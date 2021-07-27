Kahve kültürü, artık birkaç kahve türünü bilmenin de ötesine geçti. Öyle ki, son yıllarda bu kültürü ilerletip en iyi filtre kahve makineleri aramaya başladık. O kadar çok kahve çeşidi ve kahve yapma teknikleri var ki, sanat desek abartmış olmayız. Tabii ki bu noktada en iyi filtre kahve makineleri yardımımıza koşuyor. Çünkü kahvenin nasıl hazırlandığı, nasıl bir tat bıraktığı ve nasıl servis edildiği çok önemli.

En iyi filtre kahve makineleri, pratik ve fonksiyonel olduğu için en fazla satılan elektronik küçük ev aletleri arasında. Üstelik mutfağınızda da oldukça şık görünüyor.

Filtre kahve makinesine dair birçok bilgiye yer verdiğimiz bu yazıda elbette önerilerimiz de olacak. Listemizde uygun fiyatlı makinelerden, kahve gurmelerine hitap eden profesyonel makinelere kadar birçok seçenek bulabilirsiniz. Kullanım amacınıza ve bütçenize göre seçim yapabilirsiniz.

Filtre Kahve Makinesinin Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Avantajları:

Her çeşit kahve çekirdeği kullanabilirsiniz,

Kahvenizi istediğiniz dozda ayarlayabilirsiniz,

Kahvenizi hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz,

Büyük miktarlarda kahveler elde edebilirsiniz,

İçerisinde kullanılan kalıcı filtreler doğa dostudur,

Kolayca temizlenebilir.

Dezavantajları:

Şekli makineye uygun olmayan bardaklarda sunum hazırlayamazsınız,

Latte, Macchiato, Espresso gibi spesiyal kahveler yapamazsınız. Çünkü demleme yöntemleri farklıdır.

Filtre Kahve Makinesi Kullanımı

Filtre kahve makinesi; su haznesi, filtre ve ısıtıcı üzerindeki cam demlikten oluşuyor. Adım adım filtre kahve yapımına göz atalım:

İlk olarak yapmanız gereken, makinenin su haznesini doldurmak. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Kullanacağınız suyun kireçli olmaması çok önemli.

Kahve filtresini yerleştirin. Kullan at bir filtre istiyorsanız kağıt filtre, uzun ömürlü yıka kullan bir filtre istiyorsanız metal filtre kullanabilirsiniz. Biz, doğa dostu olması açısından kalıcı filtreleri öneriyoruz.

Kahvenizi ekleyin. Ancak kullandığınız makinede öğütücü bölümü yoksa öncesinde kahvenizi öğütmelisiniz.

Son olarak, eğer makinenizin saat ayarlama özelliği varsa saat ayarı yapın. Uyandığınızda ya da işten geldiğinizde kahveniz hazır olsun. İşte en iyi filtre kahve makineleri ile kahve yapmak bu kadar pratik!

En İyi Filtre Kahve Makineleri Tavsiyeleri

En iyi filtre kahve makinelerinin hangileri olduğunu merak ediyorsanız yazımızı okumaya devam edin. Kahvesiz yaşayamayanlara özel en iyi filtre kahve makineleri listemiz sizlerle.

Philips HD7461/20 Filtre Kahve Makinesi

Aroma karıştırıcı özelliği ile öne çıkan bu model, en iyi lezzeti elde etmenizi sağlıyor. Listemizdeki diğer Philips modellerinden farklı olarak, su haznesi plastik ve daha az fincan kapasitesine sahip. Temel bir makineye ihtiyacınız varsa sizin için uygun fiyatlı en iyi filtre kahve makinelerinden biri olabilir.

Cam Su Haznesi: Yok

Yok Damlama Emniyeti: Var

Var Fincan Kapasitesi: 10

10 Güç (W): 1000

1000 Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1200

1200 Su Seviyesi Göstergesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bu fiyata bu performans çok iyi, 1200 ml kapasitesi olup kalabalık aile ortamı için çok uygun ve sıcaklığı çok ideal ılık değil daha da sıcak veriyor, en çok tereddüt ettiğim konu buydu. Damlama sorunu henüz yaşamadım.

Sinbo SCM-2953 Filtre Kahve Makinesi

Bu model homojen kahve demleme sistemi ile, ilk bardakta ve son bardakta aynı aromayı sağlamayı hedefliyor. İçerisinde çıkarılabilir ve yıkanabilir filtre bulunuyor. En iyi filtre kahve makineleri arasında çok uygun fiyatlı ürünlerden biri.

Cam Su Haznesi: Var

Var Damlama Emniyeti: Var

Var Fincan Kapasitesi: 7

7 Güç (W): 800

800 Otomatik Kapanma: Yok

Yok Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 750

750 Su Seviyesi Göstergesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Öncelikle fotoğrafta göründüğü gibi, diğer markalara o kadar para vermemek için tercih ettik, fiyatına göre güzel bir ürün herhangi bir sorun yaşamadım, ilk önce sadece su ile çalıştırdım herhangi bir koku sorunu yaşamadım. Hızlı şekilde kahvenizi demliyor ve sıcak tutuyor fakat malzemesi biraz ucuz plastik ağırlıklı ama uygun fiyatlı ürün arıyorsanız memnun kalırsınız tavsiye ederim.

Vestel Sefa K3000 Filtre Kahve Makinesi

Inox renkteki bu model, anti-drip damlatma emniyeti sayesinde cam demliği çektiğinizde bile makinenizin temiz kalmasını sağlıyor. Kalabalık misafirleriniz için oldukça yeterli fincan kapasitesine sahip.

Cam Su Haznesi: Var

Var Damlama Emniyeti: Var

Var Fincan Kapasitesi: 12

12 Güç (W): 1000

1000 Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1500

1500 Su Seviyesi Göstergesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Daha önce farklı kahve makinaları kullandık ama fiyat performans bakımından bu ürün kadar iyisi denk gelmedi. Suyu sıcak tutması, zaman ayarı ve sıvı alma kapasitesi çok iyi. Sadece kahve değil çay yapımı için de kullanılabiliyor. Tavsiye ederim.

Karaca Hatır Plus 2 in 1 Filtre Kahve Makinesi

Sıradaki ürünümüz, tek seferde 5 kişilik türk kahvesi ya da filtre kahve hazırlamanızı sağlıyor. Eğer filtre kahvenizin 30 dakika boyunca sıcak kalmasını istiyorsanız en iyi filtre kahve makinelerinden biri.

Cam Su Haznesi: Var

Var Damlama Emniyeti: Var

Var Fincan Kapasitesi: 5

5 Güç (W): 1400

1400 Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 750

750 Su Seviyesi Göstergesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Şu fiyata şu ürünü kaçırmayın. Kesin fiyat artar. Kalite mükemmel. İkisini de aynı anda çalıştırdım alır almaz. O kadar lezzetli ki. Filtre Kahve makinesi Philips kullanıyordum. Bir daha asla dedim. Kesinlikle alın aldırtın.

Philips HD7462/20 Filtre Kahve Makinesi

Kahve makinenizi kapatmayı mı unutuyorsunuz? Endişelenmeyin, bu model kahvenizi hazırladıktan 2 saat sonra enerji tasarrufu sağlamak amacıyla otomatik kapanıyor. Tüm çıkarılabilir parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Cam demliği ve çelik gövdesi, oldukça dayanıklı ve şık bir görüntü sağlıyor.

Cam Su Haznesi: Var

Var Damlama Emniyeti: Var

Var Fincan Kapasitesi: 15

15 Güç (W): 1000

1000 Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1200

1200 Su Seviyesi Göstergesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok hantal olmayan basit ama etkili bir makine. Diğer çok bilinmeyen marka alacağıma indirimden Philips alırım. Daha uzun ömürlü olacağından şüphem yok. Paketleme de ayrı özenliydi. Hızlıca geldi. Teşekkürler.

CVS DN-19801 Filtre Kahve Makinesi

Modeldeki damlama emniyeti, tam öğütme döngüsü bitmeden kahvenizi almanıza imkan tanıyor. Eğer küçük kapasiteli bir makine arıyorsanız size yetecek en iyi filtre kahve makineleri arasında.

Cam Su Haznesi: Var

Var Damlama Emniyeti: Var

Var Fincan Kapasitesi: 6

6 Güç (W): 650

650 Otomatik Kapanma: Yok

Yok Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 600

600 Su Seviyesi Göstergesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Aklımda hep bir kahve makinesi almak vardı indirim döneminde hemen bunu kaptım ve severek kullanıyorum. Yalnız içindeki filtreyi atıp kendim kağıt filtre alıp kahvemi öyle demleyeceğim. Küçük ve hafif olması da kullanımını kolaylaştırıyor.

Philips HD7459/20 Filtre Kahve Makinesi

Saat ayarlama özelliği sayesinde, dilediğiniz saatte kahveniz hazır olsun. Bu özellik ile, taze kahve kokusuyla uyanabilirsiniz ya da işten geldiğinizde yorgunluğunuzu kahve keyfiyle atabilirsiniz. Kullanıcılarının beğenilerini toplayan en iyi filtre kahve makineleri modellerinden.

Cam Su Haznesi: Var

Var Damlama Emniyeti: Var

Var Fincan Kapasitesi: 15

15 Güç (W): 1000

1000 Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1200

1200 Su Seviyesi Göstergesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Profesyonel bir makine istemiyorsanız kaçırılmayacak bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Saat ayarlaması olmasından dolayı tercih ettim ve çok da işime yaradı. Su haznesi ihtiyacınız kadar dolduruyorsunuz ve kahvenizi de yine olması gerektiği kadar koyuyorsunuz saat ayarını içmek istediğiniz saate ayarladığınızda o vakit kahveniz hazır oluyor. Teşekkür ederim.

Vestel Taze Filtre Kahve Makinesi

Sıradaki model, kahve gurmeleri için en iyi filtre kahve makineleri arasında. Kahve öğütücü özelliği bulunan bu üst segment model, size kahvenizi öğütmek için zaman kaybettirmiyor. LCD ekranı ise, hoş bir görüntü ve kullanım kolaylığı sunuyor.

Cam Su Haznesi: Var

Var Damlama Emniyeti: Var

Var Fincan Kapasitesi: 12

12 Güç (W): 900

900 Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1000

1000 Su Seviyesi Göstergesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Uzun zamandır takip ettiğim bir üründü. Bu fiyata düşünce hemen aldım. Muadil ürünlerin yarı fiyatına aynı kaliteyi alabiliyorsunuz. Vestel servis garantisi de cabası. Bugün ilk kahvemi demledim. O kadar güzel oldu ki 3 fincan kahve içtim. İnternetten süt köpüğü yapma ile ilgili videolara bakarsanız Cappuccino, Latte de yapabilirsiniz.

Electrolux EKF 3300 Filtre Kahve Makinesi

Bu modelde, iki taraflı olan su seviyesi göstergesi dikkatimizi çekiyor. Ayrıca, ışıklı açma kapama düğmesi makinenizi çalıştırıp çalıştırmadığınızı kolaylıkla görmenizi sağlıyor.

Cam Su Haznesi: Var

Var Damlama Emniyeti: Var

Var Fincan Kapasitesi: 15

15 Güç (W): 1100

1100 Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1650

1650 Su Seviyesi Göstergesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok güzel çok memnunum, damlatma yok, sıcak tutuyor, sıcaklık seviyesi iyi ama büyük bir haznesi var filtre numarası 4, eğer az kişilik kahve demleyecekseniz daha küçük hazneli bir makine de tercih edebilirsiniz size kalmış.

Delonghi ICM2.1B Filtre Kahve Makinesi

Delonghi, en iyi filtre kahve makineleri denilince akla gelen markalardan biri. Kahvenizin her zaman sıcak kalmasını istiyorsanız, altındaki ısıtıcı tabanı sayesinde kahveniz daima servise hazır kalıyor.

Cam Su Haznesi: Var Damlama Emniyeti: Var Fincan Kapasitesi: 10 Güç (W): 1000



Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi (ml): 1250

1250 Su Seviyesi Göstergesi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İlk aldığımızda 3 kere sadece su ile çalıştırdık iyice temizlensin diye. Kapasitesi oldukça yeterli. 10-12 bardak çok rahat çıkıyor. Kullanımı çok kolay. Su haznesinin gözükmesini sevdim. Filtre kağıdı olmadan da kullanılabiliyor olması da artı bir özelliği. Severek kullanıyoruz. Teşekkürler Delonghi 🙂

Arzum Ar3073 Brewtime Pro Filtre Kahve Makinesi

Arzum Ar3073 Brewtime Pro, en iyi filtre kahve makineleri listemizde yer alan dğer markalardan birisi. 1,5 LT haznesi, zaman ayarları ve kolay yıkanabilen filtresiyle öne çıkan makinelerden birisidir. Özellikle damlatma önleyici sistemiyle temiz bir kullanımda sağlamaktadır.

Güç : 950 W Demlik Türü : Cam Demlik Kapasitesi : 1,5 lt Fincan Kapasitesi : 12-14 Çıkarılabilir Filtre : Var Sıcak Tutma Özelliği : Var Susuz Çalışmayı Önleyen Emniyet Sistemi : Var Su Seviyesi Göstergesi : Var Damlama Önleyici Sistem : Var Aroma Ayarı : Var Zamanlama Ayarı : Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Markanın diğer filtre kahve makinesi seçeneklerini de değerlendirmek isterseniz Arzum’un kendi sitesinden alternatiflerini inceleyebilirsiniz.

Kullanıcı Yorumu: Üründen çok memnunum , zaman ayarlama özelliği var kahveyi gayet güzel yapıyor

BONUS: Kütahya V60 02 Seramik Kahve Demleme Ekipmanı

En iyi filtre kahve makineleri listemizi bonus bir öneriyle sonlandırmak istedik. Aynı zamanda alternatif bir kahve yapma tekniği de diyebiliriz. Oldukça hesaplı, temizlemesi çok kolay ve yapımı pratik bir yöntem.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün cidden çok iyi. Plastik dripperlara göre porselen olması demlemede daha iyi oluyor. Fiyatına göre kalitesi çok iyi ve kırılmadan sapasağlam teslim edildi.