Çocuklarına en iyi akülü araba önerisi arayan ebeveynler için detaylı bir ürün inceleme yazısı hazırladık.

Çocuğunuzun tablet, bilgisayar, telefon ve oyun konsolu gibi teknolojik aletlerle fazla zaman geçirmesinden rahatsız oluyorsanız ve alternatif bir yöntem arıyorsanız bu fikir hoşunuza gidebilir. Günümüzdeki akülü arabalar gerçek arabaların adeta minyatürü. Kontak, anahtar, vites ve far gibi ince detaylarla donatılmış bu arabalar çok eğlenceli görünüyor.

İleri teknoloji oyuncak endüstrisinde oldukça popüler olan akülü arabalar, motor becerilerinin gelişimi üzerinde etkili bir rol oynuyor. Merak ve keşif konusunda gelişimini destekliyor. Koordinasyon yeteneğini ve sorumluluk alma duygusunu da geliştiriyor. Ayrıca evde, bahçede ya da parkta keyifli zaman geçirmeleri için güzel bir seçenek.

Eğer çocuğunuza en iyi akülü araba modelini almak istiyorsanız tavsiyelerimizi inceleyerek bütçenize en uygun akülü arabayı bulabilirsiniz!

En İyi Akülü Araba Modelini Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çocuğunuzun Yaşı: 3-6 yaş grubu çocuklar için alacağınız akülü araba modellerinde gaz pedalı ve direksiyon kontrolü onlardadır, dolayısıyla güvenlik önlemlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer 1-3 yaş grubu çocuklar için alacaksanız, uzaktan kumandalı akülü araba modelleri tercih etmelisiniz. Bu şekilde kontrol sizde olacak ve güvenliği sağlamış olacaksınız.

3-6 yaş grubu çocuklar için alacağınız akülü araba modellerinde gaz pedalı ve direksiyon kontrolü onlardadır, dolayısıyla güvenlik önlemlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer 1-3 yaş grubu çocuklar için alacaksanız, uzaktan kumandalı akülü araba modelleri tercih etmelisiniz. Bu şekilde kontrol sizde olacak ve güvenliği sağlamış olacaksınız. Akü: 6V ve 12V seçenekleri bulunuyor. Uzun süreli kullanım için 12V akülü araba modellerini tercih edebilirsiniz. Ancak birkaç saatlik kullanımlar için 6V akülü arabalar da gayet yeterli.

6V ve 12V seçenekleri bulunuyor. Uzun süreli kullanım için 12V akülü araba modellerini tercih edebilirsiniz. Ancak birkaç saatlik kullanımlar için 6V akülü arabalar da gayet yeterli. Şarj Süresi: Akülü arabaların kaç saatte şarj olduğu akü voltajına göre değişiyor. Örneğin, 6V akülü bir araba yaklaşık 6 saatte şarj olabiliyorken 12V akülü bir arabayı 12 saat şarj etmeniz gerekiyor.

Akülü arabaların kaç saatte şarj olduğu akü voltajına göre değişiyor. Örneğin, 6V akülü bir araba yaklaşık 6 saatte şarj olabiliyorken 12V akülü bir arabayı 12 saat şarj etmeniz gerekiyor. Güvenlik: En önemli noktalardan biri. Hemen hemen bütün modellerde emniyet kemeri bulunuyor. Üstelik bazı modeller ebeveyn kontrol kumandası sayesinde arabanın tam kontrolünü hiçbir zaman çocuğa bırakmıyor. Otomatik gaz sistemi de çarpma ve yaralanmalara karşı tercih edilmesi gereken bir özellik.

En önemli noktalardan biri. Hemen hemen bütün modellerde emniyet kemeri bulunuyor. Üstelik bazı modeller ebeveyn kontrol kumandası sayesinde arabanın tam kontrolünü hiçbir zaman çocuğa bırakmıyor. Otomatik gaz sistemi de çarpma ve yaralanmalara karşı tercih edilmesi gereken bir özellik. Malzeme: Akülü arabaların çoğu parçası plastikten yapılıyor. Bu nedenle kullanılan plastiğin kanserojen madde içermemesi çok önemli.

En İyi Akülü Araba Tavsiye Listesi

Çocuklarınız için özel olarak tasarlanmış en iyi akülü araba modellerini özenle hazırladığımız bu listede bir araya getirdik. İşte şık tasarımlı, kaliteli ve aynı zamanda uygun fiyatlı en iyi akülü araba modelleri!

Pilsan Fantastik Akülü Araba

En iyi akülü araba listemize Pilsan ile başlıyoruz. Çocuğun arabayı kullanım esnasında ebeveynin uzaktan kumanda ile kontrol edebilme özelliği bulunuyor. Öne doğru giderken farlar ve renkli ledler yanıyor, geri giderken de sadece ön farlar yanıyor.

Ağırlık: 23 kg

23 kg Kaç Kişilik: Tek kişilik

Tek kişilik Max Hız: 7 km/h

7 km/h Taşıma Kapasitesi: 35 kg

35 kg Voltaj: 12V

12V Yaş Aralığı: 2-12 yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Görüntü bile diğerlerinden farklı, 4 yaşında oğluma aldık daha uzun süre kullanır baya baya büyük bir araba. Radyosu, anahtarları, el freni öyle tatlı ki gerçek araba gibi ama küçük. Gerçekten değer fiyatına.

BabyHope Audi Akülü Araba

Sıradaki en iyi akülü araba modeli, en fazla 25 kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip. Bluetooth bağlantısı kurarak uzaktan kumanda ile kontrol edilebileceğiniz bu arabayı çocuklar kendileri de rahatça kullanabiliyor. 2 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanan bu model, 12V motor gücüyle çalışıyor. İleri ve geri vites özelliği mevcut. Ek olarak yavaş ve hızlı olmak üzere iki farklı hız ayarı da bulunuyor. Akü şarj göstergesinden arabanızın durumunu kontrol edebilirsiniz.

Ağırlık: 1,15 kg

1,15 kg Kaç Kişilik: Tek kişilik

Tek kişilik Max Hız: 10,2 km/h

10,2 km/h Taşıma Kapasitesi: 25 kg

25 kg Voltaj: 12V

12V Yaş Aralığı: 2-7 yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü İlke Bebe’den aldım, eksiksiz ve sorunsuz ve şekilde elime ulaştı. Kumandalı 3 ileri hız ayarı (bu çok işe yarıyor sadece kumandadan ayarlanıyor yani yaşına göre ve ortamın kalabalıklığına göre hızını siz belirleyebiliyorsunuz) ve bir de geri vitesi var. Işıklar animasyonlu bir şekilde yanıp sönüyor eğlenceli. Kendi müzikleri var çok güzel. Telefonu da bağladık giderken ondan dinliyoruz sadece kabloyla bağlanabiliyor, bluetooth yok (baya yüksek ve kaliteli ses sistemi var. Kadranlardan biri şarj göstergesi bence kullanışlı olmuş. Kornası da var. Çok dik yokuşları 5 yaşındaki oğlum kolaylıkla çıkıyor yani güçlü motoru var. Biz memnun kaldık.

Pilsan Panther Akülü Araba

En iyi akülü araba modellerinden Pilsan Panther, tek kişilik. Çocuğunuz arabaya bindiğinde akıllı anahtarlar sayesinde arabayı çalıştırabiliyor. Ardından yanan farlar ve birbirinden eğlenceli sesler çıkaran korna çocuğunuzun ilgisini çekecek. Ayrıca ani bir şekilde gaza basma riskine karşı araba kalkışta yavaş hareket ediyor.

Ağırlık: 17 kg

17 kg Kaç Kişilik: Tek kişilik

Tek kişilik Max Hız: 7 km/h

7 km/h Taşıma Kapasitesi: 35 kg

35 kg Voltaj: 12V

12V Yaş Aralığı: 2-4 yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 2 haftadır kullanıyoruz, gayet memnunuz. Büyük bir kısmı kurulu geliyor, montajı çok rahat oldu. Akü gücü iyi ufak rampalardan rahatlıkla geçiyor. Tipi de çok güzel. Fiyat performans gayet iyi.

Babyhope Q-Suv Akülü Araba

Oldukça şık görünen Babyhope Q-Suv modeli, iki kademeli hız ayarı sunuyor. Hem 6V hem de 12V olarak kullanabiliyorsunuz. 5-7 yaş arası kullanım için uygun. Çift kişilik kullanılabiliyor.

Ağırlık: 19,2 kg

19,2 kg Kaç Kişilik: Çift kişilik

Çift kişilik Max Hız: 10 km/h

10 km/h Taşıma Kapasitesi: 30 kg

30 kg Voltaj: 12V

12V Yaş Aralığı: 5-7 yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün görüldüğü gibi rengi canlı, piyasadaki diğer ürünlere nazaran fiyatı uygun. Sürüş hız kademeleri güzel. Işıkları yanıyor. Koltuk anlatıldığı gibi deri. Çok yorum göremediğim için ayrıntılı yazmak istedim. Manevra kabiliyeti gayet güzel. Şarjı ne kadar gidiyor hava şartlarından dışarıda daha tam onu test edemedik. Tekerleklerin orta kısmında kaukçuk malzeme sayesinde ilerlemesi gayet güzel. Evin içerisinde halı dahi katlayıp üzerinden gidiyor. Tek sıkıntı kurulum için içerisinden anahtarı çıkmadı onu da yıldız anahtarla halledebilirsiniz. Bu emsallerdeki arabaların çoğunun arasında bin lira fark var biz bunu aldığımız için şuan memnunuz. Firmaya teşekkürler hızlı bir şekilde geldiği için. Ayrıca kargo firmasına da.

Pilsan Tery Bery Akülü Araba

Sıradaki en iyi akülü araba yine sektörde öncü olan Pilsan’dan. Bu modeli ister akü arabaya takılı halde iken, isterseniz de aküyü çıkarıp şarj edebiliyorsunuz. Çocuk sağlığı göz önünde bulundurularak güvenli malzemelerden üretilmiş bir model. Uzaktan kumanda ile 3 kademeli hız seçeneği özelliği bulunuyor. Hız geçiş aralıklarındaki fark az olduğu için kontrol sağlayabilirsiniz.

Ağırlık: 17 kg

17 kg Kaç Kişilik: Tek kişilik

Tek kişilik Max Hız: 7 km/h

7 km/h Taşıma Kapasitesi: 35 kg

35 kg Voltaj: 12V

12V Yaş Aralığı: 2-7 yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 16 aylık kızım görünce çok mutlu oldu. Satıcıya teşekkürler kısa sürede teslim edildi. Eksik parça yoktu herhangi bir sorunda yok şu anlık. Manevraları çok güzel. Umarım uzun süre kullanırız. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Daha fazla para vermeye gerek yok.

Feber Twinkle Akülü Araba

İspanyol marka Feber; dünyaca ünlü, güvenli, sağlam ve kaliteli bir akülü araba üreticisi. Araba üretiminde kullanılan malzemeler, Avrupa Birliği standartlarına göre kanserojen olmayan hammaddelerden seçiliyor.

Ağırlık: 14,5 kg

14,5 kg Kaç Kişilik: Tek kişilik

Tek kişilik Max Hız: 7,2 km/h

7,2 km/h Taşıma Kapasitesi: 35 kg

35 kg Voltaj: 12V

12V Yaş Aralığı: 2-7 yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 4 yaşındaki kızım için aldım çok rahat kullanıyor beklediğimden hafif ve taşıması kolay VW Polo aracımın bagajına sığıyor her yere götürüyoruz teşekkürler.

Pilsan Prenses Akülü Araba

En iyi akülü araba tavsiyelerimize pembe bir araba ile devam ediyoruz. Kız çocukları için adeta bir prenses arabası olan Pilsan’ın bu modeli 12V aküye sahip. Beyaz ışıklı ön farları ve 6 sesli müzik sistemi ile oldukça dikkat çekici bir model. Tek kişilik kullanımlar için tercih edilebilir.

Ağırlık: 26 kg

26 kg Kaç Kişilik: Tek kişilik

Tek kişilik Max Hız: 7 km/h

7 km/h Taşıma Kapasitesi: 35 kg

35 kg Voltaj: 12V

12V Yaş Aralığı: 2-7 yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kızınıza alabileceğiniz nadir güzellikteki akülü araba. Herkese tavsiye ederim çok memnun kaldık.

Pilsan Ranger Akülü Araba

Panelinde müzik çaları bulunan bu en iyi akülü araba, çocukların keyifli zaman geçirmesi için tasarlanmış bir model. Thermoprotector özelliği sayesinde aşırı ısı ve akım durumunda kendini devre koruma moduna alıyor.

Ağırlık: 25 kg

25 kg Kaç Kişilik: Tek kişilik

Tek kişilik Max Hız: 7 km/h

7 km/h Taşıma Kapasitesi: 35 kg

35 kg Voltaj: 12V

12V Yaş Aralığı: 2-12 yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok güzel gayet kaliteli, boyutları bayağı büyük ona dikkat edilip alınmalı ve epey hızlı. 4 yaşındaki oğlumuz için aldık epey rahat kullandı. Arabaya koyup taşıyacaklar için bagajın epey geniş ve yüksek olması lazım yoksa ancak arka koltuklara sığar. Kargo beklediğimiz sürede ve hasarsız geldi kurulumu çok kolay, alacaklar güle güle kullansın.

Dolu Nitro Jeep Akülü Araba

En iyi akülü araba listemizde olan bu model, daha küçük yaştaki çocuklara hitap ediyor. 2-7 yaş arasındaki çocuklara özel tasarlandığı için güvenle satın alabilirsiniz. Arabanın kontağı 5 dakika boyunca açık kaldığında otomatik olarak kapanıyor. Böylece elektrik devresi zarar görmemiş oluyor. Aracı yeniden çalıştırmak isterseniz tekrar açmanız yeterli.

Ağırlık: 20 kg

20 kg Kaç Kişilik: Tek kişilik

Tek kişilik Max Hız: 3,5 km/h

3,5 km/h Taşıma Kapasitesi: 30 kg

30 kg Voltaj: 6V

6V Yaş Aralığı: 2-7 yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 2 yaşındaki yeğenim için aldım, resimdeki gibi geldi. Kolay kurulumu sayesinde hemen kullanmaya başladı. Uygun fiyata, kaliteli ürün. Tavsiye ederim.

Babyhope W431R Akülü Araba

Uygun fiyatlı en iyi akülü araba modellerinden biri olan BabyHope W431R, uzaktan kumanda ile hareket ettirilebiliyor. 2 farklı hız kademesi sunuyor. Akü göstergesi sayesinde ise arabanın ne kadar kullanılabileceğini anlayabilirsiniz. Ayrıca bu model, ileri ve geri vites özelliklerine de sahip. 2-4 yaş arası kullanıma uygun ve maksimum 30 kilograma kadar taşıyabiliyor.

Ağırlık: 11 kg

11 kg Kaç Kişilik: Çift Kişilik

Çift Kişilik Max Hız: 10 km/h

10 km/h Taşıma Kapasitesi: 30 kg

30 kg Voltaj: 12V

12V Yaş Aralığı: 2-4 yaş

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Pandemi dönemini evde keyifli geçirebiliyoruz bu şeker araba sayesinde, kızlarım çok sevdi sesi biraz yüksek onun haricinde bence ufak evde kullanmalık oldukça şirin bir araba.

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