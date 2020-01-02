Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Özellikleri Fiyatı

Xiaomi’nin yeni çıkacak efsane modelleri için detaylar gelmeye başladı. Genel manada şirket politikası olarak düşük kar yüksek performans ilkesini çalışma prensibi edindiklerinden ötürü oldukça yüksek donanımlı telefonların nispeten benzer özellikteki diğer markalara göre ucuz satılması insanların ilgisini çekiyor. Bu modellerden birisi de Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro olarak. Bakın bu iki telefonun gelen özellikleri nasıl olacak?

Xiaomi Mi 10 – Mi 10 Pro bilinen özellikleri

İşlemci: Snapdragon 865

Ekran: 90HZ yenileme hızı, OLED, 6,5 inç

Ram: 8 gb ve 12 gb seçenekleri gelecek.

Depolama: 256Gb ‘a kadar depolama alanı olacak. Diğer seçeneklerde bekleniyor.

Kamera: Sony IMX686 ana sensör, 20MP ultra geniş sensör, 12MP telefoto sensör ve 5MP makro lens ile dörtlü kamera seti. 30X dijital zoom yapabilme

Batarya: 4500 mAh kapasite, 40W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj

Snapdragon’un en yeni modelini ilk kullananlardan olacak model’de Pro modelle arasında ram ve depolama alanı seçenekleri değişecek. Ayrıca Xiaomi şirketinin 100W hızlı şarj üzerinde çalıştığını bilsekte demek ki Mi 10 modellerine bu teknoloji yetiştirilemedi.

Xiaomi Mi 10 fiyatı

Telefonlarının fiyatları ram ve depolama alanı seçeneklerine göre değişiklik gösterirken en pahalı modelin 12Gb ram / 512 Gb depolama alanı olan Mi 10 Pro modelinin olacağı söyleniyor. Çin’deki satış fiyatına bakacak olursak 645$ karşılığı bu gün ülkemizde 3800₺ civarı olacağını söyleyebiliriz. Ülkemize gelirken vergilerle fiyatın en az ikiye katlandığını düşünürsek ilk etapta Xiaomi Mi 10 Pro’nun ülkemizde bu gün satışa çıksa 7500₺ olacağını söyleyebiliriz.