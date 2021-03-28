Bu yazımızda, Casper Nirvana X500 laptop modelini inceleyeceğiz.

Türkiye merkezli laptop üreticilerinden Casper, ekranı 180 derece açılabilen ve masaya tamamen paralel olabilen X500 modeliyle dikkat çekiyor. Profesyonel performans için üretilen Casper Nirvana X500, maksimum üretkenlik ve minimum zaman kaybını hedefliyor. Serideki diğer modellere göre; daha hafif, daha ince ve daha şık. Üstelik, ürününüzü istediğiniz opsiyonlara göre kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Hem iş, hem günlük ihtiyaçlar hem de oyun için kullanılabilecek nadir modellerden biri.

Şimdi dilerseniz tasarım ve teknik özelliklerine yakından bakalım.

Tasarım

Tasarımda ilk göze çarpan özellik, tabii ki renkler. Casper Nirvana X500, metalik uzay grisi ve siyah klavyesiyle oldukça şık görünüyor.

180 derece açılabilir ekranı, laptopu sizin duruşunuza göre ayarlamanıza imkan tanıyor. Ayrıca, iş ortamında ya da sunumlarınızda laptopu çevirmeden yalnızca ekranı geriye doğru iterek göstermek istediğiniz noktayı karşınızdaki kişiye rahatlıkla gösterebiliyorsunuz. Gerçekten iyi düşünülmüş bir özellik.

Yanınızda kolaylıkla taşıyabilmeniz için özel olarak tasarlanmış bu model; 1,59 kg ağırlığında ve 19,7 mm inceliğinde. Yani, piyasadaki birçok laptopa göre ince ve hafifliğiyle ön plana çıkıyor.

Ekranı yeterli büyüklüğe sahip; 15,6 inç. Numerik klavyesi de bulunuyor.

Özel alaşımlar içeren alüminyum materyallerinden üretildiği için yüksek sağlamlık ve dayanıklılık sağlıyor. Uzun ömürlü kullanılabilecek bir laptop.

Giriş portlarını da inceleyelim:

USB 3.1 x 1

USB 2.0 x 2

UCB C x 1

HDMI x 1

SD Card x 1

RJ45 LAN x 1

Mikrofon x 1

Teknik Özellikler

Casper Nirvana X500; en verimli kullanıcı deneyimi sunmak için işlemci, RAM ve depolama gibi özelliklerinde özelleştirme imkanı sunuyor. İhtiyacınıza göre seçerek istediğiniz özelliklerde donatabiliyorsunuz. Biz, elimizde bulunan model üzerinden detayları aktaracağız.

Windows®️ 10 Pro kurulu olarak gelen modelimiz; iş, ders, oyun gibi birçok ihtiyacınıza hitap edebilecek bir model. Kullandığınız yazılım ve donanımlar ile uyumlu olarak çalışıyor. Üstün güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor.

10. Nesil Intel®️ Core™️ i7 1065G7 işlemcisi, düşük güç tüketimi ve yüksek performans sağlıyor. Intel®️ Iris Plus (i7) Graphics ekran kartı ise, rakiplerine göre yüksek kapasiteye sahip. Ortalama düzeyde grafik gerektiren bütün süreçleri rahatlıkla yerine getirebilir.

Uzun saatler boyunca kullanabilmeniz için tasarlanmış Full HD Anti-Glare ekranı, gözleri yormadan ve yansıtma yapmadan en canlı renkleri mükemmel çözünürlükte sunuyor. Güçlü bataryası ise, 10 saate kadar kullanabilmenize imkan sağlıyor.

Ayrıca, depolama kapasitesi çok geniş. 1TB 2.5″ 5400RPM HDD ve 1TB M.2 SSD PCle 3.0 depolama alanına sahip. Hafıza sorunu yaşamazsınız. Okuma hızı, 1800MB/s; yazma hızı ise, 1800MB/s. İşlem hacmi ve hız olarak, gerçekleştirmek istediğiniz herhangi bir işlemi oldukça hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Açılıp kapanması da hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Casper Nirvana X500’nın fiyatı, donanım tercihlerinize göre 4000-10000 TL bandında değişiyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Siz de görüş ve yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.