Vivo Apex 2019! Satın Almak İsteyeceğiniz Telefon

Vivo Apex 2019 bazı metaları yıkmak ve kendi stilini oluşturmak üzere tanıtıldı. Tanıtımda çok fazla detay verilmedi. Detayların Mobil Dünya Konferansı’nda verileceği söyleniyor. Fiyatta belli değil. Şimdilik sadece ilgimizi çeken bir kaç detay paylaşılmış. Özellikler şu şekilde;

Vivo Apex 2019 Özellikleri

Ekran: 6.39 inç AMOLED ekran

İşlemci: Snapdragon 855

Grafik Birimi: Adreno 640

Bellek: 12 GB RAM

Depolama: 512 GB dahili hafıza

Arka Kamera: 12 Megapiksel + 13 Megapiksel

Şuna bir bakın, 12Gb ram detayı ilk dikkatinizi çeken madde olmadı mı? Bununla birlikte ekran gövde oranı şimdilik bütün telefonlardan daha iyi. Hatta ön kameranın nerede olduğunu kimse bilmiyor. Detay da verilmedi. Ekranın üstünde görülmediği için ya kızaklı bir yapıdan arkadan çıkacak ya da ekranın altında gömülü duruyor.

Dikkat çeken bir diğer hususun, telefonun herhangi bir girişe sahip olmaması. Ne kulaklık ne şarj girişi var. Peki telefon nasıl şarj oluyor? Bunun için ilginç bir sistem geliştirilmiş. Hem şarj hem de veri transferi için Mag Port adı verildiği bir sistem kullanılıyor. Mıknatıslı bu sistem telefonun arka kısmına yapışıyor.