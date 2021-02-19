Son yıllarda teknolojinin insanlara sunduğu giyilebilir teknoloji ürünleri, hayatımızın her alanında bizlere büyük ölçüde katkı sağlıyor. Kullanım amacınıza ve ihtiyaçlarınıza göre oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bu ürünlerden biri de, en iyi akıllı bileklikler.

Akıllı bileklikler için “kişisel asistan” diyebiliriz. Sağlık kontrollerinizi gerçekleştirmek, spor takibinizi yönetmek, telefon taşıma yaşında olmayan çocuklarınızla iletişimde kalmak, bildirimlerinizi kontrol etmek gibi birçok önemli faaliyetleriniz için tüm gün yanınızda oluyor. Piyasada kullanıcı profiline göre birçok çeşidi bulunuyor.

Bu yazıda akıllı bileklik özelliklerine ve satın alırken dikkat etmeniz gerekenlere yer verdik. Ayrıca en iyi akıllı bileklik tavsiyeleri için de bir liste oluşturduk. Listemizde en iyi akıllı bileklik modellerinde öncü olan Xiaomi, Huawei, Samsung gibi markalar bulunuyor.

Akıllı Bileklik Ne İşe Yarar?

Akıllı bilekliklerin günlük hayatta bu kadar popüler olma sebeplerinden en önemlileri; fazla ağırlık yapmaması, kullanımının konforlu olması ve birçok özelliğe sahip olması. Şimdi en iyi akıllı bileklik özelliklerine göz atalım:

Kullanıcının anlık nabız ölçümünü yapar,

Saatlik, günlük, haftalık ya da istediğiniz bir zaman diliminde attığınız adım sayısını raporlar,

Kullanıcının uyku takibini yapar ve dinlenme süresini hesaplar,

Beslenme tercihlerine göre kalori hesaplaması yapar ve kullanıcıya özel verileri hafızasında tutar,

Müzik listesi kontrol edilebilir,

Hava durumu ve tahminler hakkında bilgi verir,

Alarm ve kronometre özelliği mevcut,

Randevu, ilaç, su içme gibi planlar için hatırlatmalar yapar,

Telefona gelen bildirimler, akıllı bileklikte görünür,

Telefona gelen mesajlara akıllı bileklik ekranından cevap verilebilir,

Bluetooth özelliği ile diğer akıllı cihazlarla eşleştirilebilir.

Akıllı Bileklik Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Akıllı bileklik satın alırken temel özelliklerine ek olarak, daha fazla avantaj sağlamak istiyorsanız bazı ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte satın aldığınız en iyi akıllı bileklikten maksimum verim almanız için dikkat etmeniz gerekenler:

Pil Ömrü: Akıllı bilekliğinizin tüm gün sizinle olmasını istiyorsanız, şarjının uzun süre gitmesi ve yüksek kapasiteli olması çok önemli bir ayrıntı.

Akıllı bilekliğinizin tüm gün sizinle olmasını istiyorsanız, şarjının uzun süre gitmesi ve yüksek kapasiteli olması çok önemli bir ayrıntı. Ekran: Işık altında akıllı bilekliğinizin ekranını rahatlıkla görmeniz, sizin için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ayrıca, ekran büyüklüğüne dikkat etmeniz gerekiyor. Suya dayanıklı olması da avantaj sağlayacaktır.

Işık altında akıllı bilekliğinizin ekranını rahatlıkla görmeniz, sizin için daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ayrıca, ekran büyüklüğüne dikkat etmeniz gerekiyor. Suya dayanıklı olması da avantaj sağlayacaktır. Uyumluluk: Akıllı bilekliğiniz, akıllı telefonunuzla uyumlu ve senkronize olmalıdır.

Akıllı bilekliğiniz, akıllı telefonunuzla uyumlu ve senkronize olmalıdır. Arayüz: Bildirimleri zorlanmadan yönetebileceğiniz, imgeler arası rahatlıkla geçiş yapabileceğiniz bir arayüze sahip olmalıdır.

Bildirimleri zorlanmadan yönetebileceğiniz, imgeler arası rahatlıkla geçiş yapabileceğiniz bir arayüze sahip olmalıdır. Beni Bul: Çocuğunuzun güvende olduğundan emin olmak için GPS bulunan akıllı bileklikleri satın alabilirsiniz.

En İyi Akıllı Bileklik Tavsiye Listemiz

Günlük hayatınızda en büyük destekçiniz olacak ve sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlayacak en iyi akıllı bileklikleri sizin için araştırdık. Satın alırken kıyaslama yapmak isteyen okuyucularımız için önemli bir en iyi akıllı bileklik listesi olacağını düşünüyoruz. Şimdi listemizi inceleyelim.

Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik

Xiaomi, orta fiyatlı teknolojik ürünlerde popülerliğini arttırmaya devam eden bir marka. Bu modeli, 126 mAh bir bataryaya sahip. Bu da demek oluyor ki, şarjınız 20 güne yakın bitmiyor. Alarm, çoklu spor modu, etkinlik takibi, hatırlatıcılar, hava durumu, kronometre, müzik kontrolü, nefes egzersizleri, stres seviyesi takibi, kalorimetre, kamera kumandası, uyku takibi gibi birçok fonksiyona sahip. Uzun yıllar kullanabileceğiniz, yüksek performanslı en iyi akıllı bileklikler arasında.

Ekran: 1,1 inç

1,1 inç Çözünürlük: 126×294

126×294 GPS: Var

Var Adımsayar: Var

Var Kalp Ritmi Ölçme: Var

Var Kamera: Yok

Yok Sesli Görüşme: Yok

Yok Su Geçirmezlik: Var

Var Titreşim: Var

Var Uyku Takibi: Var

Var Uyumlu Marka: Universal

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyat/performans oranı yüksek. Hafif olmasını ve fonksiyonlarını beğendim, saat sever biri olarak kordon kalitesini biraz daha kötü bekliyordum ama şaşırttı beni bir tık daha iyi kalitede. Ben kesinlikle beğendim tavsiye ederim.

Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik

Akıllı saat formuna yakın bir akıllı bileklik arıyorsanız tam size göre bir model. Su geçirmezlik özelliği bulunuyor. Su sporları yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uyku takibi, mesaj ve bildirimleri görme, titreşim gibi birçok özelliğe sahip.

Ekran: 0,95 inç

0,95 inç Çözünürlük: 120×240

120×240 GPS: Yok

Yok Adımsayar: Var

Var Kalp Ritmi Ölçme: Var

Var Kamera: Yok

Yok Sesli Görüşme: Yok

Yok Su Geçirmezlik: Var

Var Titreşim: Var

Var Uyku Takibi: Var

Var Uyumlu Marka: Universal

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bileğim ince olmasına rağmen duruşu rahatsız etmiyor. Özellikle spor yaparken ve bisiklet sürerken çok işime yarıyor ve Türkçe dil desteği olması da güzel. Görüntü kalitesi gibi özellikleri de gayet başarılı. Şarjı gerçekten çok dayanıklı. Uygun fiyatlı, işe yarayan ve kaliteli bir ürün.

Xiaomi Mi Band 3 Akıllı Bileklik

Bir üst modeli Xiaomi Mi Band 4’e göre eksiklikleri, renkli olmayan ekranı ve özelleştirilemeyen arayüzü. Bunlar haricinde bütün fonksiyonlarını yerine getirebiliyor. Benim için sorun değil diyorsanız gayet ideal bir seçim olur. Ekranı, zarif ve ince bir boyutta. Özel kayışı sayesinde gün boyu rahatsız olmadan kullanabilirsiniz. Fazla fonksiyonlu ama uygun fiyatlı bir en iyi akıllı bileklik tavsiyesi.

Ekran: 0,78 inç

0,78 inç Çözünürlük: 80×128

80×128 GPS: Yok

Yok Adımsayar: Var

Var Kalp Ritmi Ölçme: Var

Var Kamera: Yok

Yok Sesli Görüşme: Yok

Yok Su Geçirmezlik: Var

Var Titreşim: Var

Var Uyku Takibi: Var

Var Uyumlu Marka: Universal

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika. Daha önce Mi Band 2’yi kullanıyordum, bu ondan çok daha şık ve kaliteli duruyor. Performansa zaten hiç bir şey demem, bu fiyata daha iyisi bulunamaz.

Huawei Band 4 Akıllı Bileklik

0,96 inç ekrana sahip bu model, renkli ekrana sahip. Bu ekran sayesinde saat, tarih, telefon bildirimleri ve spor takibi gibi birçok fonksiyonu kapsıyor. 91 mAh’lik bataryası yaklaşık 9-10 gün kullanım imkanı sunuyor. Suya dayanıklı olduğu için yağmurlu havalarda da kullanabilirsiniz.

Ekran: 0,96 inç

0,96 inç Çözünürlük: 80×160

80×160 GPS: Yok

Yok Adımsayar: Var

Var Kalp Ritmi Ölçme: Var

Var Kamera: Yok

Yok Sesli Görüşme: Yok

Yok Su Geçirmezlik: Var

Var Titreşim: Var

Var Uyku Takibi: Var

Var Uyumlu Marka: Universal

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kolumdan hiç çıkarmıyorum. sağlıklı bir yaşam için yürüyüş ve egzersiz yapmak şart. Bu ürün tam da bunun için icat edilmiş. Uzun süre hareketsiz kaldığınızda sizi uyarıyor, hareket etmeniz ve egzersiz yapmanız gerektiğini bildiriyor. Uyku takip programı çok kullanışlı sağlıklı bir uyku için çok yardımcı.

Samsung Galaxy Fit2 Siyah Akıllı Bileklik

Samsung Galaxy Fit2 ile, spor ve sağlık aktivitelerinizi takip edebilirsiniz. 159 mAh yüksek kapasiteli bataryası, en iyi akıllı bileklik listemizde dikkat çekiyor. Darbelere dayanıklı ve gelişmiş sensörlere sahip. Xiaomi ve Huawei markalarından farklı bir akıllı bileklik denemek istiyorsanız kesinlikle önerimizdir.

Ekran: 0,96 inç

0,96 inç Çözünürlük: 80×160

80×160 GPS: Yok

Yok Adımsayar: Var

Var Kalp Ritmi Ölçme: Var

Var Kamera: Yok

Yok Sesli Görüşme: Yok

Yok Su Geçirmezlik: Var

Var Titreşim: Var

Var Uyku Takibi: Var

Var Uyumlu Marka: Universal

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 4 gündür kullanıyorum şarjı %67 ye düştü. Şarj konusunda baya iyi. Onun dışında spor yapıyorsanız kesinlikle almanız gerekiyor. Adımsayarının olması çok iyi. Çünkü bazen bakıp ne kadar az yürümüşüm deyip daha fazla hareket etmemi sağlıyor. 1 dk’lik nefes alma kısmı da mevcut. Gergin hissettiğimde kullanıyorum. Ben çok beğendim. Telefonum da Samsung. Gayet kaliteli ve çok beğendim.

M3 Akıllı Bileklik

Sırada, en iyi akıllı bileklik listemizde çok uygun fiyatlı bir ürün bulunuyor. Mesafe hesaplama özelliğine sahip olan M3 akıllı bileklik, listedeki diğer modellere göre daha ucuz bir model olarak karşımıza çıkıyor. Sıcak su hariç su geçirmezlik özelliği gösteriyor. Şarjı, 5-7 gün arası kullanmanıza imkan veriyor.

Ekran: 0,96 inç

0,96 inç GPS: Yok

Yok Adımsayar: Var

Var Kalp Ritmi Ölçme: Var

Var Kamera: Yok

Yok Sesli Görüşme: Yok

Yok Su Geçirmezlik: Var

Var Titreşim: Var

Var Uyku Takibi: Yok

Yok Uyumlu Marka: Universal

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Spor yaparken kullanmak için aldım ama özellikleri beklentimden daha fazlasını veriyor bu gerçekten harika. Ürün kullanımı kolay hafif ve kolda çok şık duruyor tavsiye ederim fiyatı da oldukça uygun.

Polosmart PSSW04 Smart Pro Akıllı Bileklik

Bluetooth 4.0 özellikteki bu model, 0,96 inç bir ekrana sahip. Pil kapasitesi 90 mAh. Yaklaşık 2 saat şarj ederek 3-4 gün boyunca kullanabilirsiniz. En iyi akıllı bileklik listemizde uygun fiyatlı olan modeller arasında.

Ekran: 0,96 inç

0,96 inç GPS: Yok

Yok Adımsayar: Var

Var Kalp Ritmi Ölçme: Var

Var Kamera: Yok

Yok Sesli Görüşme: Yok

Yok Su Geçirmezlik: Yok

Yok Titreşim: Var

Var Uyku Takibi: Yok

Yok Uyumlu Marka: Universal

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyat performans olarak iyi. Adımsayar, kalp hızı ve tansiyon ölçer, saat, gelen mesajları görebilme, gelen çağrıyı görebilme, hareketsiz kalınan sürede titreşim ile uyarı, bileğinizi yüzünüze çevirdiğinizde ekran aydınlanması, tarih, hedefi ayarlama, fitpro uygulaması ile telefon ile eşleştirme özellikleri yeterli.

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