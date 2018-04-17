uTorrent İstenmeyen Yazılım Olarak İşaretlendi

Dünyanın en popüler dosya indirme yöntemi olan Torrent için bir çok program var. Ama bunlardan en popülerlerinden birisi uTorrent. Hızlı dosya indirme ve paylaşma gibi özellikleri sayesinde ayrıca büyük dosyaları kesintisiz ve sonradan devam edebilme gibi özelliklerle birlikte torrent indirme yöntemi oldukça çok kullanılıyor. Peki Windows neden utorrent programını istenmeyen yazılım olarak işaretledi?

Yapılan güncelleme sonra Windows Defender uTorrent gibi bir devi istenmeyen yazılım olarak işaretledi ve program bundan sonra siz onu beyaz listeye eklemeden bilgisayarınızda çalışmayacak. Elbette Windows Defender kullanıyorsanız. ESET NOD32, Sophos ve TrendMicro gibi antivirüs devleri de uTorrenti çoktan virüslü şeklinde işaretlemiş.

uTorrent’te virüs var mı?

Peki uTorrent neden böyle oldu. Bittorrent kısmından yapılan açıklamaya göre bu programın kullanılan %5lik kısmında bulunuyor. Ya daha yeni ya da çok eski az kullanılan sürümlerde bu tür sorunlar olabiliyor. Programın stabil sürümü bu tür virüs paylaşımları yapmıyor.

Uzmanlar torrent kullananların Bittorrent tercih etmeleri yönünde uyarıyor.