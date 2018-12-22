Xiaomi Android 9 Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı

Arayüz tasarımıyla ve yazılım olarak yapabildikleriyle dikkat çeken Xiaomi markası Miui altında Android Pie Güncellemesini yayınlamaya başladı. Bazı cihazlar güncellemeyi aldı. Bu cihazları sizlerle paylaşacağız. Bununla birlikte yakın zaman içinde yine güncellemeyi alacak cihazlar da var ve yoğunluk burada. İşte Android Pie güncellemesini alacak ve alan cihaz listeleri;
- Xiaomi Mi MIS 2S
- Xiaomi Mi 8
- Xiaomi Pocophone F1
- Xiaomi Mi A2
- Xiaomi Mi A2 Lite (beta)
- Xiaomi Mi A1 (beta)
- Xiaomi Mi 8 Pro (beta)
- Xiaomi Mi Max 3 (beta)
Bunlar güncelleme yayınlanmış cihazlar birde güncelleme gelecek cihazlar var.
- Xiaomi Mi Mix 2
- Xiaomi Mi 8 SE
- Xiaomi Mi 8 Lite
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Redmi Note 6 Pro
- Xiaomi Redmi Note 5/Note 5 Pro
- Xiaomi Redmi S2/Redmi Y2
- Xiaomi Redmi 6A
- Xiaomi Redmi 6
- Xiaomi Redmi 6 Pro
- Xiaomi Black Shark
- Xiaomi Mi Pad 4/Plus
- Xiaomi Mi Note 3
- Xiaomi Mi Max 2
Şunu belirtmek gerekir ki Mi Note 3 ve Mi Max 2 için güncellemenin geleceği belli değil. Diğer cihazlar için güncelleme zaman sınırı olmaksızın mutlaka gelecek.
Lakin listeleriniz değişebileceğini de hatırlatalım.
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