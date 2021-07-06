Son zamanların en iyi şarjlı süpürge modellerini sizler için araştırdık ve inceledik. Yazımızda bahsettiğimiz süpürgeler, en çok tercih edilen ve kullanıcıları tarafından en çok beğenilen modeller.

Süpürgeler, en çok kullandığımız ev eşyaları listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Durum böyle olunca rahatlık, pratiklik, zaman tasarrufu, derin ve güçlü temizlik gibi birçok işlevi tek bir modelde bulmaya çalışıyoruz. Tabii piyasada çok fazla model bulunuyor. Karar vermek de zorlaşıyor. Fakat yazımızda, her bütçeye uygun modeller mevcut. Peki sizin evinize ve şartlarınıza uyum sağlayacak olan en iyi şarjlı süpürge hangisi? Burada şarjlı süpürgelerin avantajlarından, satın alırken dikkat etmeniz gereken noktalara kadar birçok bilgiye sahip olabileceksiniz. Devamında öneri listemiz de yer alıyor.

Yeni nesil süpürgeler gerçekten de çok başarılı. Son trend süpürgelerden bir diğeri, robot süpürgeler. En İyi 10 Robot Süpürge Tavsiyesi: En Popüler Marka ve Model Önerisi yazımıza da göz atıp fikir sahibi olabilirsiniz.

Şarjlı Süpürgenin Avantajları

En iyi şarjlı süpürge markaları, piyasada büyük ilgi görüyor. Avantajlarından bazıları:

Klasik elektrikli süpürgeler, yatay olan yapısı gereği köşeleri temizlemede her zaman uygun olmayabiliyor. Zamanla biriken toz ve bakteriler için yetersiz kalabiliyor. Ancak, şarjlı süpürgeler dikey olduğu için bu işlemlere çok uygun.

Şarjlı süpürgeler, daha az yer kapladığı için yer tasarrufu sağlıyor.

sağlıyor. Yapısı ergonomik olduğu için kullanırken eğilmeniz gerekmez. Bu nedenle duruş bozukluklarını ve çeşitli hastalıkları önler.

olduğu için kullanırken eğilmeniz gerekmez. Bu nedenle duruş bozukluklarını ve çeşitli hastalıkları önler. Sessiz çalışma prensibi sayesinde temizlik yaparken evdekileri rahatsız etmezsiniz.

sayesinde temizlik yaparken evdekileri rahatsız etmezsiniz. Gelişmiş filtre özellikleri ile torbalı ya da torbasız olarak üretiliyor. Satın alırken size seçim fırsatı tanımış oluyor.

ile torbalı ya da torbasız olarak üretiliyor. Satın alırken size seçim fırsatı tanımış oluyor. Halılarınızda bile başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Çünkü yüksek vakum gücü özelliğine sahip.

özelliğine sahip. Uç kısmına fırçalı başlık takabilirsiniz. Böylece halıya yapışan saçları ve evcil hayvanınızın tüylerini temizleyebilirsiniz.

En İyi Şarjlı Süpürge Modelini Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sizin ve eviniz için en iyi şarjlı süpürge modelini ararken dikkat etmeniz gereken bazı özellikler bulunuyor. Karar verme ve satın alma aşamasında dikkat etmeniz gereken noktalar:

Güç: Watt gücü, süpürgenin motor gücünü gösteriyor. Toz çekim gücüne de ayrıca dikkat etmeniz gerekiyor.

Watt gücü, süpürgenin motor gücünü gösteriyor. Toz çekim gücüne de ayrıca dikkat etmeniz gerekiyor. Pratiklik: En iyi şarjlı süpürge, sizi yormayacak ve manevra kabiliyeti yüksek süpürgedir. Mobilyaların çevresi, duvarların köşesi gibi zor yerlerde işinizi kolaylaştıracak ve daha az efor sarf etmenizi sağlayacak modelleri tercih etmeniz yararınıza olacaktır.

En iyi şarjlı süpürge, sizi yormayacak ve manevra kabiliyeti yüksek süpürgedir. Mobilyaların çevresi, duvarların köşesi gibi zor yerlerde işinizi kolaylaştıracak ve daha az efor sarf etmenizi sağlayacak modelleri tercih etmeniz yararınıza olacaktır. Sessizlik: Gürültü seviyesi düşük olan modeli tercih etmelisiniz. Temizliğinizi yaparken en azından kapının ya da telefonun çaldığını duyabilmelisiniz.

Gürültü seviyesi düşük olan modeli tercih etmelisiniz. Temizliğinizi yaparken en azından kapının ya da telefonun çaldığını duyabilmelisiniz. HEPA (High Efficiency Particulate Arresting-Yüksek Etkinlikte Partikül Yakalayıcı) Filtre: Temiz bir ev, hem sağlıklı hem de konforlu bir temizlikle mümkün. HEPA filtreler, ince toz partiküllerini yakalıyor ve havanın temiz kalmasını sağlıyor.

Temiz bir ev, hem sağlıklı hem de konforlu bir temizlikle mümkün. HEPA filtreler, ince toz partiküllerini yakalıyor ve havanın temiz kalmasını sağlıyor. Toz Torbası: Yeni nesil toz torbalı süpürgelerin çoğunda filtreler bulunuyor. Bu da dışarıya atılan toz miktarının azalmasını sağlıyor. Ancak toz torbasız modellerde de yüksek korumalı filtrasyon özelliği bulunuyor ise, hazneye çekilen tozlar eve tekrar yayılmaz.

En İyi Şarjlı Süpürge Öneri Listesi

En iyi şarjlı süpürge modellerini sizler için listeledik.

Dyson V8 Animal Plus Şarjlı Süpürge

En iyi şarjlı süpürge listemize Dyson markasıyla başlıyoruz. Halıların içindeki tozlar, döşemelerdeki saçlar ve evcil hayvan tüyleri gibi zorlu kalıntıları en güçlü şekilde temizleyen özel başlıkları bulunuyor.

Çalışma Süresi: 40 dk

40 dk Güç Değeri: 21.6 V

21.6 V HEPA Filtre: Var

Var Şarj Olma Süresi: 5 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İlk monte edince sadece salondaki halıyı şöyle bir süpürdüm ve çıkan toza inanamadım! Ki halıyı da yeni almıştım, daha 3 hafta oldu. İki kedim var, sanırım ihtiyacım olanı geç de olsa buldum. Düğmesine basılı tutmak zormuş gibi okudum yorumlarda ve tereddüt ettim ama çok yumuşak bir düğme, hiç yormuyor, zorlamıyor. Kullanımı alıştıktan sonra çok basit. Dyson’ı hep duyar okurdum, mucizesine bizzat şahit oldum. İlk deneyim için tek kelimeyle mükemmel.

Philips Speedpro Şarjlı Süpürge

180° hareket edebilen başlığı, ulaşılması zor alanları bile temizleyebilecek şekilde tasarlanmış. Kolay manevra yapabilir ve alçak mobilyaların altına girebilir. Uygun fiyatlı bir model arıyorsanız sizin için listemizdeki en iyi şarjlı süpürge olabilir.

Çalışma Süresi: 40 dk

40 dk Güç Değeri: 21.6 V

21.6 V HEPA Filtre: Yok

Yok Şarj Olma Süresi: 5 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kablolu süpürgeden yılmıştım. Yaklaşık 4 aydır kullanıyorum gayet memnunum. Fiyatı da muadillerine göre gayet makul. Şarjı tüm eve yetiyor. Başlığı her yere kolaylıkla ulaşıyor. Temizlemesi pratik. Duvara asma aparatı var. Çekiş gücü çok iyi. Ev süpürmek hobi oldu diyebilirim. Büyük kolaylık.

Dyson V10 Absolute Şarjlı Süpürge

Bu en iyi şarjlı süpürge modelinde üç ayrı güç modu bulunuyor. Farklı döşeme tiplerine uygun olarak bu modlardan birini seçerek temizliğinize başlayabiliyorsunuz.

Çalışma Süresi: 60 dk

60 dk Güç Değeri: 25.2 V

25.2 V Hepa Filtre: Var

Var Şarj Olma Süresi: 3,5 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Mükemmel bir süpürge. Bir önceki gün eski süpürge ile evi süpürmüştüm, Dyson V10 gelince deneme yaptım, halıları sanki hiç süpürmemişim gibi kıl, tüy vs. çıktı. Fiyatı yüksek olabilir ama değeceğini düşünüyorum.

Bosch BCS61113 Şarjlı Süpürge

Çoklu aksesuar seçimi sayesinde yerden tavana kadar birçok alanda temizlik imkanı sağlar. Alanın boyutuna uygun olan başlığı takabilirsiniz. Arabanızda da çekmecenin içinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz en iyi şarjlı süpürge modelleri arasında.

Çalışma Süresi: 30 dk

30 dk Güç Değeri: 18 V

18 V HEPA Filtre: Var

Var Şarj Olma Süresi: 4 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Hayatımda verdiğim en doğru karar bu makineyi almak oldu. Hiç düşünmeden alın. Xiaomi ile arasında kalmıştım ama iyi ki Bosch diyorum. Çok ağır değil, benim bileğim çok zayıf olmasına rağmen hiç ağrıtmıyor. Ayrıca 1. kademede bile çok güzel çekiyor, turboyu sadece halıları süpürürken kullanıyorum ama her gün süpürüyorsanız halılara bile 1. kademe yeterli. 3+1 evimi 1. kademede tek şarjla tam süpürebiliyorum. O kadar pratik ki tüm ev 20 dakikada bitiyor. İnanılmaz mutluyum. Satıcı da çok ilgili, soruma da cevap verdiler. Hemen kargoya verdiler, ertesi gün elimdeydi. Çok teşekkür ederim. Alın, aldırın hiç düşünmeyin. Temizlemesi, filtresi vs. de çok pratik. Daha ne yazayım bilemedim, umarım memnuniyetimi anlatabilmişimdir.

Dyson V11 Absolute Extra Şarjlı Süpürge

Auto mod sayesinde zemin tipini kendi belirler ve başlığın direncini ona göre ayarlar. Eco mod özelliği ise, 60 dakikaya kadar kesintisiz temizlik yapabilmenizi sağlıyor. Dyson, şüphesiz en iyi şarjlı süpürge markaları arasında.

Çalışma Süresi: 60 dk

60 dk Güç Değeri: 29.40 V

29.40 V HEPA Filtre: Var

Var Şarj Olma Süresi: 4,5 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün muhteşem V8 kullanıcısıydım daha önce de. Dyson müşteri hizmetleri ile iletişime geçtim ürün tedarikçi firma garantili değil, Dyson Türkiye garantili. Aparatları çok güzel, rengi muhteşem. Her detayını çok beğendim. Verdiğiniz ücreti sonuna kadar hak ediyor. İlk deneme yaptım 1 dakikada halıdan çıkan toza inanamadım. Kesinlikle tavsiye edilebilecek bir ürün. Mükemmel.

Electrolux Ergorapido Şarjlı Süpürge

Bu modelde bulunan Brush Roll Clean teknolojisi, pedal yardımıyla süpürgenin dönerek kendi kendine temizlenebilmesini sağlıyor. Dikey kısımdan ayırarak mobil el süpürgesi olarak da kullanabilirsiniz.

Çalışma Süresi: 45 dk

45 dk Güç Değeri: 18 V

18 V HEPA Filtre: Var

Var Şarj Olma Süresi: 4 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok memnunum 5 aydır kullandığım tek süpürge kesinlikle başka bir süpürgeye ihtiyaç duymuyorum. Muadil olduğunu düşündüğünüz ürünü denemeden fiyatını yargılamayın piyasadaki pek çok ürün Çin üretimi ancak bu Avrupa kalitesinde bir ürün. eğer Dyson alabilecek bütçeniz yoksa ama iyi bir ürün istiyorsanız piyasadaki tek seçeneğiniz.

Philips Speedpro Max Şarjlı Süpürge

Bu en iyi şarjlı süpürge modelinde bulunan Power Blade motor teknolojisi sayesinde aynı yerden defalarca geçmekten kurtuluyorsunuz. Çok güçlü bir çekim gücüne sahip.

Çalışma Süresi: 60 dk

60 dk Güç Değeri: 25.2 V

25.2 V HEPA Filtre: Yok

Yok Şarj Olma Süresi: 5 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Daha fazla para vermeye gerek yok gerçekten performans çok iyi. Umarım zamanla performansı düşmez genelde süpürgeler öyle oluyor çünkü. Yorumlarda okuduğumda o kadar mı diyordum ama temiz evi süpürünce çıkan toza inanamadım. Büyük süpürgeye gerek kalmadı benim açımdan.

Grundig VCP 5030 Şarjlı Süpürge

LED ışıklı turbo başlığı, yüzeydeki tozların net olarak görülmesini sağlıyor. Böylece hiçbir kalıntıyı atlamadan derin bir temizlik yapabiliyorsunuz. 45 dakika kullanabilmeniz için 4 saatlik tek bir şarj yeterli.

Çalışma Süresi: 45 dk

45 dk Güç Değeri: 25.2 V

25.2 V HEPA Filtre: Yok

Yok Şarj Olma Süresi: 4 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika bir süpürge. Robot ile arasında kaldım ancak iyi ki diyorum bu süpürgeyi almışım. Elimin altında inanılmaz kullanışlı, çekim gücü çok kuvvetli, turboyu çalıştırmadan bile harika çekiyor. Işıklarının olması avantaj karanlıkta bile tüm tozları görüyor. Ağır olur diyenler korkutmuştu beni hiç ağır değil. Bir tek turboyu çalıştırırsanız çok çabuk şarjı bitiyor ama o da sorun değil zaten turbo ihtiyacı çok olmuyor. Şiddetle tavsiye ederim. Paspas aparatı var daha hiç kullanmadım.

Viomi A9 Şarjlı Süpürge

Sessizliğiyle dikkat çeken bu model, uygun fiyata bulabileceğiniz en iyi şarjlı süpürge modellerinden biri. 5 seviyeli filtrasyon sistemine sahip.

Çalışma Süresi: 60 dk

60 dk Güç Değeri: 25.2 V

25.2 V HEPA Filtre: Var

Var Şarj Olma Süresi: 3,5 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İyi ki almışım şarj dolu başlayıp tüm evi temizleyebiliyor, hiç insanı yormuyor, aparatları ile ünite üstünü de temizliyorum çekişi çok iyi günlük kullanınca alınacak toz da kalmıyor. O çok ünlü çok kuvvetli markayı da düşünmüştüm ama robot süpürgem de olduğu için bunda karar kılmıştım iyi ki de boş yere tonlarca para vermemişim.

Roidmi X30 Pro Şarjlı Süpürge

En iyi şarjlı süpürge listemizi süpürme ve paspas işlemleri bir arada gerçekleştirilebilen Roidmi ile bitiriyoruz. Etkili ve pratik bir temizlik için başarılı bir model.

Çalışma Süresi: 70 dk

70 dk Güç Değeri: 28.8 V

28.8 V HEPA Filtre: Var

Var Şarj Olma Süresi: 2,5 saat

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Eş dost kim varsa Roidmi X30 Pro tavsiye ediyorum, o kadar memnunum .Vakum gücü muazzam en ufak tozları bile alıyor ve sizi hiç yormuyor. Halıların üzerinde kayıyor resmen. Şarjını henüz bitiremedim, yarı yolda bırakmıyor. Ağır ve yorucu değil.