En iyi powerbank modelini bulmak, en iyi telefonu bulmak kadar önemli. Çünkü günümüz teknolojisinde iş, eğitim, günlük ihtiyaçlar gibi birçok zorunluluk için telefonlarımızın şarjının bitmesi önemli bir sorun haline geliyor. Üstelik sadece telefon da değil. Yüksek performanslı powerbank modelleri; ek olarak tablet, dijital fotoğraf makinesi, akıllı saat, bluetooth hoparlör gibi birçok cihazı da şarj edebiliyor.

Yazımızda powerbank için mAh değeri hakkında bilgilerden ve powerbank alırken dikkat etmeniz gereken noktalara değindikten sonra sizin için en iyi powerbank modellerinden oluşan bir listeye de yer verdik.

Listemizdeki fiyatlar, performansına göre 70-250 TL bandında değişiyor. Cihazlarınızı yolculukta ya da prizden uzak her yerde defalarca şarj edebildiğinizi göz önünde bulundurursak gayet uygun fiyatlar.

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Powerbank’te mAh Değeri Nedir?

En iyi powerbank araştırması yaparken ve yazımızı okurken sürekli mAh değeri göreceksiniz.

mAh, elektrik akım birimi olan “Amper” anlamına geliyor. 1 Amper, 1000 mA’a karşılık geliyor. Powerbank cihazlarında ise mA/saat olarak kullanılıyor. Bu da mAh anlamına geliyor ve powerbank cihazına saatte kaç mili amper akım verildiğini ifade ediyor. Yani mAh değeri ne kadar yüksekse batarya depolama ömrü o kadar uzun oluyor. Bu kritere göre de fiyatlar değişiyor.

Powerbank Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

En iyi powerbank modeline sahip olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. İşte nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair kriter listemiz:

Boyut: Taşıma açısından önemli bir kriter. Özellikle çanta kullanmıyorsanız telefonunuzun 2-3 katı bir powerbank kullanmak elbette sizin için zor olacaktır.

Taşıma açısından önemli bir kriter. Özellikle çanta kullanmıyorsanız telefonunuzun 2-3 katı bir powerbank kullanmak elbette sizin için zor olacaktır. Kapasite: Güç ne kadar yüksek olursa, cihazınızı o kadar çok kez şarj edebiliyorsunuz. Kaç cihazı şarj edeceğinizi ve cihazlarınızı tam olarak şarj etmek için gerekebilecek kapasite miktarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Güç ne kadar yüksek olursa, cihazınızı o kadar çok kez şarj edebiliyorsunuz. Kaç cihazı şarj edeceğinizi ve cihazlarınızı tam olarak şarj etmek için gerekebilecek kapasite miktarını göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şarj Giriş Sayısı: Aynı anda kaç cihazı şarj edebileceğinizi gösteren bir kriter. Hatta aynı anda hem powerbank hem cihazınızı şarj etmeniz de ancak bu şekilde mümkün.

Aynı anda kaç cihazı şarj edebileceğinizi gösteren bir kriter. Hatta aynı anda hem powerbank hem cihazınızı şarj etmeniz de ancak bu şekilde mümkün. Gerilim: Bataryanızdan daha yüksek voltajlı bir powerbank kullanırsanız zamanla şişerek patlayabilir. Güvenlik açısından büyük risk taşıyor. Bataryanızdan daha düşük voltajlı bir powerbank kullanmanız da işe yaramayacaktır, çünkü şarjınız dolmayabilir.

En İyi Powerbank Öneri Listesi

Yaptığımız piyasa araştırması sonucunda 12 en iyi powerbank modelini sizlere listelemeye karar verdik.

Intouch Powerbank

Hareket halindeyken cihazlarını kaliteli bir model ile şarj etmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Taşınabilirlik ve mini tasarım özellikleri bulunuyor. Özel tasarımı sayesinde daha kolay kavranabiliyor. Farklı şarj özelliklerine sahip cihazlarla da uyumlu.

Pil Gücü: 10000 mAh

10000 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 1

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Defalarca taşınabilir şarj aleti aldım ve iade ettim, hiç istediğim gibi değildi. Bunu aldım ve iade edemedim çünkü çok iyi. Hızlı doluyor ve dolduruyor. Kendinden kablolu olması ve yüzde kaç şarj kaldığını göstermesi çok güzel.

Duracell Powerbank

Üstün performans sunan en iyi powerbank markalarından Duracell, 5 defaya kadar şarj imkanı sunuyor. Güvenlik önlemleri sayesinde aşırı ısınma, fazla yüklenme ve boşaltma gibi sorunları önlüyor. Çift şarj girişi sayesinde powerbank ve cihaz aynı anda şarj edilebiliyor.

Pil Gücü: 10050 mAh

10050 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü indirim döneminde almıştım. Duracell farkı gerçekten ortada. Iphone 7 kullanıyorum ve hemen hemen bitik haldeyken 4 kere full şarj edebiliyor. Fiyatı biraz yüksek ama açıkçası değiyor. Bildiğim kadarıyla güvenli ürün olmasından dolayı uçak seyahatlerinizde sorun yapmıyorlar.

Samsung EB-P1100BSEG Powerbank

Yolda cihazlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebilmeniz için Quick Charge 2.0 özelliğini destekliyor. Yalnızca 220 dakikada şarj oluyor ve aşırı akım koruması sayesinde güvende kalıyor. Oldukça ince ve taşınması kolay, en iyi powerbank modellerinden biri.

Pil Gücü: 10000 mAh

10000 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Düşünmeden alabilirsiniz. Iphone X’i en az 3 kere tamamen şarj edebiliyor. Oldukça kaliteli ve şık bir görüntüsü var. Ağır ve kaba değil, kolay taşınabiliyor.

Asus ZenPower Powerbank

Kredi kartı boyutunda olan bu model; cep telefonuna ek olarak tablet, akıllı saat ve birçok akıllı cihazı rahatlıkla şarj ediyor. Farklı renk alternatifleri ile kullanıcılarına stillerini yansıtma fırsatı da tanıyor. Uygun fiyatlı ve rengarenk en iyi powerbank modellerine göz atmanızı öneririz.

Pil Gücü: 10500 mAh

10500 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 1

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün gayet kaliteli ve muadillerine göre fiyatı çok uygun. Samsung a50 cihazımı 3 kere şarj ettim (%20lerden %100e kadar). Kendini şarj etmesi de çok uzun sürmüyor, özellikle hızlı şarj cihazınız varsa, tavsiye ederim.

Polosmart Powerbank

Telefonunuzu 8 defaya kadar şarj edebilen bu model, uygun fiyata bulabileceğiniz en iyi powerbank modelleri arasında yer alıyor. Lightning, USB, Micro-USB, type-c gibi bütün girişlere uyumlu.

Pil Gücü: 20000 mAh

20000 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok güzel bir ürün fiyatı da çok uygun. 20000mAh olduğu için telefonunuzu oldukça fazla şarj edecektir. Zaten ürün de telefonunuzu 10 kereye kadar şarj edeceğini vaat ediyor. Ürün 20000mAh olduğu için doğal olarak oldukça ağır. Gerçekten ağır. Ama çok memnunum almanızı öneririm.

Trust Urban Primo Powerbank

En iyi powerbank modellerinden Urban Primo, otomatik tanıma sistemine sahip. Şarj doluluk göstergesi ve el feneri fonksiyonu bulunuyor.

Pil Gücü: 12500 mAh

12500 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatına göre muhteşem bir ürün. İkameleri gibi 10 kullanımda ömrü kısalmıyor. 6S cihazını minimum 4 kere şarj ediyor. Tek dezavantajı ağırlığı…

Ttec Powerup Multi Powerbank

En yükseği 2,4 A gücünde olan 4 adet USB girişi bulunuyor. İsteğe bağlı olarak hızlı, orta ve yavaş olarak şarj edebilirsiniz. Özellikle yoğun günlerde cihazlarınızın ihtiyaç duyduğu ekstra enerjiyi karşılamada kesin çözüm sunuyor.

Pil Gücü: 20800 mAh

20800 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 4

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Şarj olması zaman alsa da -20.000a için bence normal- evden uzak olunan zamanlar için ideal. Boyut ve ağırlık olarak taşıması çok kolay değil. Ancak her halükarda önemi olan performans. IPhone X ve plus model telefonları 5 kez tam doldurdu.

Xiaomi Redmi Powerbank

En büyük özelliği ise, aynı anda Micro-USB ve Type-C girişi sayesinde istediğiniz kablo ile kolayca şarj edebiliyorsunuz. Telefon ve tabletlerin haricinde çeşitli dijital fotoğraf makineleri ve avuç içi oyun cihazlarıyla da uyumlu.

Pil Gücü: 20000 mAh

20000 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Boyutu büyük ama ben beğendim. Taşınmayacak kadar bir büyüklüğü yok. Henüz tam tecrübe edemedim. Yeni kullanmaya başladım. Iphone 11 kullanıyorum. İki kere full şarj etti. AirPodsumu da şarj ettim. Şu anda hala powerbankin % 75 şarjı var görünüyor.

Syrox Powerbank

Piyasadaki birçok telefonu ortalama 10 defa tam olarak şarj edebiliyor. Ortalama 3 saatte tamamen cihazınızı doldurabiliyorsunuz. Bu fiyata bulabileceğiniz en iyi powerbank modellerinden biri.

Pil Gücü: 30000 mAh

30000 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 3

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Piyasadaki diğer powerbanklarla kıyaslandığında bu kapasiteye alınabilecek en uygun cihaz, gündelik kullanım için biraz fazla büyük ama seyahatlerde veya kampta kullanmak isteyenler için oldukça ideal, ledleri de fazlasıyla iş görür.

Philips DLP1510AB Powerbank

Yeni nesil şarj kablolarından olan Type-C ile uyumlu bir adet giriş bulunuyor. 18 W şarj gücü sayesinde tabletlerinizi de hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz.

Pil Gücü: 10000 mAh

10000 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 1

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünün hem fiyatı uygun, hem de göründüğü gibi kaliteli bir ürün. Küçük boyutlu, şarj olurken ve şarj ederken yeni tip hızlı şarjı (3A) destekliyor. Bunun için iki tarafı tip-c kablo gerekli. Biz çok memnun kaldık. Satıcıya da çok teşekkür ediyorum. Ürün 24 saatte bize ulaştı. Paketleme çok iyiydi.

Ttec Recharger Duo+ Powerbank

Bu en iyi powerbank modeli, telefonunuzu tanıyor ve maksimum hızda şarj ediyor. Ayrıca, güvenli bir şarj için akım koruması sunuyor.

Pil Gücü: 10000 mAh

10000 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 1

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 10 yıldız olsa onu verirdim, ürün dün elime ulaştı hem çok uygun fiyatlı hem de boyutu küçük at çantaya çık. Ayrıca yanında kulaklık hediye göndermişsiniz nasıl iyi oldu, çokkk teşekkürler %100 herkese tavsiye ederim.

Dexim DCA0013-B Powerbank

Yazımızı, listedeki en uygun fiyatlı en iyi powerbank modeli ile tamamlıyoruz. 2 girişli ve ortalama güçte bir model arıyorsanız ve ucuz olsun istiyorsanız size göre.

Pil Gücü: 10000 mAh

10000 mAh Şarj Durumu Göstergesi: Var

Var USB Çıkış Sayısı: 2

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 3 defa şarj ediyor çok memnunum çok büyük olmamasını da sevdim.