Windows 7 Ne Zaman Son Bulacak?

Bildiğiniz üzere Microsoft belli bir süre sonra işletim sistemlerinin fişini çekiyor. Yenilerini kullanmayı zorunlu kılıyor. Windows 7’nin de sonu geliyor. Sonu geliyor derken elbette bu işletim sistemini kullanabilirsiniz lakin Microsoft tarafından bu işletim sistemine herhangi bir güncelleme yapılamayacak. Güncelleme olmazsa güvenlik de olmaz. Bu mantıkla Microsoft Windows 7 güncellemeleri çekildiği zaman insanların doğrudan Windows 10’a geçeceğini hayal ediyor.

Windows 7’nin Ocak 2020’de son güncellemesini almış olacak. Bu tarihten sonra herhangi bir geliştirme ve de güncelleme yapılmayacak.

Bunun anlamı sizin Windows 7’yi kullanamayacağınız değildir. Hala XP kullananların olduğunu biliyoruz. Sorun şu ki bu işletim sistemine güncelleme gelmiyor. Güncelleme gelmediği zaman güvenlik zaafiyeti ortaya çıkıyor. En önemli sıkıntı ise artık programların da bu eski işletim sistemine güncelleme göndermemesi. Örneğin XP için son Chrome güncellemesi v49 olmuş. Şuan Chrome’un v71’de olduğunu biliyoruz. Bu sıkıntılara ileriki zamanlarda göğüs gererim diyorsanız Windows 7 kullanmaya devam edebilirsiniz. Yok uğraşamam diyorsanız şimdiden bir işletim sistemi almayı düşünebilirsiniz.