Telegram, ücretsiz olarak herkesin kullanabileceği bir anlık mesajlaşma platformudur. Uygulama akıllı cihazların uygulama marketlerinden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Telegram hakkında araştırma yapan birçok kişi Telegram Nasıl İndirilir ve Kullanılır sorularına cevap arıyor. Uygulama indirildikten sonra kolay bir şekilde kullanılmaya başlanabiliyor. Kurulum esnasında öncelikle kullanıcıların telefon numaralarını istenen alana girmeleri gerekiyor. Devamında ise telefona gönderilen kodun belirlenen alana girilerek işlemin onaylanması gerekiyor. Sonrasında açılan sayfada kısa bir profil tanımlama ekranı geliyor. Burada istenen bilgileri doldurup doldurmamak kullanıcının ve insiyatifindedir. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra da profil ayarları kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Telegram Grupları Nedir?

Telegram grupları, en fazla 200 bin üyeye kadar üyeden oluşan, yönetici onayı ile paylaşımları tüm üyelere açılabilen veya sadece yönetici paylaşımları ile içerik üretilen, son zamanlarda çok yaygın olarak kullanılan bir iletişim mecrasıdır. Telegram grupları kullananlara göre çok kullanışlı ve bir çok ihtiyaca cevap verebiliyor. Örneğin ders çalışma gruplarında, binlerce öğrenci bir araya gelerek birbirlerinin çözemediği soruları çok hızlıca çözüyor ve bundan bir ücret almıyor. Tamamıyla ücretsiz bir şekilde Telegram gruplarında yardımlaşma söz konusu.

Birkaç Telegram grupları

Matematik Telegram Grupları: https://t.me/matematikderscalisma ve https://t.me/matematiksorucoz

İkinci El Satılık İlan Telegram Grupları: https://t.me/satilikilanlar ve https://t.me/ikincielalisveris

Telegram Kanalları Nedir?

Telegram kanalları, gruplara göre kıyaslandığında sınırsız abone katılabilir. Sadece kanal yöneticileri Telegram kanalında paylaşım yapabilir. Kanal sahibi istediği kanal abonesini Telegram kanalının yöneticisi olarak atayabilir (ancak sadece kanal aboneleri yönetime seçilebilir). Telegram kanalları genelde haber paylaşımları, bilgilendirme paylaşımları gibi amaçlarla kullanılır.

Birkaç Telegram kanalları

Telegram grupları kanalı: https://t.me/gruplarkanallar

Telegram haber kanalı: https://t.me/haberozetleri

Telegram Ne İşe Yarar?

Telegram üzerinden anlık mesajlaşma, telefon görüşmeleri, görüntülü konuşma ve birçok çeşitte dosya paylaşımı yapmak mümkündür. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kullanıcıları uygulamanın solunda yer alan çeltiğe tıklayınca farklı menüler bekliyor. Burada yeni grup, yeni gizli sohbet, yeni kanal, kişiler ,aramalar, kayıtlı mesajlar, ayarlar, arkadaşınızı davet edin ve sıkça sorulan sorular alanları yer alıyor. Telegram ile ilgili birçok soruya kullanıcılar sıkça sorulan sorular menüsünden cevap bulabiliyor. Telegram Nasıl İndirilir ve Kullanılır sorusunu soran birçok kişi uygulamanın ücretli olup olmadığını da merak ediyor. Telegram, tamamen ücretsiz olarak kullanımda olan bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram’ın kullanıma açmış olduğu gizli mesaj özelliği birçok kişinin ilgisini çekiyor. Buradaki mesajlaşmalar sunucularda tutulmuyor. Uçtan uca şifrelenen mesajlar belirli bir süre sonra kayboluyor. Mesajların kopyalanmasına ve herhangi bir kimseye iletilmesine izin verilmiyor.

Telegram’da Reklam Var Mı?

Uygulamanın kısa süre içerisinde birçok rakip anlık mesajlaşma uygulamasını geride bırakmasını barındırdığı birçok özellik sağlıyor. Uygulama içerisinde herhangi bir reklamın olmaması kullanıcıların beğenisini kazanan bir özelliktir. Telegram Nasıl İndirilir ve Kullanılır sorusuna ayrıntılı bir şekilde cevap verdik. Sizler de ücretsiz olarak kullanabileceğiniz ve bunun yanında çeşitli imkanlardan faydalanabileceğiniz bir anlık mesajlaşma uygulaması arıyorsanız Telegram’ı deneyebilirsiniz. Uygulama içerisinde bulunan çeşitli haber ve bilgi kanalları farklı bir sosyal medya uygulamasına gerek kalmadan birçok konuda bilgi sahibi olmanıza imkân veriyor.