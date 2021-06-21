Anne ve baba adaylarının alışveriş listesi hazırlarken karşılaştığı sorunlardan biri en iyi bebek arabası modelini bulmak. Teknoloji ilerledikçe, çeşitler çoğaldıkça seçim daha da zorlaşıyor. Ancak yazımızda bulabileceğiniz birkaç püf nokta, bu seçimi oldukça kolaylaştıracaktır.

Peki siz de bebeğinizin doğumundan itibaren kullanabileceğiniz rahat ve konforlu en iyi bebek arabasını bulmakta zorlanıyor musunuz? En doğru kararı verebilmeniz için, işlevselliğiyle ön plana çıkan en iyi bebek arabası modellerini de bu yazımızda topladık!

Bebeğinizle seyahat yapmayı seviyorsanız ve size en uygun oto koltuğu modelini arıyorsanız En İyi Oto Koltuğu İsofixli Tavsiyeleri [2021] yazımıza da göz atmanızı öneririz.

Bebek Arabası Çeşitleri

Bebek arabaları çeşitli kullanım amaçlarına ve fonksiyonlarına göre gruplara ayrılıyor. En iyi bebek arabası çeşitlerini sizler için sıraladık:

Travel Bebek Arabası: Son zamanların en popüler bebek arabası. Bebeğiniz doğduğundan itibaren kullanabileceğiniz en konforlu ve fonksiyonlu model. Hem puset hem de ana kucağı olarak kullanılıyor. Hatta oto koltuğu da yapabilirsiniz. Engebeli yollarda, büyük tekerlekleri ve amortisörlü özelliği ile rahat bir deneyim sunuyor. Bütün bu avantajlarına karşılık dezavantaj olarak, ağırlığı ve boyutu diğer modellere göre fazla. Katlanması da biraz zor.

Son zamanların en popüler bebek arabası. Bebeğiniz doğduğundan itibaren kullanabileceğiniz en konforlu ve fonksiyonlu model. Hem puset hem de ana kucağı olarak kullanılıyor. Hatta oto koltuğu da yapabilirsiniz. Engebeli yollarda, büyük tekerlekleri ve amortisörlü özelliği ile rahat bir deneyim sunuyor. Bütün bu avantajlarına karşılık dezavantaj olarak, ağırlığı ve boyutu diğer modellere göre fazla. Katlanması da biraz zor. Baston Tipi Bebek Arabası: Bebeğiniz 6 aylık olduktan sonra kullanılabilirsiniz. Diğer modellere göre daha az konforlu ama pratik kullanımı ve boyutunun küçük olması avantajlı. Rahat katlanıyor ve oldukça hafif. Sıklıkla seyahat eden ebeveynler tarafından tercih ediliyor.

Bebeğiniz 6 aylık olduktan sonra kullanılabilirsiniz. Diğer modellere göre daha az konforlu ama pratik kullanımı ve boyutunun küçük olması avantajlı. Rahat katlanıyor ve oldukça hafif. Sıklıkla seyahat eden ebeveynler tarafından tercih ediliyor. Jogging Bebek Arabası: Bebeğiyle birlikte uzun yürüyüş ya da hafif koşuya çıkmak isteyenlere uygun bir model. Eğer böyle bir aktivitede kullanmak istiyorsanız tekerlekleri üç tane olduğu için diğer modellere göre daha mantıklı. Ön tarafta 1, arka tarafta 2 tekerlek bulunuyor.

Bebeğiyle birlikte uzun yürüyüş ya da hafif koşuya çıkmak isteyenlere uygun bir model. Eğer böyle bir aktivitede kullanmak istiyorsanız tekerlekleri üç tane olduğu için diğer modellere göre daha mantıklı. Ön tarafta 1, arka tarafta 2 tekerlek bulunuyor. Standart Bebek Arabası: Bu modellerde genellikle güneş ve yağmur tentesi, ayarlanabilir koltuk, sepet, manevralı tekerlekler gibi özellikler bulunuyor. Rahatlık ve konfor olarak ortalama bir standarda sahip. Örneğin, tam yatma özelliği her modelde bulunmuyor. Yeni doğan bebeklerden başlayarak 6 yaşına kadar kullanılabilir. Yaklaşık 20 kilo ağırlığa kadar dayanabiliyor.

Bu modellerde genellikle güneş ve yağmur tentesi, ayarlanabilir koltuk, sepet, manevralı tekerlekler gibi özellikler bulunuyor. Rahatlık ve konfor olarak ortalama bir standarda sahip. Örneğin, tam yatma özelliği her modelde bulunmuyor. Yeni doğan bebeklerden başlayarak 6 yaşına kadar kullanılabilir. Yaklaşık 20 kilo ağırlığa kadar dayanabiliyor. İkiz Bebek Arabası: Eğer ikiz bebeğiniz varsa, bu modelde hem yan yana hem de arka arkaya oturabiliyorlar. Ancak boyutları çok büyük ve sadece geniş bagajlı araçlara sığabiliyor.

En İyi Bebek Arabası Nasıl Seçilir?

En iyi bebek arabasını seçerken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. İşte bu püf noktalar:

Katlanabilirlik: Ergonomik ve kompakt bir model olmalı. Çünkü bagajınıza sığması ya da bebeğiniz kucağınızdayken kolayca katlanması gerekiyor.

Ergonomik ve kompakt bir model olmalı. Çünkü bagajınıza sığması ya da bebeğiniz kucağınızdayken kolayca katlanması gerekiyor. Güvenlik: Düşme tehlikesine karşı önlem sağlayan ve bebeği arabaya bağlayan 5 noktalı emniyet kemerleri oldukça önemli. Ayrıca, metal aksamı da sağlam olmalı.

Düşme tehlikesine karşı önlem sağlayan ve bebeği arabaya bağlayan 5 noktalı emniyet kemerleri oldukça önemli. Ayrıca, metal aksamı da sağlam olmalı. Çift Yönlü Olması: İlk aylarda bebeğiniz kendini güvende hissetmek için sizi görmek ister, ancak sonraki aylarda dışarıyı keyifle izlemek isteyecektir. Bu nedenle yönünü değiştirebilmeniz çok önemli bir kriter.

İlk aylarda bebeğiniz kendini güvende hissetmek için sizi görmek ister, ancak sonraki aylarda dışarıyı keyifle izlemek isteyecektir. Bu nedenle yönünü değiştirebilmeniz çok önemli bir kriter. Kademeli ve Tam Yatar Olması: Bebeğinizin konforlu oturabilmesi için ya da rahat bir uyku deneyimi için dikkat etmeniz gereken bir özellik.

Bebeğinizin konforlu oturabilmesi için ya da rahat bir uyku deneyimi için dikkat etmeniz gereken bir özellik. Kumaş: Kolay silinebilmeli, terletmemeli ve çıkarılıp yıkanabilmeli.

Kolay silinebilmeli, terletmemeli ve çıkarılıp yıkanabilmeli. Aksesuarlar: Yağmur ve güneş için tente, sineklik, kışlık örtü, bardak aparatı, şemsiye aparatı gibi aksesuarlar size kolaylık sağlayacaktır.

En İyi Bebek Arabası Modelleri

Gelin, hep birlikte listemize göz atalım.

Asyamo Keeper Bebek Arabası

%100 yerli üretim olan bir model ile listemize başlayalım. Yerli üretim olduğu için yedek parça temini ve servis hizmetinde oldukça iyi ve hızlılar.

Araba Ağırlığı: 7-10 kg

7-10 kg Ek Özellikler: Çift Yönlü

Çift Yönlü Taşıma Kapasitesi: 0-18 kg

0-18 kg Garanti Süresi: 2 Yıl

2 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok iyi kullanışlı ve kaliteli. Her anne baba adayına öneriyorum teşekkürler.

Tommybaby Eagle Travel Bebek Arabası

Oldukça hafif en iyi bebek arabası modellerinden biriyle listemize devam ediyoruz. Dönebiliyor, süspansiyonlu ve tam yatabilir sırt desteği mevcut.

Ek Özellikler: Çift Yönlü

Çift Yönlü Taşıma Kapasitesi: 0-13 kg

0-13 kg Garanti Süresi: 2 Yıl

2 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Piyasadaki muadillerine göre fiyatı gayet uygun. Yorumlara bakarak aldım ve pişman olmadım gerçekten kaliteli kumaşı da çok iyi. Pişman olmadım, siz de olmazsınız.

Kiwi City Way 5 in 1 Bebek Arabası

Çok fonksiyonlu ve bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir model arıyorsanız sizin için en iyi bebek arabası olabilir. Start-stop, rulmanlı sistem, 4 kademeli tente, 5 noktalı emniyet kemeri, geniş iç hacim ve daha birçok özelliği bulunuyor.

Araba Ağırlığı: 10-14 kg

10-14 kg Ek Özellikler: Çift Yönlü

Çift Yönlü Taşıma Kapasitesi: 15-36 kg

15-36 kg Garanti Süresi: 2 Yıl

2 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Henüz kullanmadık ama evde kurup denedik her şeyi çok pratik tek tuşla her şey mümkün, hafif ve olabildiğince az yer kaplıyor. Port bebe kısmını hemen kullanmayacağımız için dümdüz olup kaldırdık dolabın tepesine sığdı en çok buna sevindim.

Chicco Lite Way 3 Bebek Arabası

Chicco markasının en çok satan en iyi bebek arabası modellerinden biri. Baston tipindeki bu bebek arabası, kapanma özelliğine sahip ve kapandığında az yer kaplıyor.

Araba Ağırlığı: 7,5 kg

7,5 kg Ek Özellikler: Tek Yönlü

Tek Yönlü Taşıma Kapasitesi: 0-22 kg

0-22 kg Garanti Süresi: 1 Yıl

1 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 16 ay önce neden almamışım diye soruyorum kendime. Muhteşem bir ürün. Koca koca travel setlerde alıp işkence etmeyin kendinize. Bebeğim o kadar sevdi ki, kendisi gelip binmek istiyor. Ötekinde inmek isterdi.

Lets Go Baby Bebek Arabası

Doğumdan itibaren kullanılabiliyor. Katlandıktan sonra kendiliğinden ayakta durabiliyor ve 360 derece dönebiliyor. Alt sepeti de oldukça geniş.

Araba Ağırlığı: 7-10 kg

7-10 kg Ek Özellikler: Çift Yönlü

Çift Yönlü Taşıma Kapasitesi: 0-18 kg

0-18 kg Garanti Süresi: 1 Yıl

1 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harikaaaa bir ürün çok beğendim. Çift taraflı olması artı bir avantaj, oldukça kullanışlı ve kaliteli. Satıcı da ürün hakkında olası durumlarda son derece ilgili.

Rival Junior Bebek Arabası

Listemizdeki en uygun en iyi bebek arabası modellerinden biri. 3 aydan itibaren kullanılabiliyor. Tutma kolları ergonomik. Özel mandal sistemiyle sırt desteğini ayarlayabiliyorsunuz.

Araba Ağırlığı: 0-7 kg

0-7 kg Ek Özellikler: Tek Yönlü

Tek Yönlü Taşıma Kapasitesi: 0-18 kg

0-18 kg Garanti Süresi: 2 Yıl

2 Yıl Materyal: Tekstil Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin. Kullanıcı Yorumu: Oldukça pahalı bir bebek arabamız vardı . Bunu daha hafif diye aldık. Aldıktan sonra boşa diğer arabaya para vermişim diye düşündüm yaz kış kullanılır. Boşuna gazla para vermeyin bebek arabalarına.

Baby Home BH-760 Bebek Arabası

Dört mevsim kullanabileceğiniz tentesi ve kışlık örtüsü bulunuyor. Tutma kolu yumuşak ve konforlu.

Araba Ağırlığı: 0-7 kg

0-7 kg Ek Özellikler: Çift Yönlü

Çift Yönlü Taşıma Kapasitesi: 0-18 kg

0-18 kg Garanti Süresi: 2 Yıl

2 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Gayet güzel ürün. Satıcı da başarılı. Bebek doğumdan 3 yaşına kadar falan kullanabilir. Ayak örtüsü yağmurluk vb. hepsi birlikte geliyor. Boyu da normal bir arabası olan kişiler için ideal aşırı büyük değil hele o puset takılanlar gibi hiç kaba değil ve şık da duruyor fiyatı da uygun.

Babyhope SA-7 Bebek Arabası

Doğumdan itibaren kullanabilirsiniz. Rüzgarlıklı tentesi tam olarak kapanabiliyor.

Araba Ağırlığı: 8-12 kg

8-12 kg Ek Özellikler: Çift Yönlü

Çift Yönlü Taşıma Kapasitesi: 0-15 kg

0-15 kg Garanti Süresi: 2 Yıl

2 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok hafif ve kullanışlı manevrası sürüş konforu çok güzel uzunlamasına katlandığı için biraz yer kaplıyor ama hem bebeği hem arabayı aynı anda 4. kattan indirebiliyorum daha ne olsun.

4 Baby AB-321 Bebek Arabası

Tentesinin üzerinde bebek gözlem penceresi mevcut. Frenleme sistemi tek noktalı ve oldukça güvenli.

Araba Ağırlığı: 7-10 kg

7-10 kg Ek Özellikler: Çift Yönlü

Çift Yönlü Taşıma Kapasitesi: 15-36 kg

15-36 kg Garanti Süresi: 2 Yıl

2 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok memnun kaldım fiyatı uygun olmasına rağmen süper .Kurulumu çok kolay herkese tavsiye ederim. Ben de alırken tereddüt ettim ama puset bebek arabasının içi yumuşacık.

Diamond Baby Bebek Arabası

Kumaşı keten ve yumuşak dolgulu. Ön tutacağı deri kaplamalı. Büyük arka tekerlekleri sayesinde manevra kabiliyeti oldukça yüksek.

Araba Ağırlığı: 7-10 kg

7-10 kg Ek Özellikler: Çift Yönlü

Çift Yönlü Taşıma Kapasitesi: 0-18 kg

0-18 kg Garanti Süresi: 2 Yıl

2 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü çok beğendik kumaşı kaliteli ve ağır değil. Satıcıya ayrıca bir parantez açmak gerekirse çok ilgili ve iyi. Yerli üretim olması da tercih sebeplerimizden oldu. Tam bir f/p ürünü.

Baby2Go Eko Bebek Arabası

3 kademeli tam yatabilen sırt desteği ayarı mevcut. Tentesi birden çok pozisyona göre ayarlanabiliyor. Baston tipi bir model arıyorsanız en iyi bebek arabası modelleri arasında.

Araba Ağırlığı: 0-7 kg

0-7 kg Ek Özellikler: Tek Yönlü

Tek Yönlü Taşıma Kapasitesi: 0-18 kg

0-18 kg Garanti Süresi: 2 Yıl

2 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatına göre gayet iyi ürün kullanımı bize çok basit geldi çok sevdim. Katlanması, toplanması çok basit gayet yerinde.

Kanz KZ3010 Mini S Bebek Arabası

Katlandığında bebek bakım çantası boyutuna geliyor. Ayrıca, uçakta kabin içine almak için özel taşıma kılıfı bulunuyor. Baston tipi en iyi bebek arabası modellerinden biri.

Araba Ağırlığı: 5 kg

5 kg Ek Özellikler: Tek Yönlü

Tek Yönlü Taşıma Kapasitesi: 0-15 kg

0-15 kg Garanti Süresi: 2 Yıl

2 Yıl Materyal: Tekstil

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika, hem dayanıklı hem ucuz hem de çok az yer kaplıyor. 3 aydır kullanıyorum öneririm.

Sizin için en iyi bebek arabası hangisi? Ebeveynlere öneri olması açısından aşağıya yorum bırakabilirsiniz.