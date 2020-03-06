Windows 7’den Windows 10’a Nasıl Yükseltilir?

Microsoft’un uzun zamandır Windows 7’ye destek vermeyeceği biliniyor. Ama Windows tarihinin en iyi sürümlerinden biri olarak kabul edilen Windows 7’den çoğu kişi vazgeçemiyor. Güncelleme alamadığınız zaman bilgisayarınız güvenli olmayacak ve zaman içinde de bazı programlar çalışmamaya başlayacak. Bu sebeple bilgisayarınızı er ya da geç güncelleyeceksiniz. Microsoft’ta bunu ücretsiz şekilde yapmanız için size bir fırsat sunuyor. Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemli bilgisayarınızı ücretsiz şekilde Windows 10’a yükseltebilirsiniz.

Windows 10 yükseltmesi nasıl yapılır?

İlk önce bilgisayarınızın Windows 10’u kaldırıp kaldırmayacağını kontrol ediniz. Buradan bakabilirsiniz. Daha sonra bütün verilerinizi yedeklemenizi öneririz. Çünkü verilerimi sakla seçeneği olsa da bazen verileriniz silinebiliyor. Her şey tamamsa aşağıdaki adımları takip edin.

Buradaki aracı bilgisayarınıza indirin. Windows 10’u bilgisayarınıza yüklemeyi mi istiyorsunuz kısmının altında yer alıyor. Aracı yükledikten sonra aracın direktiflerini takip ediniz.

İşlem bittikten sonra lisans kontrolü için Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik > Etkinleştirme yolunu takip ederek lisansı görüntüleyebilirsiniz ve bir yere kaydedebilirsiniz.