürün tavsiye ederim.

Lenovo Livepods LP1 Bluetooth Kulaklık

Bir telefon görüşmesi gerçekleşirken her iki kulaklık ile cevap verebiliyorsunuz. Kablosuz şarj imkanı tanıyor. Kulaklık kulağınızdan düşmeyecek şekilde tasarlanmış olan ergonomik tasarımı, oldukça konforlu ve şık görünüyor.

Aktif Gürültü Önleme: Var

Var Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: Stereo

Stereo Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Hayır

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünün ses kalitesi çok yüksek. Şu an elimde 3 tane farklı markanın var en beğendiğim Lenovo. Performansına göre bedavadan biraz fazla. En en güzel özelliği de kulaktan düşmemesi. Diğerlerini ne yaparsam yapayım kulakta tutmayı başaramıyorum.

Haylou GT1 Pro Bluetooth Kulaklık

Xiaomi’nin alt markalarından biri olan Haylou, size düşük bütçeyle en iyi bluetooth kulaklık modeli sunuyor. Dokunmatik kontrol, gürültü engelleme özelliği ve asistan desteği sayesinde teknoloji severler tarafından tam not alıyor.

Aktif Gürültü Önleme: Yok

Yok Bluetooth: 5.0

5.0 Çift Telefon Desteği: Yok

Yok Kulaklık Tipi: Stereo, TWS

Stereo, TWS Müzik Dinleyebilme: Var

Var Suya Dayanıklı: Evet

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok beğendim 1 hafta oldu hala şarjı bitmedi. Çok kalabalık ortamda konuşmada dış sesi engellemesi pek iyi değil ama idare eder. Onun dışında ses kalitesi çok iyi bağlanma sorunu yaşamadım.

En iyi bluetooth kulaklık listemizin sonuna geldik. Eğer alternatif bir kulaklık arıyorsanız Oyuncu Kulaklıkları : 50-300 TL Arası / Oyunu Nirvanaya Çıkaran Liste yazımıza da göz atın.