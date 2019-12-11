Televizyonunuzdan Ücretsiz Film İzlemenin Yolları

Film ve dizi izlemek için son zamanlarda çeşitli platformlar türedi. En popüler olanlardan birisi Netflix. Ülkemizde de alternatifleri bulunuyor. Gayet kaliteli yapımlar ortaya çıkartıyorlar. Ama bir sıkıntı var ki o da ücretli olmaları. Netflix’ten örnek verecek olursak en düşük ödemesi aylık 18 TL ama bu abonelik seçenğinde HD yani 720P izleme seçeneği bile yok ki sadece mobil cihazlardan izlenebilir. Çok kaliteli bir televizyonunuz var. 4K görüntü seçeneği var ama Netflix’ten en düşük aboneliği satın aldınız. O televisyonda Netflix izlemeniz mümkün olmaz çünkü mozaikleşir. Görüntü kalitesi çok düşer. UHD izlemek için ise aylık 40TL ödemeniz gerekir. Peki ücretsiz şekilde her türlü film ve diziyi nasıl izlersiniz?

Gerekli olanlar

Akıllı televizyon ya da HDMI girişi olan bir televizyon. Akıllıysa internete bağlanmalı. Akıllı değilse HDMI üzerinden Chromecast bir cihaz bağlanmalı. (Ekstra ücret) Örneğin Android TV İnternet

Bunları karşılayabiliyorsanız ücretsiz film ve dizi izlemek için aşağıdaki alternatiflerden birini uygulayın.

İnternetten izleme

Akıllı televizyonunuza bir internet tarayıcı indirip buradan film ve dizi izleme sitesine girip istediğiniz filmi izleyebilirsiniz. Akıllı değilse ve Android TV’ye sahipseniz yine bu Android TV üzerinden tarayıcıyla yine bu sitelere bağlanabilirsiniz. Eğer bunları yapamıyorsanız telefonunuzu Chromecast yardımıyla televizyona yansıtın ve telefondan filminizi açıp televizyondan izleyin.

Son olarak bir usb depolamanın içine filminizi atabilir TV’nin USB kısmına takabilir ve doğrudan TV üzerinden de filminizi açabilirsiniz. (Her telvizyon desteklemez.)

Android TV ile özgürlük

Android TV’niz varsa ya da televizyonunuz zaten Android işletim sistemliyse her türlü daha özgürsünüz.

Turkcell TV+

Turkcel kullanıcıları Turkcell TV plus üzerinden yayınlanan içerikleri ücretsiz Televizyonundan izleyebiliyor. Buraya zaman zaman yeni filmler ekleniyor. Ayrıca her türlü kanalı izlemeniz de mümkün.

Netflix

Bir aboneliğiniz varsa ücretli de olsa izleyebilirsiniz. Netflix uygulamasıyla hızlıca film ve dizi izlemeniz mümkün. Ayrıca PuhuTV BlueTV gibi yerli seçeneklerle de izleme yapabilirsiniz.

Youtube uygulaması

Youtube’da yayınlanmış film ve dizileri televizyonunuzdan istediğiniz zaman durdur başlat ileri sar istediğiniz gibi izlemeniz mümkün ama film bulmak oldukça zor olabilir. Yüklenenler siliniyor ya da silinmemesi için farklı bir başlık atılıyor.