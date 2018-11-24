Telefon Üreticileri Çıldırdı 6 Kameralı Samsung

Telefon üreticileri kendileriyle yarışmaya devan ediyor. 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera derken 2 önde 4 arkada 6 kameraya sahip Samsung cihazın detayları ortaya çıktı. Bu yarış ne zaman son bulacak bilmiyoruz ama üreticilerinin artık abartmaya başladı.

Samsung, S modellerinin 10. Yılına özel bir S10 modeli tanıtacak. Toplamda 4 adet S10 tanıtacak olan Samsung’un resmi açıklama yapmadığı ve diğer 3’ünden daha iyi olan S10SE yani Special Edition modelini de tanıtacak.

Galaxy S10 Special Edition modelinin Beyond X konuyla çıkacağı söyleniyor. Basitçe Türkçe’ye çevirecek olursak 10’un ötesinde diyebileceğimiz model donanım olarak da lider konumda olacak.

Galaxy S10 modelleri arasında en pahalı olacak modelin şu sıralar testlerde lider çıkan Snapdragon 8150 işlemci ve Exynos 9820 işlemciyle karşımızda olması söz konusu.

Galaxy S10 Special Edition Beyond X modelinin bilinen diğer detayları, 512Gb dahili depolama ile gelecek olması, 3 boyutlu yüz tanıma sensörüne sahip olması, arka kısmının Xiaomi modellerinde olduğu gibi seramik olması, 6.7 inç Amoled ekrana sahip olması şeklinde sıralanabilir.

Önümüzdeki senenin bir numaralı telefonu olması beklenen Beyond X ile ilgili detaylar geldikçe sizinle paylaşacağız.