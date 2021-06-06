Modeminiz yeterli gelmiyorsa ve internet bağlantınız evin birçok yerinde zayıf bağlantı olarak görünüyorsa en iyi wifi sinyal güçlendirici ile bu problemi ortadan kaldırabilirsiniz.

Modeminizin yayma gücü ve internet hızınız ne kadar yüksek olursa olsun, mutlaka evinizin birkaç noktasında internetin çekmediğini fark etmişsinizdir. Maalesef, sinyallerin verimli bir şekilde geçmesini önleyen duvarlar ve kapılar modemlerin performansını düşürüyor. Ek olarak, eviniz de büyükse bu sorun daha da katlanıyor.

Uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim modellerine geçtiğimiz bu dönemde, internetimizin en iyi şekilde çekmesi bizim için çok önemli. Aksi takdirde, yapacağımız işlerin süresi uzuyor ya da görüşmelerimizin kalitesi düşüyor. İşte bu noktada en iyi wifi sinyal güçlendiriciler devreye giriyor ve bizi bu sorunlardan kurtarıyor.

Güçlü Wifi Bağlantısı İçin 3 Kural

İşte kablosuz ağınızdan en iyi verimi almanız için dikkat etmeniz gerekenler:

Cihaz Konumlandırma: Modem, orta bir noktada konumlandırılmalı. Duvara yakın olmamalı. Ayrıca telefon, mikrodalga fırın, bluetooth cihazlardan da uzak olması öneriliyor. Ahşap döşemeler ve dekoratif duvar kaplamalarının da kablosuz ağ sinyallerini soğurduğunu hatırlatalım.

Modem, orta bir noktada konumlandırılmalı. Duvara yakın olmamalı. Ayrıca telefon, mikrodalga fırın, bluetooth cihazlardan da uzak olması öneriliyor. Ahşap döşemeler ve dekoratif duvar kaplamalarının da kablosuz ağ sinyallerini soğurduğunu hatırlatalım. Anten Kullanımı: Evin ya da ofisin yapısına göre sinyalin taşınacağı noktalara uygun açıda anten kullanılmalı. Bu nedenle kablosuz cihaz seçiminde antenlerin değiştirilebilir olması da önemli.

Evin ya da ofisin yapısına göre sinyalin taşınacağı noktalara uygun açıda anten kullanılmalı. Bu nedenle kablosuz cihaz seçiminde antenlerin değiştirilebilir olması da önemli. Ölü Noktalar İçin Wifi Sinyal Güçlendirici Kullanmak: Kablosuz ağ sinyalleri, evin ya da ofisin her zaman her noktasına ulaşamıyor. Bu noktada, en iyi wifi sinyal güçlendirici edinmeniz son derece mantıklı. Evrensel moddaki wifi sinyal güçlendirici cihazlar, her marka model modem ve router ile uyumlu olarak çalışıyor.

Wifi Sinyal Güçlendirici Nasıl Çalışır?

Wifi sinyal güçlendirici, modemden gelen sinyalleri alıyor ve tekrardan interneti kullanan cihazlara aktarıyor.

İlk yapmanız gereken, wifi sinyal güçlendiriciyi modem ile interneti iletmek istediğiniz en uzak noktanın ortasına kurmak. Çünkü modemden uzak bir noktaya bu cihazı yerleştirirseniz istediğiniz performansı alamazsınız.

Wifi sinyal güçlendiriciyi kullanmaya başlamak için bir de kurulum yapılması gerekiyor. Bunun en kolay yolu ise, modem ve sinyal güçlendiriciyi WPS ile bağlamak. Kurulum yaparken modem ve sinyal güçlendirici üzerinde bulunan WPS butonlarına basarak eşleşmeyi sağlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere kurulumu ve kullanımı çok basit.

En İyi Wifi Sinyal Güçlendirici Önerileri

Verimli bir kablosuz internet bağlantısı ve wifi sinyal güçlendiriciler ile ilgili birçok noktayı açıkladık. Şimdi de en iyi wifi sinyal güçlendiriciler hangileri, en çok yorum alan modeller neler, bir bakalım.

TP-Link RE300 Wifi Sinyal Güçlendirici

Listemize en iyi wifi sinyal güçlendirici piyasasında lider marka olan TP-Link ile başlıyoruz. Adaptif yol seçimi özelliği, yönlendiriciye en hızlı bağlantı yolunu otomatik seçerek ağınızın en yüksek hızda çalışmasını sağlıyor. Yüksek hızlı mod özelliği sayesinde HD yayın ve oyunlarınızda ideal olan iki wifi bandını süper yüksek hızda bağlantı şeklinde kullanabiliyorsunuz.

Anten Sayısı: Yok

Yok Port Sayısı: 1

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İnanılmaz bir ürün. Başta inanmamıştım işe yarayacağına. Evimiz çok büyük olduğu için internet büyük bir bölümde çekmiyordu. 2. Bir internet üyeliği daha açmak üzereydim nerdeyse fakat bu ürünle karşılaştım. İnanılmaz bir şekilde evin her yerinde çekiyor artık. Uygulaması ile rahatça kontrol edebiliyorsunuz.

Xiaomi Mi Wifi Sinyal Güçlendirici

Zayıf wifi sinyallerini güçlendiriyor ve ölü nokta sorununa etkili bir çözüm sunuyor. Harici antenleri ile genişletilmiş kapsama alanı yaratıyor. Sadece birkaç adım ile kolaylıkla kurulabiliyor, çalıştırılabiliyor ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Uygun fiyatlı ve kaliteli en iyi wifi sinyal güçlendirici modellerinden biri.

Anten Sayısı: 2

2 Port Sayısı: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kaliteli, uygun fiyatlı ürün. Xiaomi markası yeterli zaten. Cihaz wifi-g destekli. 5 Ghz yani wifi-ac yok ona göre alın. Zaten o modelleri bu fiyatta bulmakta mümkün değil. Evdeki birçok ürün Xiaomi olunca tek uygulamayla tüm cihazları kontrol edebiliyorum. Ebatı küçük fakat evde çekim gücüne 2 duvar mesafesi daha kattı. Tavsiye edilir.

Tenda A9 Wifi Sinyal Güçlendirici

Mevcut wifi kapsama alanını 200 m²’ye kadar genişletebiliyor. Yazılım ve donanım optimizasyonu sayesinde parazit giderme kapasitesi oldukça yüksek. Bütün bu özellikleriyle A9, güçlü bir sinyal gücü sağlıyor ve daha geniş wifi kapsama alanı sunuyor.

Anten Sayısı: 2

2 Port Sayısı: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün elime geçti hemen kurulumu yaptım, gayet basit. Buradaki yorumları okuyunca tereddüt ettim bazı yorumlardan. Yine de aldım, iyi ki almışım. Ev içinde 10 üzerinden 11 veriyorum. Ev için çok ama çok ideal. Fazla paranız varsa diğerlerini alabilirsiniz. Teşekkür ederim.

TP-Link RE205 Wifi Sinyal Güçlendirici

Akıllı sinyal gösterge ışığı ile sinyal kuvvetini göstererek en doğru konumu saptayabiliyor. Evrensel uyumluluk sağlayan bu model, her tür kablosuz yönlendirici ve kablosuz erişim noktası ile çalışabiliyor. Aynı zamanda, evinizde ya da ofisinizde güvenilir kablosuz kapsama alanı sunarak sinyal karışma oranını azaltıyor.

Anten Sayısı: 2

2 Port Sayısı: 1

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok zarif. Kurulumu tender ile çok kolay oldu. Koyduğunuz yere göre performansı değişiklik gösteriyor doğal olarak. 2.4 ve 5 GHz destekli ve mobil üzerinden led ışıklarını zaman ayarlı otomatik kapatıp açabiliyorsunuz. Tek bir tane Ethernet girişi var. Kablolu aldığınız interneti wireless olarak da dağıtabiliyorsunuz. Keşke 2 tane Ethernet girişi olsaydı. Kablolu aldığınız interneti yine kablolu olarak dağıtabilirdiniz ama böyle bir performans ihtiyacımız olmadığı için mobil cihazlarımız için yeterli. Çok beğendim.

Hadron HD9101 Wifi Sinyal Güçlendirici

İç mekanda 100 m dış mekanda ise 300 m sinyal yayabiliyor. Eviniz ve ofisiniz için önceden erişemediğiniz alanlara erişim sağlıyor. Kablosuz kanalı otomatik olarak tekrarlayabiliyor. HD videolarda, VoIP aramalarda ve online oyunlarda ideal bir gelişmiş kablosuz performansı sunuyor.

Anten Sayısı: Yok

Yok Port Sayısı: 2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Tek kelime mükemmel. Bağlantı düşer diyorlardı donar diyorlardı arkadaşlarım, ama hiçbir sorun yaşamadım süper teşekkür ederim.

TP-Link RE190 Wifi Sinyal Güçlendirici

En iyi wifi sinyal güçlendirici markalarından TP-Link bu modelinde, 750 Mbps’ye kadar çift bantlı yüksek hızlı internet performansı sunuyor. Küçük boyutlarda ve duvara monte tasarımı ile kolay bir şekilde konumlandırılabiliyor.

Anten Sayısı: Yok

Yok Port Sayısı: Yok

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Kullanıcı Yorumu: Çok başarılı. En arka odadaki sinyal sorunu çözüldü.

Hadron HD9100 Wifi Sinyal Güçlendirici

300 Mbps iletim hızlarına kadar çıkabiliyor. Wifi repeater modunu ve standart AP modunu destekliyor. Basit kurulum için yazılım sihirbazı bulunuyor. Uygun fiyatlı en iyi wifi sinyal güçlendirici cihazı arıyorsanız bu modeli değerlendirebilirsiniz.

Anten Sayısı: Yok

Yok Port Sayısı: 1

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Sorunsuz çalışıyor açıkçası bu kadar kolay kurabileceğimi düşünmüyordum. Fakat kurulum videosuyla 2 dakika sürmedi. Laptop olması şart değil kurulum için. Telefonla da hallediliyor. Ben telefonumla kurulum yaptım.

Pix-Link Wifi Sinyal Güçlendirici

Wifi tekrarlayıcı özelliği ile kapsama alanını 360 derece uzatıyor. WPS, WPA/WPA-PSK ve WPA2/WPA2-PSK güvenlik mekanizmalarını destekliyor. Fiyatı yüksek ama performansı güçlü en iyi wifi sinyal güçlendirici modellerinden biri.

Anten Sayısı: 4

4 Port Sayısı: 1

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Güzel ve başarılı bir ürün başarılarının devamını ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle fiyatına değecek bir ürün tavsiye ediyorum narin, kolay, kullanışlı, kablosuz teknoloji harikası bir ürün gerçekten. Ben çok memnun kaldım iyi mal, iyi para, kalite her zaman pahalı ucuza göre çok daha hesaplıdır. Unutmayalım arkadaşlar.

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