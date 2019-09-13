Xiaomi Mi Mix 4 Hakkında Sızıntı. Nasıl Bir Telefon Olacak?

Xiaomi’nin premium modellerinden olan Mi Mix serisinin yeni üyesi hakkında detaylar geliyor. 2016’da çıkan ilk modelden sonra her sene bir model yayınlayan şirket bu sene ismi henüz belli olmasa da Mi Mix 4 olarak adlandıracağı düşünülen modeli hakkında bazı detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Mi Mix 4

Cihazın donanımına kısaca bakacak olursak oldukça üst düzey bir cihaz olacağını anlayabilirsiniz. Günümüzde daha yaygın olarak kullanılmayan bir işlemci ve artık üst düzey telefon modellerinde kullanılmaya başlanan ram miktarı ile Mi Mix 4 göz dolduruyor.

Özellikler

İşlemci: Snapdragon 855 Plus

Ram: 12 Gb

Kamera 108MP

Diğer kameralar: 16 megapiksel ultra geniş açı + 12 megapiksel periskop temelli telefoto + ToF

Dahili depolama: 1Tb üst düzey bir seçenek

Batarya: 30W hızlı şarj desteği (muhtemelen kablosuz) 4500mAh (30W ile 1 saatte tam dolum)

Ekran: 2k, OLED, 90HZ yenileme

Yukarıdaki özelliklerin resmi kaynaklardan sızdırıldığı söyleniyor ama zaman içinde değişiklik olması da söz konusu. Telefon tanıtıldığı zaman detayları sizlere vereceğiz.