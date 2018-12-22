Xiaomi Android 9 Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı

Arayüz tasarımıyla ve yazılım olarak yapabildikleriyle dikkat çeken Xiaomi markası Miui altında Android Pie Güncellemesini yayınlamaya başladı. Bazı cihazlar güncellemeyi aldı. Bu cihazları sizlerle paylaşacağız. Bununla birlikte yakın zaman içinde yine güncellemeyi alacak cihazlar da var ve yoğunluk burada. İşte Android Pie güncellemesini alacak ve alan cihaz listeleri;

Xiaomi Mi MIS 2S

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite (beta)

Xiaomi Mi A1 (beta)

Xiaomi Mi 8 Pro (beta)

Xiaomi Mi Max 3 (beta)

Bunlar güncelleme yayınlanmış cihazlar birde güncelleme gelecek cihazlar var.

Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi Mi 8 SE

Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Redmi Note 6 Pro

Xiaomi Redmi Note 5/Note 5 Pro

Xiaomi Redmi S2/Redmi Y2

Xiaomi Redmi 6A

Xiaomi Redmi 6

Xiaomi Redmi 6 Pro

Xiaomi Black Shark

Xiaomi Mi Pad 4/Plus

Xiaomi Mi Note 3

Xiaomi Mi Max 2

Şunu belirtmek gerekir ki Mi Note 3 ve Mi Max 2 için güncellemenin geleceği belli değil. Diğer cihazlar için güncelleme zaman sınırı olmaksızın mutlaka gelecek.

Lakin listeleriniz değişebileceğini de hatırlatalım.