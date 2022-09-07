En iyi mobil oyunlar başlığı altında iOS ve Android işletim sistemli cihazlar için tüm zamanların en iyi oyunlarını derledik.

Uygulama marketlerine her geçen gün yeni oyunlar ekleniyor. Genel olarak belirli bir indirme sayısına ulaşan oyunlar kullanıcılar tarafından başarılı gibi gözükse de indirme sonrası hayal kırıklığı ile sonuçlanabiliyor. Oyun kategorisinde paylaştığımız yüzlerce içerikle benzer şekilde sizin için tam 35 oyundan oluşan dev bir liste derledik. Liste içerisinde işletim sisteminize göre en iyi Android oyunlar ve en iyi iOS oyunlar etiketlerinden istediğiniz oyunları bulabilirsiniz.

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En iyi mobil oyunlar

En iyi mobil oyunlar listemizde birbirinden eğlenceli 35 farklı oyuna yer verdik. Listemizde en çok oynanan mobil oyunlar, internetsiz mobil oyunlar ve online mobil oyunlar yer alıyor. Hadi birlikte göz atalım!

Pokémon UNITE

En iyi mobil oyunlar listemizin ilk sırasında yer alan Pokémon UNITE, Dünya’nın her bölgesinden oyunculara karşı mücadele verdiğiniz bir strateji oyunudur. Haritada yer alan canavarlara karşı savaş verdiğiniz oyunda dereceli maçlarla oyunun rekabetini yükseltebiliyorsunuz. Pokémon UNITE, çevrimiçi bir oyun olarak en iyi mobil oyunlar online sorgusuna da direkt hitap etmekte.

Rush Royale

iOS ve Android işletim sistemlerine ait uygulama marketlerinden ücretsiz indirebileceğiniz Rush Royale, en iyi mobil oyunlar arasında yer alıyor. Oyundaki temel amaç korumakla görevli olduğunuz kuleye saldıran canavarları öldürmek. Rush Royale’in farklı modları ve gelişmiş seviyeleri keyifli bir oyun deneyimi sunuyor.

Downhill Smash

Basit ve eğlenceli bir oyun olan Downhill Smash oyununda bir kaya parçasının içerisinde ilerlemeye çalışıyorsunuz. İlerleme aşamasında önünüze çıkan engeller hızınızı düşürüyor veya size zarar veriyor. Downhill Smash’ta sadece engellere karşı ilerlemek yetmez. Aynı zamanda silahlarınızı kullanarak hedeflerinizi de yok etmeniz gerekir. Sürükleyici bir oyun deneyimi sunan Downhill Smash, çevrimdışı oyun arayışında olan kullanıcılar için internetsiz en iyi mobil oyunlar arasında yer alıyor.

Flarts

Flarts oyunundaki amaç dart fırlatıp hedefe gitmesi için yönlendirmek. Oyunun ilerleyen bölümlerinde farklı haritalar üzerinde zorlu görevler sizi bekliyor.

Spin Rhythm

En iyi mobil oyunlar arasındaki bir diğer oyun olan Spin Rhythm, ritim oyunları arasında en iyilerden biri. Oyunun amacı elektronik müzik eşliğinde bloklarda yer alan çizgileri takip edebilmek. Oyunu internet bağlantısına ihtiyaç duymadan; çevrimdışı olarak da oynayabilirsiniz.

Mech Arena: Robot Showdown

En iyi çevrimiçi mobil oyunlardan birisi olan Mech Arena: Robot Showdown oyununda arkadaşlarınızla birlikte robotların dünyasına hayat verebilirsiniz.

Beatstar

En çok oynanan mobil oyunların önemli bir kısmını ritim oyunları oluşturuyor. Beatstar oyununda da yukarıdan aşağıya doğru akan nesneleri müziğin ritmi ile birlikte yönlendirmeniz gerekiyor.

Call of Duty Mobile

Oyunseverlerin tüm cihazlarda severek oynadığı bir oyun olan COD, en iyi mobil oyunlar arasında da üst sıralarda. Uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebilen oyun çevrimiçi olarak oynanıyor.

Brawl Stars

Basket savaşı, soygun, savaş topu, elmas kapmaca ve ödül avı gibi oyun modları ile sizi bitmek bilmeyen bir aksiyonun içine alan Brawl Stars, 2022’nin en iyi mobil oyunları arasında.

Pin Out

Windows işletim sistemiyle klasikleşen Pinball oyununun mobil versiyonu olan Pin Out oyununda, 2 kol yardımı ile belirli bir sürede topu olabildiğince uzağa fırlatmaya çalışıyoruz.

Robotics!

Çevrimiçi bir oyun olan Robotics’de kendi robotunuzu tasarlayacak, rakiplere karşı dövüştürecek fantastik silahlarla aksiyon dolu bir mücade vereceksiniz.

Alto’s Odyssey

Alto’s Adventure oyunun devamı niteliğindeki bu oyunda toplamda 6 farklı karakteri yönlendiriyorsunuz. Level atladıkça değişen karakterlerle engellere takılmadan çölde kayak yapmaya çalışacaksınız.

Gumslinger

En iyi mobil oyunlar arasında olmayı kuşkusuz hakeden oyunlardan biri de Gumslinger. Silahınızı çekin ve harika bir düelloya hazır olun. İlerledikçe karakterler ve ekipmanlar da gelişecek. En iyi çevrimiçi mobil oyunlardan birini keşfettiniz. Bol şanslar!

BADLAND

Etkileyici hikayeler eşliğinde parkurlardan geçtiğiniz, zihninizi sınadığınız Badland oyunu en iyi Android oyunlar arasında. Oyun AppStore’da da yer alıyor ancak maalesef 49.99 TL fiyat etiketine sahip.

PewPew Live

Basit bir arayüz eşliğinde üzerinize gelen engellerden kaçarak puan topladığınız PewPew Live oyunu en iyi internetsiz mobil oyunlar arasında.

I Love Hue

Farklı renkleri eşleştirerek seviye atladıkça zorlaşan bir oyun olan I Love Hue internet bağlantısına ihtiyaç duymadan oynayabileceğiniz en iyi mobil oyunlardan.

World War Heroes

En iyi mobil oyunlar listesinde bu harika savaş oyununa yer vermemek olmaz. World War Heroes oyununda farklı modlar ve haritalar eşliğinde 2. Dünya Savaşı konu alınıyor.

Traffic Rider

Bir motosikleti ekranda yer alan konsollar ve telefonu çevirerek yönlendirdiğiniz oyunda keyifle oynayabileceğiniz 4 oyun modu mevcut. Serbest oyun modu, yarış modu, sonsuz oyun modu ve kariyer modu sunan oyun bir Türk yapımı.

Once Upon a Tower

Once Upon a Tower, esir kaldığınız bir kuleden cesaretinizi toplayıp kaçmaya çalıştığınız bir aksiyon oyunu. Bu eşsiz aksiyonu çevrimdışı modda da oynayabiliyorsunuz.

Orbia

En iyi mobil oyunlar arasında yer alan bir diğer oyunumuz Orbia. Oyunda karaktere etrafındaki engellere çarpmadan ilerlemesi konusunda yardımcı oluyoruz. Zorlu seviyelere sahip olan oyun, basit bir arayüze sahip.

Space Marshals 2

Uygulama marketlerinden ücretli bir şekilde indirebileceğiniz Space Marshals 2, oyunculara stratejiye dayalı bir aksiyon sunuyor.

Among Us

İçinde bulunduğunuz gemiyi düzenlemek üzerine kurgulanan oyunda gemide bulunan kişilere karşı da mücadele vermek gerekiyor.

Infinitode 2

Kulenizi düşmanlara karşı savunmaya çalıştığınız, çeşitli kaynaklar toplayıp kuleyi güçlendirmeye çalıştığınız Infinitode 2, binlerce kişi tarafından oynanan en iyi mobil oyunlardan biri.

Vector

Eşsiz bir kovalamayaca hazır olun! Vector oyununda göreviniz sizden kaçan rakip unsurları kovalamak ve sıkıştırmak. Oyunda ayrıca keyfini sürebileceğiniz bir de avcı modu yer alıyor.

Traffix

Trafik ışıklarında araçlara yön verdiğimiz Traffix oyununda farklı bölümlerde zorlu görevlerle karşılaşıyoruz. Kazaya karışmadan, zamanı iyi kullanarak geçiş yapmalı ve yeterli puanları toplayabilmelisiniz.

Soul Knight

Farklı alanlarda uzaylı canavarlara karşı mücadele verdiğimiz Soul Knight oyununda birbirinden farklı karakterler ve zorlu bölümler bulunuyor. Gelişmiş seçenekleri ve aksiyon dolu yüzlerce bölümü ile Soul Knigt en iyi mobil oyunlar arasında yer alıyor.

DATA WING

En iyi internetsiz mobil oyunlar arasında yer alan DATA WING, aldığınız komutlar eşliğinde yarış yaptığınız aksiyon dolu bir oyun.

Fancade

Zihinizi sınayacağınız bir oyun olan Fancade’de bölümleri tamamlayabilmek için karakteri doğru hamlelerle yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Her başarılı görev, daha zorlu bir görevi beraberinde getiriyor.

Build a Bridge

Akıllı telefonunuzu kullanarak bir köprü inşa etmek mi? Build a Bridge oyununda geçişleri kolaylaştıracak köprüler inşa etmeye çalışıyorsunuz. Basit bir köprü asla yeterli değil, doğru ekipmanları kullanıp köprüyü bitirin ve ardından aracınızla geçiş yaparken farklı açılardan test edin.

Vertical Adventure

En iyi mobil oyunlardan biri olan Vertical Adventure çevrimdışı oynayabileceğiniz bir oyun. Oyunun kurgusu zorlu engeller arasında hızlı bir şekilde ilerlerken diğer yandan da yol boyunca ödülleri toplamak üzerine.

Micro RPG

Daire şeklinde bir yerde etrafınıza toplanan canavarları yok etmeye çalıştığınız oyunda 3 farklı silah türüne sahipsiniz. Verilen süre içerisinde strateji geliştirip hepsini yok etmelisiniz.

Bullet Echo

Hadi biraz yok olalım! En iyi mobil oyunlar listemizdeki bir diğer oyun olan Bullet Echo’de el fenerimizi açıp haritaya odaklanıyoruz. Harita bize rakiplerin izlerini ve ateş seslerini de gösteriyor. E tabi rakipler de haritadan sizi izleyebilir. Oldukça sessiz ve görünmez olmalısınız.

Shadow Fight 3

Aksiyon dolu bir dövüş oyunu olan Shadow Fight 3 oyununda isterseniz düello modu ile rakiplerinizle birebir mücadele edebilir, isterseniz de hikaye modunda görevler eşliğinde amansız dövüşlere katılabilirsiniz.

Super Clone

Hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde en iyi mobil oyunlardan biri olan Super Clone gelecekten geliyor. 2100 yılında geçen oyunda şehri istila eden robotlara karşı mücadele veriyorsunuz.

Plague Inc.

Görevimiz insanlığı yok etmek. Bunun için salgın hastalıkları kullanacağız. Virüs, bakteri ve biyolojik silahlarla tüm Dünyayı ele geçirebileceğiniz oyunda 4 farklı zorluk seviyesi bulunuyor.

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