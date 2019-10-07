Xiaomi U-Disk Fiyat Ve Özellikleri

Xiaomi’nin yeni ürünlerinden birisi olan U-Disk, küçük ama işlevsel oluşuyla dikkat çekiyor. Sürekli USB bellek ile iş yapan uğraşan biriyseniz bu ürünü görmek isteyeceksiniz. Bu yazıda Xiaomi’nin yeni USB belliği U-Disk özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi bulabilirsiniz.
Xiaomi U-Disk özellikleri
- 64 Gb depolama alanı / USB 3 teknolojisi
- 124 Mb/sn okuma hızı / 3Gb dosya transferi sadece 30 sn sürer. Ama bu dosya sayısına göre değişebilir. Çok küçük boyutlu milyonlarca dosyanın 3Gb toplam boyutuyla tek bir 3gb dosyanın transferi zaman açısından farklılık gösterebilir.
- Minimalist basit tasarım
- Metal çinko alaşımı gövde (aşınmaya ve paslanmaya karşı dayanıklı)
- Anahtarlık kordonu, yumuşak ve kullanışlı.
- UDP entegre teknolojisiyle su sıçraması ve toza karşı koruma sağlar.
- Dayanıklı yapı
U-Disk fiyatı
U-Disk, tanıtımı sırasında fiyatı 11 $ olarak belirlendi. Güncel kurla 60 TL civarı yapıyor. Elbette bu fiyata vergiler dahil değil. Ülkemizdekis atış fiyatında küçük ve ucuz bir ürün olduğu için fazla oynama olmayacaktır.
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