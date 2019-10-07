Xiaomi U-Disk Fiyat Ve Özellikleri

Xiaomi’nin yeni ürünlerinden birisi olan U-Disk, küçük ama işlevsel oluşuyla dikkat çekiyor. Sürekli USB bellek ile iş yapan uğraşan biriyseniz bu ürünü görmek isteyeceksiniz. Bu yazıda Xiaomi’nin yeni USB belliği U-Disk özellikleri ve fiyatı hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Xiaomi U-Disk özellikleri

64 Gb depolama alanı / USB 3 teknolojisi

124 Mb/sn okuma hızı / 3Gb dosya transferi sadece 30 sn sürer. Ama bu dosya sayısına göre değişebilir. Çok küçük boyutlu milyonlarca dosyanın 3Gb toplam boyutuyla tek bir 3gb dosyanın transferi zaman açısından farklılık gösterebilir.

Minimalist basit tasarım

Metal çinko alaşımı gövde (aşınmaya ve paslanmaya karşı dayanıklı)

Anahtarlık kordonu, yumuşak ve kullanışlı.

UDP entegre teknolojisiyle su sıçraması ve toza karşı koruma sağlar.

Dayanıklı yapı

U-Disk fiyatı

U-Disk, tanıtımı sırasında fiyatı 11 $ olarak belirlendi. Güncel kurla 60 TL civarı yapıyor. Elbette bu fiyata vergiler dahil değil. Ülkemizdekis atış fiyatında küçük ve ucuz bir ürün olduğu için fazla oynama olmayacaktır.