Xiaomi Telefonlarda Temalar Çalışıyor Bildirimi Sorunu

Son güncellemelerden sonra Xiaomi telefonların bazılarında Temalar uygulamasıyla ilgili bir hata baş gösterdi. Bu hata hakkında bildiğimiz herşeyi anlatacağız. Bu hata sizi rahatsız edebilir hatta bazen telefonun donmasına neden olabilir. Basit çözüm önerilerimiz olsa da tam olarak hatayı gidermiyor ve hatanın gitmesi için güncelleme gerekiyor.

Yakın zaman içinde miui 10 1 güncelleme aldı. Bu güncelleme küçük olduğu için kendisi yükledi kurulumu bize bıraktı. Kur dediğiniz zaman anında kuruldu. Bir de sistem uygulamaları güncellemesi var. Burada temalar gibi sistem uygulamalarına güncelleme geldiği zaman size soruyor. Temalar uygulaması da yakın zaman içinde bir güncelleme aldı. Hangisinden kaynaklı şu an bilinmiyor ama temalar uygulamasında sorun var.

Sorun şu şekilde, aniden bildirim çubuğunda yukardaki görselde gördüğünüz temalar çalışıyor bildirimi çıkıyor. Sağa sola kaydırarak bu bildirim silinmiyor. Herhangi bir işlem yapılmıyor. Üzerine tıklarsanız uygulamayı zorla durdurabileceğiniz ya da verileri silebileceğiniz kısma gidiyor.

Zorla durdurduğunuz zaman telefon kilitlenebiliyor. Hiç birşey yapmazsanız telefon kilitlenebiliyor. Tek bir yöntem şimdilik geçici çözüm oluyor.

Bildirimi hafifçe sola çekin, yanda açılan küçük bildirim butonuna tıklayın. Buradan temalar uygulamasının bildirim ayarlarına gidebilirsiniz. Bildirim ayarlarından bu uygulama için bildirimleri kapattığınızda uyarı kayboluyor. Ama temalarla ilgili başka bildirim almanız mümkün değil.