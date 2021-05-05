Araç içi güvenlik için, en iyi oto koltuğu modelini bulmak çok önemli. Çocuğunuz 36 kg ve 150 cm altında ise oto koltuğu zorunlu olarak kullanmanız gerekiyor. Çocuğunuzun boyu 135 cm’den fazla ise yükseltici de kullanabilirsiniz. Alacağınız oto koltuğun en değerli varlığınız olan çocuğunuzu taşıyacağını unutmayın.

Trafik kazaları, çocuk ölümlerindeki diğer bütün nedenler arasında ne yazık ki en üst sırada yer alıyor. Bu gerçek dikkate alındığında; toplum olarak bilinçlenmek ve bir oto koltuğu satın almak, çocuk ölümlerinin azalması için büyük bir etki gösterecektir.

Bebeğinizin konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmesi her şeyden önemli. Peki incelediğiniz oto koltuğunun özelliklerinde yer alan kelimelerin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Ya da bebeğiniz için en iyi oto koltuğu almak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini? Bütün sorularınızın cevabı için yazımızı sonuna kadar okumanızı öneriyoruz. En iyi oto koltuğu tavsiye listemiz de var.

İsofix Bağlantısı Nedir?

İsofix, uluslararası standart bir oto koltuğu montaj sistemi. Yani, emniyet kemeri kullanmadan oto koltuğu aracınıza takmanın en hızlı ve en pratik yolu. Altındaki kızaklar sayesinde oto koltuğu ve araç koltuğundaki mesafeyi rahat bir şekilde ayarlayıp bebeğinizin yatış şeklini istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

2006 sonrası birçok araçta, 2013’dan sonra ise zorunlu olarak bütün araçlarda isofix bağlantısı bulunuyor.

Hangi Grup Oto Koltuğu Almalısınız?

Oto koltuğu almadan önce çocuğunuzun hangi grupta yer aldığını öğrenmeniz gerekiyor. Çocuğunuzun grubunu belirlemeniz için aşağıdaki sıralamayı dikkate alabilirsiniz:

Grup 0: Yeni doğandan 9 ay kadar, 0-10 kg arası uygun olan modeller

Yeni doğandan 9 ay kadar, 0-10 kg arası uygun olan modeller Grup 0+: Yeni doğandan 15 aya kadar, 0-13 kg arası uygun olan modeller

Yeni doğandan 15 aya kadar, 0-13 kg arası uygun olan modeller Grup 1: 6 aydan 4 yaşa kadar, 9-18 kg arası uygun olan modeller

6 aydan 4 yaşa kadar, 9-18 kg arası uygun olan modeller Grup 2: 4 yaştan 6 yaşa kadar, 15-22 kg arası uygun olan modeller

4 yaştan 6 yaşa kadar, 15-22 kg arası uygun olan modeller Grup 3: 6 yaştan 12 yaşa kadar, 22-36 kg arası uygun olan modeller

En İyi Oto Koltuğu Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

İsofix Bağlantısı: Bu kriterden biraz önce bahsetmiştik. Emniyet kemeri ile bağlanan koltuklar, isofixle bağlanan koltuklara göre daha sıkı sabitlendikleri için bebeğinizin yatış açısını ayarlarken sorun yaşamanız çok büyük bir ihtimal. Bu nedenle bebeğinizin konforu için isofix bağlantısı kesinlikle bulunmalı.

Bu kriterden biraz önce bahsetmiştik. Emniyet kemeri ile bağlanan koltuklar, isofixle bağlanan koltuklara göre daha sıkı sabitlendikleri için bebeğinizin yatış açısını ayarlarken sorun yaşamanız çok büyük bir ihtimal. Bu nedenle bebeğinizin konforu için isofix bağlantısı kesinlikle bulunmalı. Malzeme Kalitesi: Aslında ilk baktığınızda kumaş ve plastiğin kalitesi, oto koltuğun da genel kalitesi hakkında fikir veriyor. Koltuk kılıfını çıkarıp iskelet kısmını da muhakkak incelemenizi öneririz.

Aslında ilk baktığınızda kumaş ve plastiğin kalitesi, oto koltuğun da genel kalitesi hakkında fikir veriyor. Koltuk kılıfını çıkarıp iskelet kısmını da muhakkak incelemenizi öneririz. Standartlara Uygunluk: Mutlaka ECE R44/04 ya da ECE 44 i-Size standartlarına uygun olan oto koltuğu tercih edin.

Mutlaka ya da standartlarına uygun olan oto koltuğu tercih edin. Boy Ayarı: Alacağınız oto koltuğu uzun yıllar kullanılacağı için çocuğunuzun uzama oranına paralel bir oto koltuğa ihtiyacınız olacak. Çoğu oto koltuğu bu özelliğe sahip.

Alacağınız oto koltuğu uzun yıllar kullanılacağı için çocuğunuzun uzama oranına paralel bir oto koltuğa ihtiyacınız olacak. Çoğu oto koltuğu bu özelliğe sahip. Genişlik Ayarı: Çocuğunuzun gelişimine ve kilo oranına göre ayar yapabileceğiniz bir oto koltuğu seçmeniz çok avantajlı olacaktır. Ancak maalesef, piyasada genişlik ayarı olan çok fazla koltuk seçeneği yok.

Çocuğunuzun gelişimine ve kilo oranına göre ayar yapabileceğiniz bir oto koltuğu seçmeniz çok avantajlı olacaktır. Ancak maalesef, piyasada genişlik ayarı olan çok fazla koltuk seçeneği yok. Yatış Açısı: Grup 2 ve Grup 3’te yatabilme özelliği bulunmuyor.

Grup 2 ve Grup 3’te yatabilme özelliği bulunmuyor. Boyun Desteği: Çocuğunuzun boynunu kavrıyor ve hareketini engelleyerek boyun kırılmalarına engel oluyor.

En İyi Oto Koltuğu Tavsiye Listesi

Sizler için, en çok tercih edilen ve en iyi oto koltuğu modellerini listeledik.

Kraft Techno Fix Oto Koltuğu

En iyi oto koltuğu listemize performansı yüksek bir model ile başlıyoruz. Çocuğunuz ile birlikte büyüyen bu model, 5 kademeli uzayan baş desteğine sahip. Dönme hareketini engelleyici top tether özelliği de bulunuyor. Deri döşemeleri silinebiliyor.

Grup: 1, 2, 3

1, 2, 3 İsofix Özelliği: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 9-36 kg

9-36 kg Yaş Aralığı: 8 Ay-12 Yaş

8 Ay-12 Yaş Standart Sertifikası: ECE R44/04

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Şimdiye kadar bir sürü koltuk araştırması yaptım son anda bu ürüne karar verdim. Yatış pozisyonu ile ilgili acaba demiştim ama ne olabilirdi ki sonuçta yatak değil oto koltuğu için gayet iyi pozisyonda bence. İki katını verip başka bir marka alacaktım ama gerçekten gerek yok çok güzel bir ürün.

Heyner Multifix Aero Plus Oto Koltuğu

Çocuğunuzun konforuna ve yaşına göre başlık ile oturma kısmını çıkarıp takabilirsiniz. İsofix bağlantısı için tak-çıkar tuşları mevcut. Kumaşı yıkanabiliyor. Ortalama bir ücret ödeyerek uzun yıllar kullanabileceğiniz en iyi oto koltuğu modellerinden biri.

Grup: 1, 2, 3

1, 2, 3 İsofix Özelliği: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 9-36 kg

9-36 kg Yaş Aralığı: 9 Ay-12 Yaş

9 Ay-12 Yaş Standart Sertifikası: ECE R44/04

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Koltuk gerçekten çok iyi kalitesi görüntüsünden belli oluyor zaten. Bugün kullanmaya başladık kızım çok rahat etti hemen uyudu hatta. Bazı yorumlarda kafası düşüyor yazıyordu ondan korkmuştum ama biz öyle bir şey yaşamadık.

Besafe Izi Comfort X3 Oto Koltuğu

IZi Comfort, öne yönelimli bir oto koltuğu. Çocuğunuz için panoramik görüş imkanı sunuyor ve ekstra koltuk minderleri ile rahatlık sağlıyor. Yaslanma ve uyku pozisyonlarına göre ayarlanabiliyor.

Grup: 1

1 İsofix Özelliği: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 9-18 kg

9-18 kg Yaş Aralığı: 1-4 Yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok kaliteli güvenle kullanıyoruz bebeğim 12 aylıkken aldık keşke daha önce alsaydık. Oto koltuğu kademeli olarak yükseldiği için oğlum arabanın içinden dışarıyı seyredebiliyor ve severek oturuyor.

Yoyko Bear Oto Koltuğu

Sıradaki en iyi oto koltuğu, doğumdan itibaren kullanabileceğiniz bir model. Eğlenceli ve özel bir tasarıma sahip. 360° dönebilme özelliği sayesinde çocuğunuzu size döner pozisyona getirebiliyorsunuz. Ayrıca, her 45 derecede konumunu kilitleyebiliyorsunuz.

Grup: 0, 1, 2, 3

0, 1, 2, 3 İsofix Özelliği: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 0-36 kg

0-36 kg Yaş Aralığı: 0-10 Yaş

0-10 Yaş Standart Sertifikası: ECE R44/04

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Arabada asla durmayan oğlum ilk bindiği andan itibaren hiç inmek istemedi çok rahat etti tam yatar değil yine oturuyor vaziyette gibi oluyor ama başı düşmedi uyurken dışarısını da rahatlıkla izleyebildi markalara para vermenize gerek yok gayet memnun kaldık güvenlik testlerinden de gecen bir koltuk çok araştırmıştım gönül rahatlığıyla alabilirsiniz kurulumu da gayet kolay tavsiye ederim.

Besafe Izi Turn I-Size Oto Koltuğu

Arka yönelimli Izi Turn, birçok darbeye karşı yüksek güvenlik önlemleriyle donatılmış bir model. Güvenliğin yanında tabii ki yüksek konfor da ihmal edilmemiş. Yüksek segmentli en iyi oto koltuğu modellerinden. Ancak özellikleri için buna değer görünüyor.

Grup: 0, 1

0, 1 İsofix Özelliği: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 0-18 kg

0-18 kg Yaş Aralığı: 6 Ay-4 Yaş

6 Ay-4 Yaş Standart Sertifikası: UN R129 (i-Size)

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Hızlı ve sağlam bir kargoyla elime ulaştı. Kullanım kılavuzu anlaşılır, kurulumu kolay. Bebeğim 5 ay olunca yatış pozisyonunda kullanmaya başladık doktorumuza danışarak. Çok sevdi biner binmez etrafa bakınıyor ya da uyuyor. Her yöne dönebilmesi çok iyi. Güneşe göre döndürüyorum. Arabanın kapısı açık yada kapalı rahat dönüyor, arabam vw polo, ben çok beğendim pahalı ama iyi ki almışız diyorum.

Chicco Oasys 2-3 Fixplus Evo Oto Koltuğu

Chicco Oasys, çocuğunuzun boyu ve kilosu ne olursa olsun onun büyümesini takip eden bir oto koltuğu. Çıkarılıp 30°’de yıkanabilen bir kumaşa sahip.

Grup: 2, 3

2, 3 İsofix Özelliği: Yok

Yok Taşıma Kapasitesi: 15-36 kg

15-36 kg Yaş Aralığı: 3-12 Yaş

3-12 Yaş Standart Sertifikası: ECE R44/04

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kurulumu çok kolay oldu kaliteli bir ürün kızımızın çok hoşuna gitti önceki koltuğuna oturmak istemiyordu bu koltuğu denedikten sonra hiç sıkıntı yaşatmadı hevesle koltuğuna oturup bağlantılarının yapılmasına izin veriyor ürünün tek sıkıntısı yatar pozisyonu için açısı yüksek değil uyursa baş biraz öne düşebiliyor.

Convers Force Oto Koltuğu

Çok uygun fiyatlı en iyi oto koltuğu modellerinden biri. Aracınızın arka koltuğuna, emniyet kemeri yardımı ile sabitliyorsunuz. Dikkatli kullanımla uzun yıllar kullanabileceğiniz bir model.

Grup: 1, 2, 3

1, 2, 3 İsofix Özelliği: Yok

Yok Taşıma Kapasitesi: 9-36 kg

9-36 kg Yaş Aralığı: 9 Ay-12 Yaş

9 Ay-12 Yaş Standart Sertifikası: ECE R44/04

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Öyle çok fazla paralar verip kendimizi heba etmeye gerek yokmuş. Bence oldukça iyi ve kaliteli bir ürün. Bu kadarını beklemiyordum. Uzun yıllar da kullanılabilir. Doğru bir seçim yapmışım.

Elele Rotatefix Oto Koltuğu

Doğumdan itibaren kullanabileceğiniz bir başka en iyi oto koltuğu. Hem kemer bağlantısı hem de isofix bağlantısı bulunduğu için eski ve yeni bütün araçlara uygun.

Grup: 0, 1, 2, 3

0, 1, 2, 3 İsofix Özelliği: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 0-36 kg

0-36 kg Yaş Aralığı: 0-12 Yaş

0-12 Yaş Standart Sertifikası: ECE R44/04

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Tereddütte kalıp da alacaklar için söylüyorum. Birçok markayla arasında kaldık ama kesinlikle çok kaliteli kumaşı, görünüşü aynısı geldi. Dün teslim aldım, çok özenliydi paketlenmesi ve çok hızlı kargolandı. Henüz arabaya takmadık ama çok iyi gerçekten. Alacak herkese tavsiye ederim. Ayrıca satıcı firmaya da özeninden dolayı çok teşekkür ederim.

Kiwi Safe&Comfort Smart Oto Koltuğu

SIP teknolojisi ile yanlardan gelecek darbelere karşı ekstra güvenlik özelliği bulunuyor. Özel kumaşı nefes alabiliyor ve Climacool teknolojisi özelliği taşıyor. Bu fiyata bulabileceğiniz kullanış açısından en iyi oto koltuğu olabilir.

Grup: 1, 2, 3

1, 2, 3 İsofix Özelliği: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 9-36 kg

9-36 kg Yaş Aralığı: 9 Ay-12 Yaş

9 Ay-12 Yaş Standart Sertifikası: ECE R44/04

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatına göre iyi performansı olan bir ürün. Arkaya doğru yatar özellikte olması avantajlı.

Jusso Carmen Oto Koltuğu

Listemizin en uygun fiyatlı en iyi oto koltuğu modelleri arasında. Çocuğunuz büyüdükten sonra da oto koltuğun alt bölümünü ayırarak yükseltici olarak kullanılabiliyorsunuz.

Grup: 0, 1, 2, 3

0, 1, 2, 3 İsofix Özelliği: Yok

Yok Taşıma Kapasitesi: 9-36 kg

9-36 kg Yaş Aralığı: 3-12 Yaş

3-12 Yaş Standart Sertifikası: ECE R44/04

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok kullanışlı ve anlatıldığı gibi ürün. Tereddütsüz alınabilir. Çok araştırarak karar vermiştik ve gayet memnunuz. Teşekkürler.

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