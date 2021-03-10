VPN (Virtual Private Network), yani sanal özel ağ. Peki VPN nedir? VPN, gerçek IP adresinizin gizli kalmasını ve başka bir IP adresiyle bağlanmanızı sağlayan bir hizmet. Böylece bağlantınız güvenli oluyor ve kimliğinizin tespit edilmesini önlüyor. Günümüzde veri gizliliği maalesef her zaman mümkün olmuyor. İnternette özgürce dolaşmak, erişimi sınırlı sitelere daha kolay ulaşmak için yasal olarak VPN kullanmak gerekiyor. Gönderdiğiniz ve aldığınız bütün veriler şifrelendiği için üçüncü kişiler tarafından bu önemli bilgilere ulaşılması asla mümkün olmuyor.

Bir diğer amacı ise, iş veya okul ağına ulaşmak. Birçok farklı protokol ve teknolojinin bir araya gelmesiyle oluşan bu sistem, aynı zamanda bulunmadığınız bir yerdeki fiziksel bir ağa bağlanmanızı da sağlıyor. Öğrenciler, kampüs dışı erişimle eğitim kurumlarının kütüphanelerine ücretsiz olarak erişebilir. Çalışanlar, kurumlarının paylaştığı dosyalara erişmek için bu yöntemi kullanabilir. Her iki amaç için de mucizevi bir çözüm.

Erişim engeli, reklamlar, zararlı yazılımlar, sansür, şifre avcıları ve siber tehditlerden kurtulmak için VPN yazılımını ücretsiz indirin.

VPN Neden Kullanılır?

“VPN nedir?” sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de kullanım amaçlarını daha detaylı inceleyelim. İyi bir VPN’in görevleri:

IP adresinizi şifreler,

Protokolleri şifreler,

Bağlantı ya da etkinlik kayıtlarınızı tutmaz,

Hiçbir verinizi üçüncü kişilerle paylaşmaz,

Bağlantı kopma durumunda acil olarak kapanır,

Bankacılık uygulamaları için belirli uygulama ve siteleri es geçer,

İnternet alışverişlerinizde daha uygun fiyatlarla tasarruf etmenizi sağlar,

Sınırsız sayıda cihazda kullanılabilir,

Ülkelere özel hizmetlerden yararlanmanızı sağlar,

Daha güvenli bir iletişim ve dosya paylaşımı için kurumsal çözümler sunar.

Kimler VPN Kullanabilir?

VPN, hızlı ve pratik olması açısından çoğu insan için vazgeçilmez hale geliyor. Kimlerin VPN kullanabileceğine bakalım:

Gizli kalmak isteyenler,

Güvenliğe önem verenler,

Öğrenciler,

Bulunduğu bölgede olmayan oyunları oynamak isteyenler,

Film ve dizi severler,

Torrent kullanıcıları,

Farklı ülkelerin maçını izlemek isteyen spor severler,

Farklı ülkelerde halka açık Wi-Fi kullanan gezginler,

Mobil kullanıcılar.

VPN Nasıl Çalışır?

VPN teknolojisi, karmaşık bir yapıya sahiptir. VPN’in çalışması DNS isteğiyle başlar. Ardından gizli anahtarlar oluşarak güvenli bir bağlantı sağlanır. Böylece, VPN sunucusunun IP adresini almış olursunuz. İnternete bağlandığınızda cihazınız sanal olarak bulunduğunuz yerden başka bir yerde görünür. Yani, siz internette gezinirken VPN sunucusu, verilerinizin kaynağı durumuna geçer. Bu sayede verilerinizi hiç kimse göremez.

VPN Neleri Gizli Tutar?

Tarayıcı ve arama geçmişiniz gizli kalır. İnternet Servis Sağlayıcı (İSS), sadece VPN sunucusuna yönlendirilen şifre trafiğini görebilir. Ayrıca, çevrimiçi konumunuz görünmez. Bu sayede başka bir ülkenin içeriklerine ulaşabilirsiniz. İnternet etkinliğiniz de tamamen anonimdir. Verilerin kaydı tutulmaz.

VPN Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

VPN yazılımı satın almak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var:

Yüksek hız,

Güçlü şifreleme,

Güvenilir protokoller,

Evrensel içeriklere erişim imkanı,

Pratik kullanıcı deneyimi,

Çoklu cihaz erişimi,

Fiyat-performans oranı,

Gizlilik politikası,

Reklam engelleyici,

Bağımsız denetim,

Torrent kullanılabilirliği,

Beyaz liste özelliği,

Farklı platformlarla uyumluluk,

Müşteri desteği.

VPN Nasıl Kurulur?

VPN kurmak için iki seçeneğiniz bulunuyor: