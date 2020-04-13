Google, Stadia hizmetinde ücretsiz bir dönem başlatıyor. Şu an için ülkemizde kullanılabilir olmayan hizmeti zamanı geldiğinde ücretsiz kullanabilmeniz için bu basit rehberimizi buraya bırakalım. Yakın zaman içinde kanuni sıkıntılar giderildiğinde ve Google Stadia Türkiye’de hizmet vermeye başladığında kullanabilirsiniz. Google Stadia’yı 2 ay ücretsiz kullanmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Google Stadia ücretsiz oyun oynamak

Stadia.com sitesine gidin. Sign In seçeneğinden girişinizi yapın. Gmail hesabınızı kullanarak üye olabilirsiniz. Kredi kartı bilgilerini isteyecek veriniz. 2 Ay ücretsiz olduğu için 2 ay dolmadan kredi kartı bilgilerinizi silebilir aboneliğinizi iptal edebilir ve hiç bir şey ödemeden ayrılabilirsiniz. Android ve iOS için uygulamasını indirip (Ülkemizde şimdilik kullanılabilir değil) oyun oynamaya başlayabilirsiniz. PC, Chrome OS tablet ve Chromecast TV aparatı ile Bilgisayar, tablet, Televizyon gibi yerlerden de oyun oynayabilirsiniz.

Yapmanız gerekenler bu kadar ama ülkemizde açılması için biraz daha beklemememiz gerekecek.

Google Stadia Pro denem sürümü oyunları

İşte bu süreçte oynayabileceğiniz oyun listesi;

Serious Sam Collection

Spitlings

Stacks On Stacks (On Stacks)

GRID

Destiny 2: The Collection

Thumper

Gylt

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech

Bunlardan sıkıldığınız taktirde oyun satın almanız mümkün. Eğer 2 ay sonunda devam etmek isterseniz ücretlendirme politikası aylık 9,99$ şeklinde belirlenmiştir.

Google Stadia hangi ülkelerde kullanılabiliyor?

Google’un Stadia hizmeti Region Picker sitesinden hangi ülkelerden hizmete erişilebiliyor görebilirsiniz. Buraya bakın.