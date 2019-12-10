Xiaomi’nin İki Markası Mi ve Redmi Arasındaki En Belirgin Farklar

Dünyanıne en büyük telefon üreticilerinden biri haline gelmiş Xiaomi, Mi ve Redmi markalarında telefonlar çıkartıyor. Peki şirket telefonlarını neden ikiye bölüyor ve neden tek marka altında çıkarmıyor? Hangisi daha iyi ve bir birinden farkları neler? Gelin bir liste haline hepsini sizlerle inceleyelim.

Redmi vs Mi

Mi modeller Redmi modellere göre daha sağlam. Redmi modeller Mi modellerin alternatifidir. Aynı zamanda çıkmış Mi modelden daha iyi değildir. Mi modellerin kamerası ve kullanılan sensörler Redmi modellere göre çok daha iyidir. Mi telefonlar Redmi telefonlara göre daha uzun süre yazılım güncellemesi konusunda desteklenir. Mi modellerde kullanılan iç ve dış malzemeler, camlar ve diğer gerekli olanlar Redmi modellere göre daha kaliteli malzemeden üretilir. İşlemci konusunda Mi modeller Redmi modellere göre daha iyidir. Genelde Mi modellerde Snapdragon kullanılırken Redmi modellerde Mediatek kullanılır. Genel manada birbirine yakın özelliklere sahip Mi modelle Redmi model arasında fiyat farkı fardır.

Hem cam hem de dış metaryal bununla birlikte iç donanım bakımından Mi modeller Redmi modellere göre daha iyi durumdadır. Bu özellik ayrıca performansa da yansır. Güvenlik ve sağlamlık açısından bu durum önemlidir. Elbette aynı durumdan kaynaklanan fiyat farkını da unutmayalım. Mi model daha iyi olmasına karşın genelde Redmi modellerden pahalıdır.

Yazılım tarafına bakacak olursak hem fiyat hem de donanım performansı açısından Mi modeller yazılım olarak daha uzun süre desteklenebilir.

Mi modellerin amiral gemisi niteliğinde çıktığını düşünürsek aynı zamanda çıkmış Redmi modelin Mİ modele göre daha iyi performans sergilediği bu güne kadar görülmüş birşey değildir. Elbette eski Mi modellere göre daha yüksek performans sergileyen Redmi modeller vardır.

Eğer bütçeniz varsa kendinize uygun bir Mİ model seçebilirsiniz. Bütçeniz kısıtlıysa Redmi modellere yönelmeniz tavsiye edilir.