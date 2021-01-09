Saç tıraş makinesi tavsiye listemizde uygun fiyatlı ve yüksek performanslı modelleri sizin için inceledik. İyi bir tıraş makinesine sahip olmanız için ve benzer modellerle karşılaştırabilmeniz için öne çıkan özelliklerini sıraladık.

Tıraş makinelerine olan talep, özellikle pandemi döneminde oldukça arttı. Doğru makineyi bulmanız, sakalların ve saçların düzgün bir şekilde uzaması ve tarz bir görünüme sahip olması açısından önemli bir seçim. Ayrıca, evde kendi bakımınızı yapmanız ekonomik bir çözüm oluyor.

Seçenekler arasında ayrım yaparken, “Hangi bölgede kullanılacak?”, “Hangi amaçla kullanılacak?”, “Seyahatlerde kullanılacak mı?” gibi birçok soruya cevap vermeye çalıştık.

Listemizde, zamandan kazanabileceğiniz ve kişisel bakımınızı en iyi şekilde yapabileceğiniz birçok model mevcut. Eminiz ki, çok amaçlı bu modellerle alışkanlık kazanacaksınız. Hemen seçeneklere göz atalım.

Powertech TR-758 Tıraş Makinesi

Güçlü bir motora sahip olan bu saç tıraş makinesi tavsiyemiz, T bıçağı sayesinde oldukça pratik bir kullanım sunuyor. 1, 2, 3 mm’lik 3 adet tarağı bulunuyor. Öne çıkan bir özelliği ise, lityum bataryası sayesinde yaklaşık 1 saatte şarj olabiliyor. 3 saat gibi uzun bir süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ek olarak, LCD ekranında makinenin çalışma hızını ve kalan şarj süresini görebilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bu zamana kadar kullandığım en iyi makine. Tek kelimeyle harika.

Philips Multigroom 3000 Serisi MG3710/15 Tıraş Makinesi

6 başlık ve 4 tarak bulunan bu 6’sı bir arada set ile farklı sakal stilleri yaratabilirsiniz. Ayrıca, 16 saat şarj ederek 1 saate kadar kablosuz kullanım sağlayabilirsiniz. Bıçakları kendiliğinden bileniyor, böylece ilk günkü gibi yeni kalıyor. Bıçakları ve tarakları temizlemek istediğinizde çıkarıp yıkamanız yeterli. Yanında bir de saklama kesesiyle geliyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü çok beğendik kesinlikle tavsiye ederim. Philips zaten senelerin markası. Uygun fiyata başka seçenekler de var ama bu daha fonksiyonlu. Ona göre düşünüp alın derim.

Powertech TR-658 Tıraş Makinesi

Yenilikçiliğiyle ön plana çıkan Powertech, kolay kullanımıyla kullanıcılara birçok avantaj sağlıyor. Sakal ve saç tıraş makinesi tavsiye listemizin en düşük fiyatlı ürünü. Özellikle saç şekillendirirken çizme işleminde yüksek performans sunuyor. İki ayrı şarj girişi bulunuyor. İsterseniz orijinal şarj aletiyle isterseniz de telefon şarj aletiyle şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda, erkek kuaförlerinin en çok tercih ettiği modellerden biri.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü kullandım. Gayet kullanışlı ve küçük. Şarjı gayet iyi gitti. Ele otuyor. 1-2-3 numara tarakları var. 4-5-6 numara olsa iyi olurdu. Tavsiye ederim.

Fakir Ultracare Pro All In One Tıraş Makinesi

Sırada, hem ıslak hem de kuru saçlarda kullanabileceğiniz bir saç tıraş makinesi tavsiyesi var. 6 farklı kesici başlığa sahip. Paslanmaz çelik bıçaklarıyla, farklı bölgelerde dilediğiniz görünüme ulaşabilirsiniz. Her kullanımdan sonra hızlı bir şekilde temizleyebilirsiniz. Ayrıca, 24 ay kullanım garantisi sunuyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Karantina günlerinde eşimin saç tıraşında evde kullanmak için aldık ama sonrası için de çok işimize yarayacak bir makine. Fiyatına göre çok iyi.

Philips Multigroom Serisi MG7720/15 Tıraş Makinesi

Multigroom serisinden bir saç tıraş makinesi tavsiyesi daha vermiştik. Bu model, ona ek olarak çift kesim teknolojisine sahip. Makinenin tamamı suya dayanıklı. 1 saat şarj ederek 2 saat kullanabilirsiniz. Aynı zamanda, 5 dakikalık hızlı bir şarjla düzeltme işleminizi yapabilirsiniz. Hassas ciltlere de uygun.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Şu ana kadar kullandığım en iyisi gerçekten fiyatına göre performansı iyi. Özellikle boyun bölgesinde hiç kesme ya da çekme yapmıyorum tavsiye ederim.

Goldmaster GM-8104 Tıraş Makinesi

Goldmaster tarafından satışa sunulan bu model, 4 bıçak ve 5 tarak içeriyor. Cilt dostu bıçaklarıyla, cildiniz tahriş olmadan en iyi sonucu alabilirsiniz. Ayrıca, tıraş olurken şarjı bitse bile kablolu kullanımla bakımınıza devam edebiliyorsunuz. Ergonomik tasarım özelliği sayesinde kolaylıkla kullanabileceğiniz bir model.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok kaliteli. Pahalı saç kesim makinelerine o kadar para vermek yerine hem saç hem sakal kesen yüksek kalitedeki ürün. Çok kullanışlı tasarımı da hoş tavsiye ediyorum.

Bu yazımı da okuyabilirsiniz: Uzaktan Eğitim ve EBA için Tablet Önerisi: En Ucuzdan 5000 TL’ye Kadar

Yopigo W-1907 Tıraş Makinesi

Sıradaki saç tıraş makinesi tavsiyemiz tam bir fiyat-performans ürünü. Lityum-iyon pili, diğer makinelerde bulunan hafıza etkisi (tembel pil etkisi) olan pillere kıyasla, daha yüksek verim ve daha uzun ömür sunuyor. Başparmak kolu sayesinde bıçakları kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Şarjınızı LCD göstergesinden takip edebilirsiniz. Bütçe dostu bir model.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Makina canavar 🙂 Fiyat kalite mükemmel. Ürün çok güzel. Hem sessiz hem güzel kesiyor. Paketleme güzel. Çekme ötme yok. Ayrıca hediye için de teşekkür ederim. Kaliteli ürün kaliteli satıcı.

Braun MGK3221 Tıraş Makinesi

Bu modeli, ıslak ve kuru olarak kullanabilirsiniz. Detaylı şekillendirme başlığı sayesinde keskin çizgiler ve kenarlar elde edebilirsiniz. Bıçakları ultra keskin ve uzun ömürlü. Farklı boylarda kısaltma imkanı sunuyor. 10 saat içinde tam şarj oluyor ve 50 dakika kullanılabiliyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bu pandemi döneminde saç sakal ihtiyacımı fazlası ile gördü berberin önünden bile geçmedim bu sayede özellikle saç kesecek olanlar büyükten küçüğe doğru kesme denemesi yapın yoksa benim gibi kazaya uğrayıp saçı kazımak zorunda kalabilirsiniz

Philips 1000 Serisi BT1214/15 Tıraş Makinesi

8 saatte tamamen şarj oluyor ve 1 saat boyunca çalıştırılabiliyor. Paslanmaz çelik bıçakları, kendiliğinden bileniyor ve sürekli keskin kalıyor. Kirli sakal için 1 mm’lik bir tarağı ve 3, 5 ve 7 mm’lik 3 adet tarağı daha bulunuyor. Adaptör içermiyor fakat USB kablosuyla şarj edebiliyorsunuz. Fazla taraklı ve uygun fiyatlı bir saç tıraş makinesi tavsiyesi arıyorsanız bu modeli satın almayı düşünebilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kardeşim için almıştık, memnunuz. Küçük diyenler oldu ama tam elinize göre bence ve küçük olması daha iyi, şarjı iyi gidiyor ve gücü de gayet güzel.

Braun MGK3980 Tıraş Makinesi

Saç tıraş makinesi tavsiye listemizin en yüksek fiyatlı modeli. Fakat içeriği gayet tatmin edici. Kullanabileceğiniz bütün aparatları içerisinde bulunduruyor. 8 saat boyunca şarj olduktan sonra 1 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Hem ıslak hem de kuru olarak kullanabilirsiniz. Ek olarak, seyahatlerinizde yanınızda götürebilmeniz için bir de taşıma çantasına sahip.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çantasından jiletine kadar her şey çok kaliteli, başlıkları çok iyi beğendim fiyatını hak ediyor.

Sizin saç tıraş makinesi tavsiyeleriniz neler? Bizimle yorum kısmından tıraş makinesi tavsiye paylaşabilirsiniz.