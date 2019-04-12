Xiaomi Mi 9 Satışta

‘Xiaomi’nin son model amiral gemisi ülkemizde satışa çıktı ve fiyatı da tıpkı tahmin edildiği gibi belirlendi. Yakın zaman içinde değişiklik gösterebilecek fiyatı bakalım beğenecek misiniz? İlk önce Samsung’un son modeli Galaxy S10 serisine kafa tutan Xiaomi Mi 9’un özelliklerine kısaca bir bakalım. Daha sonra fiyatı vereceğiz. Xiaomi Mi 9 fiyatı şimdilik süpriz olsun. Okumaya devam edin.

Xiaomi Mi 9 özellikleri

Çentikli ekranda damla çentik bulunuyor. Bu sayede ekran kasa oranı ise %90’ın üzerine çıkıyor ki standartların üzerinde. Son telefonlarda genelde %87 ile %87 arasında ekran kasa oranı değişmekte.

Snapdragon 855 ile çalışan Mi 9, günümüzün en iyi işlemcilerinden birini kullanıyor. Daha üstüne iyisi çıkmadı. Bu işlemciyle birlikte oyuncular için Game Turbo modu da bulunuyor ki oyun oynarken işlemcinin performansı otomatik artıyor.

3300mAH bataryası bulunan cihaz bu bataryayı 27W bir güçle şarj ediyor ki günümüzün standatı 14W civarında oluyor.

3 kamera ile çıkacak olan cihazın ana kamerası 48MP, Telefoto kamera ise 12MP ve birde ultra geniş açılı kamera 16MP olarak belirlenmiş. Ön kısımda 20MP kamera bulunuyor ve bununda yapay zeka destekli olduğu belirtiliyor.

Xiaomi Mi 9 fiyatı

Şimdi gelelim en önemli kısma bu cihazın fiyatı ne? Nereden satın alabilirsiniz? Cihaz ilk satacak olan hepsiburada alışveriş sitesi oluyor. Cihaz 15 Nisan’da satışa çıkacak. Fiyatı ise 4999TL olacak. İncelemek için buraya bakın.