Telefon kalitesi arttıkça En İyi Mobil Savaş Oyunları ‘nın kalitesi de yükseldi. Her sene daha iyi bir işlemci, her sene daha çok işlem belleğine sahip telefon piyasaya sürülüyor. Elbette mobil oyunlarda hakkını vermek için bu telefonlara yakışır hale geliyor. Bu yazıda sizlere bu mobil oyunlardan bahsedeceğiz.

Mobil oyun listemizde savaş oyunları yer alacak. Bu savaş oyunlarını seçerken aksiyonun dozunu da hesaba kattık elbette. Birinci şahıs bakış açısı, 3. şahıs bakış açısı seçimlerimiz olacak. Listemizde yer alan oyunları beğeneceğinizi düşünüyoruz.

En iyi mobil savaş oyunları

Mobil savaş oyunları listemizi belirlerken oyuncu etkileşimlerinden oldukça faydalandık. İşte en sevilen mobil aksiyon savaş oyunları…

Modern Combat 5: eSports FPS

Gameloft’un kullanıcılar tarafından en olumlu geri dönüşü olan oyun serisi diyebiliriz. Bu nedenle 5. oyunun çıktığını düşünebilirsiniz. Yenisi üzerinde çalışma yapıldığı konusunda da söylentiler var. Modern Combat 5: eSports FPS tekli ve çok kişili oyun modlarına sahip. Oyun son zamanlarda kendisini e-Spor alanına da yönlendir. Benzer oyunların popüler hale gelmesi neticesinde Gameloft ağırlığını bu işe verdi. Oyunda harika bir hikaye, çeşitli modlar ve her zaman ve herkese hitap eden etkinlikler bulunuyor. Google Play

War Robots mobil savaş oyunu

Uzun zamandır hayatımızda olan ve her yenilikte kendisini adapte etmeyi başaran oyun. Bazı şirketler olsa yeni sürümü çıkarır ya da farklı bir oyuna yönelir ama War Robots mobil savaş oyunu kendisini bir tık üste çıkarmak için çabalıyor. Sadece Google Play’de 50 milyondan fazla kişinin deneyimlediği oyun, devasa robotlarla arena savaşları yapmanıza olanak sağlıyor. Farklı robotların farklı özellikleri olduğu için oyun tarzınıza göre robot seçimi yapmanız mümkün.

Critical Ops mobil CS

Counter Strike’ın hala popüler olmasına şaşırmıyorsunuz değil mi? PC’de hala turnuvaları düzenlenen en iyi savaş oyunlarından birisi olan CS’nin resmi olmasa da mobil alternatifi. Evet kontroller çok zor, gelişmek zor ve biraz da paraya ihtiyacınız var. Sadece güzel görünmek için. Birden fazla haritası üzerinde çeşitli modlarıyla oynayabildiğiniz oyun hızlı, aksiyon dolu mobil savaş oyunu. Critical Ops indirmek için Google Play sayfasına bakın.

World of Tanks Blitz

PC sürümüyle harikalar yaratan oyun uzun zamandır mobilde de insanların keyfini yüksek tutmaya çabalıyor. Tanklarla bir alan içinde mücadele ettiğiniz takım oyunu olan World of Tanks Blitz tank çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Farklı ve eğlence dolu bu tankların kendine özgü yetenekleri sayesinde savaş alanı daha da zorlu hale geliyor. Mobil savaş oyunu World of Tanks Blitz’de tankarla mücadele ediyorsunuz.

Cyber Hunter battle royale savaş oyunu

https://youtu.be/L8SEYBToMCk

Cyber Hunter, NEtease’in yakın zaman önce çıkardığı bir battle royale oyunu. Pubg Mobile gibi bir oyun olan Cyber Hunter isminde de olduğu gibi Cyberpunk bir temaya sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Diğer bütün özellikleri bütün battle royale oyunlarıyla aynı olan Cyber Hunter mobil savaş oyunu grafik kalitesiyle ön plana çıkıyor. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış silahları ve kıyafetleriyle oyuncuların ilgisini kısa zaman içinde kazanmayı başardı.

Listemizde 5 farklı mobil savaş oyununa yer verdik. En iyi savaş oyunlarını arayanlar bu listede oynamadığınız bir mobil oyun varsa mutlaka deneyin. Pişman olmayacaksınız.