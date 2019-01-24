Telefon İçin Oyun Hızlandırıcı Ne İşe Yarar?

Telefonla oyun oynama alışkanlığı hızla artarken telefon modelleri de kendilerini bu yönde geliştiriyor. Bir çok oyuncu da oyunlar içinde yaşadığı bazı sıkıntıları aşmak için çeşitli yöntemler deniyor. Mobil oyunlarda yaşadığımız bazı sıkıntılar şu şekilde;

Telefonum oyun oynarken kasıyor

Mobil oyunda lag var.

Telefonum oyun oynarken çok ısınıyor.

Bunun gibi problemler yaşadığınız olduysa mutlaka bu yazımıza bir göz atın çünkü kısmen ile yarayan bir yöntemden bahsedeceğiz.

Android için geliştirilen genel adıyla game booster diğer adıyla oyun hızlandırıcı uygulamaların bir kısmı kısmen işe yarıyor. Çalışma mantıkları şu şekilde;

Arka plandaki uygulamaları durdurur.

Arka planda çalışması için uygulamaları beyaz listeye alabilirsiniz.

İnternetinizi arka planda tüketen uygulamaları durdurur ve oyunda internet problemini önler.

Oyuna başlarken rami temizler.

Bellekte bekletilen işlemleri temizler.

Güç dengesini sağlar.

Bazıları telefon aramalarını görünmemesi üzere sessize alır.

Bir çoğu mesajların bildirimlerini ve alakasız bildirimleri sessize alır ekranda göstermez.

Bu özellikte olan bir çok uygulamayı mağazada bulabilir ve oyun deneyiminizi bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz.