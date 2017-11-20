Torrentâ€™te Tracker (Ä°zleyici) Nedir, Torrentâ€™e NasÄ±l Eklenir?

Bu tÃ¼r kavramlarÄ± bilmeniz dosya indirebilmeniz aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok ehemmiyetlidir. Ã‡oÄŸu zaman torrentin inmeme gibi bir durumu olmaz, ancak inmediÄŸi zaman da en Ã§ok indirmek istediÄŸiniz dosyada baÅŸÄ±nÄ±za gelir. O dosyayÄ± mutlaka indirmeliyim dersiniz. Ä°ÅŸte bÃ¶yle bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda trackerlar devreye girer.

Torrent dosyasÄ± inmediÄŸi zaman tracker ekleyerek inmesine yardÄ±mcÄ± olabilirsiniz. Peki, torrente trackerÄ± (izleyiciyi) nasÄ±l eklersiniz?

Torrente izleyici eklemek iÃ§in;

Ã–ncelikle torrent ile indirmek istediÄŸimiz dosyayÄ± torrente yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

DosyanÄ±n inmediÄŸini gÃ¶zleyin. Yani trackerlara ihtiyaÃ§ olduÄŸunu sezin.

Ä°nternetten gÃ¼ncel izleyici bulun.

ArdÄ±ndan torrent ana sayfasÄ±nÄ±n alt kÄ±sÄ±mlarÄ±nda yer alan sekmelerden izleyiciler sekmesine tÄ±klayÄ±n. Muhtemelen orada bir tane izleyici yer alÄ±yor olacak. Birden fazla da olabilir.

Tracker sekmesine tÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman sekmenin yan tarafÄ±nda boÅŸ bir yere saÄŸ tÄ±klayÄ±p izleyici ekle deyin.

Ä°nternetten bulduÄŸunuz izleyicileri aralarÄ±nda birer satÄ±r boÅŸluk olmak kaydÄ±yla izleyicilerin olduÄŸu kÄ±sma yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±n.

Son olarak kaydet deyip torrentin inmesini bekleyin.

TrackerlarÄ± bu ÅŸekilde torrentinize ekleyebilirsiniz.