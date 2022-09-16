Bilgisayarda Android nasıl kullanılır? Binlerce kullanıcının aklındaki bu soruyu en iyi Android emülatör programları ile birlikte içeriğimizde derledik.

Bilgisayarda Android nasıl kullanılır?

Bilgisayarınız üzerinden Android uygulamalarını kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Elbette mümkün! Bunun birçok sebebi olabilir; Android geliştiricileri uygulamalarında hata ayıklayabilir, oyuncular Android oyunlarının (Android RPG oyunları ve hatta Android için en iyi gacha oyunlarından bazıları) keyfini daha büyük bir ekranda çıkarabilir ve liste liste böyle uzayıp gider.

Bilgisayara Android yüklemenin yolu ise emülatör isimli programlardan geçiyor. Emülatörler, bilgisayarınız üzerinde bir sanal sunucu kurarak veya direkt olarak işletim sisteminizin üzerine Android altyapısını eklemenize olanak sağlar. Böylelikle hem apk dosyalarını, hem Google Play Store uygulamalarınızı yükleyebilir, hem de Android’in kök klasörlerine erişim sağlayabilirsiniz. Hangi emülatörü kullanmanız gerektiği konusunda sizler için detaylı bir rehberimiz var. En iyi Android emülatör programlarına birlikte göz atalım…

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En iyi Android Emülatör Programları

En iyi Android emülatör programları listesinde kolayca yükleyip sorunsuz işlem yapacağınız 8 farklı program inceledik. Listedeki programlar kasmayan Android emülatör arayışınıza da karşılık verecek.

MEmu

En iyi Android emülatör programları listemizin ilk sırasında MEmu Play yer alıyor. Windows işletim sistemleri için ücretsiz bir emülatör programı olan MEmu, gelişmiş özelliklere sahip. Windows için emülatör programları genellikle Intel işlemcilerle uyumlu bir şekilde çalışır. MEmu programı diğer programların aksine hem Intel hem de AMD işlemcilerle uyumludur. Program, 3 farklı Android sürümü ile 3 farklı pencerede çalışmanıza olanak sağlar. Eğer yazılım geliştiriyor veya test ediyorsanız bu özellik farklı sürümlerde test yapabilme imkanı sunar.

Windows 7 ve sonrası işletim sistemleriyle uyumlu olan MEmu, genellikle oyuncular ve geliştiriciler tarafından tercih ediliyor. Dosya boyutu ve sistem gereksinimleri nedeniyle düşük özelikte bilgisayarlara hitap etmiyor. Oyun için Android emülatörü arayışındaysanız MEmu sizin için iyi bir tercih olacaktır.

GenyMotion

Bir Android geliştiriciyseniz ve uygulamaları Windows ortamında test etmenin yolunu arıyorsanız en iyi Android emülatör programları arasında yer verdiğimiz bu program direkt olarak size hitap ediyor. Windows üzerinde bir web tarayıcısı aracılığıyla çalışarak sisteminizi yormayan program kasmayan Android emülatör programları arasında da ilk sırada.

GenyMotion programında Android 4.1 ve sonrasındaki sürümler arasından dilediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Bunun da ötesinde, seçtiğiniz GApps paketi ile Google Play Store’u da yükleyebilirsiniz. GenyMotion’un sunduğu en güzel özelliklerden biri de Windows bilgisayarınızdaki Android Studio ile entegre edebilmenizdir. Oyun için Android emülatör arıyorsanız maalesef GenyMotion size yardımcı olmayacaktır. Call of Duty, PubG gibi nispeten büyük boyutlu oyunlar GenyMotion üzerinde oynanamaz.

BlueStacks

BlueStacks şüphesiz Windows’ta bulabileceğiniz en iyi Android emülatörlerinden biridir. Sadece oyun oynamayı değil, genel bir kullanıcı olarak Windows PC’de Android uygulamalarının keyfini çıkarmak istiyorsanız, BlueStacks harika bir emülatördür. İlk çıktığı günden bu yana birçok iyileştirmeden geçti ve tüm sistemlerle uyumlu hale getirdi. Bluestacks, Intel veya AMD olsun, her türlü Windows donanımında çalışabiliyor.

Bilgisayara Android kurma konusunda en iyi programlar arasında yer alan BlueStacks’ın Galaxy Store uygulamalarına sorunsuz erişmek için Samsung ile de bir ortaklığı bulunuyor. Programın yapımcısı, BlueStacks’in standart Android telefonlardan 6 kat daha güçlü olduğunu iddia ediyor. Bunun da ötesinde programda üstün performans için çoklu örnek, tuş eşleme ve AI tabanlı bir oyun motoru gibi bir dizi özellik yer alıyor. Android 7.1.2 tabanlı bir uygulama mağazası sunan BlueStacks, Windows 7 ve üstü işletim sistemleri ile uyumlu.

Android-x86

En iyi Android emülatör programlarından bir diğeri de Android-x86. Linux tabanlı ve açık kaynak kodlu olarak geliştirilen program Windows, Linux ve MacOS işletim sistemlerinin tamamını desteklemekte. Tablet görünümünde geniş bir ekrana sahip arayüzüne sahip programda Android’in uygulama marketi olan Google Play Store yüklü bir şekilde geliyor. Mağaza üzerinden dilediğiniz uygulamayı indirip kullanabilirsiniz.

Anbox

Ücretsiz Android emülatörleri arasında yer alan ve Canonical tarafından geliştirilen Anbox, Windows ve Linux işletim sistemleriyle uyumlu bir şekilde çalışmakta. Program, bilgisayarda Android kullanmak için sanal bir makine kurmak yerine direkt olarak işletim sisteminizi kullanıyor. Anbox’un Google Play Store desteği ise bulunmuyor. Anbox aracılığıyle bilgisayara Android uygulama kurmak için Android Hata Ayıklama Köprüsü kullanmalısınız.

Bliss ROMs

Bilgisayara Android uygulamalarını yüklemek için kullanılan bir program olan Bliss ROMs, Linux işletim sistemi üzerinde açık kaynak kodlu olarak geliştirilen bir yazılım. Yazılımın Google Play Store desteği ise maalesef bulunmuyor. Program üzerinde uygulama yüklemek için kullanıcıların Android Hata Ayıklama Köprüsü kullanması gerekiyor. Oyun performansı olarak da diğer programlara nazaran zayıf kalan Bliss ROMs, temel kullanımda ise yüksek performans sunuyor. Açık kaynak kodlu olması, basit bir arayüze ve düşük sistem gereksinimlerine sahip olması, düşük pil tüketimine sahip olması gibi özellikleriyle ön plana çıkıyor.

NoxPlayer

Windows için en iyi Android emülatör programlarından biri de NoxPlayer. Basit bir arayüzle Android üzerinde yapmak istediğiniz tüm işlemleri kolayca yapmanızı sağlayan program daha çok geliştiriciler tarafından kullanılıyor. Android’in kök klasörüne de erişimi mümkün kılan yazılım oyun optimizasyonları, denetleyici uyumluluğu, Android cihazın build.prop’unu değiştirme yeteneği gibi çeşitli özelliklere sahip.

NoxPlayer programı, Android Lollipop 5.1.1 sürümü ile çalışma imkanı sunmakta. Ancak multi-drive özelliğini kullanarak birden fazla Android sürümünü eş zamanlı olarak çalıştırabilirsiniz. Uygulamanın en önemli özelliği olan kök klasöre erişim, BlueStack gibi programlardan daha basit ve anlaşılır bir yapıda.

GameLoop

Tencent Gaming Buddy ismiyle piyasaya çıkan ve daha sonra ismi değişen GameLoop, bilgisayarda Android oyunlarını oynamak isteyen kullanıcılar için en iyi Android emülatör programları biri. Windows işletim sistemlerinde yüksek boyutlu oynamak üzerine geliştirilen emülatör, PubG, Call of Duty ve Free Fire gibi birçok oyunu destekliyor. Program üzerinde yer almayan oyun ve uygulamaları edinmek için ayrıca Google Play Store desteğine sahip. Çeşitli grafik standartları ile optimize edilen program ile yüksek performanslı bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz.