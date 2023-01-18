Task Host Window Hatası Nasıl Çözülür? – Tüm Windows Sürümleri

Windows işletim sisteminde en sık karşılaşılan hatalardan biri de Task Host Window hatası. Bilgisayar kapatmak istenildiğinde karşılaşılan Task Host Window hatası nedir, neden olur ve Task Host Window bekliyor hatası nasıl çözülür içeriğimizde inceledik.

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Task Host Window nedir?

Task Host Window, bilgisayarınızı kapatmak istediğinizde arka planda çalışan tüm programları kapatmaya yarayan sistem yazılımıdır. taskhost.exe ismindeki bu yazılım çoğu kişi tarafından virüs ya da bir hata olarak bilinse de Windows’un stabil çalışmasını sağlayan bir yardımcıdır. Bilgisayarı kapatmak istediğinizde Task Host Window hatası ile karşılaşabilirsiniz. Bu hata arka planda çalışan programların henüz kapatılamadığını ve işlemin devam ettiğini ifade eder. Bu hatayla sık sık karşılaşıyor ve bilgisayarınızı yavaşlattığını düşünüyorsanız Task Host Window bekliyor sorunu çözümü için içeriğimizi okumaya devam edin.

Task Host Window bekliyor hatası nasıl çözülür?

Task Host Window bekliyor ya da Task Host Window görev ana bilgisayarı arka plan görevlerini durduruyor hatalarından kurtulmak için 2 farklı çözüm yöntemi bulunmuyor. İlk yöntem sistem ayarları üzerinden yapılabilirken diğer yöntemde Microsoft internet sitesi üzerinden dosya indirilmesi gerekiyor. İlk yöntemi denedikten sonra sonuç alamazsanız ikinci yöntemi deneyerek sorundan kurtulabilirsiniz.

Task Host Window hatası çözümü

Task Host Window hatası çözümü için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz;

Klavyeden Windows ve R tuşlarına aynı anda basarak Çalıştır penceresini açın.

ve tuşlarına aynı anda basarak Çalıştır penceresini açın. Açılan kutucuğa taskschd.msc yazarak Görev Zamanlayıcı’ yı açın.

yazarak yı açın. Ardından sol kısımda yer alan açılır pencerelerden sırasıyla Görev Zamanlayıcı Kitaplığı > Microsoft > Rac klasörlerine gidin.

klasörlerine gidin. Rac klasörüne tıkladığıızda ekrana RacTask gelecektir. RacTask üzerine gelip sağ tıklayın ve Sonlandır butonuna tıklayın.

gelecektir. RacTask üzerine gelip sağ tıklayın ve butonuna tıklayın. Task Host Window hatası çözümlenmiş olacaktır.

Windows Task Host Window Yama İndirme (taskhost.exe)

Microsoft, Windows 7 ve eski sürümlere taskhost.exe yama dosyası sunuyor. Güncel işletim sistemlerini kullanıyorsanız da Microsoft internet sitesinden form doldurarak sisteminizle uyumlu olması durumunda dosyayı indirebilir, Task Host Window hatasını çözüme kavuşturabilirsiniz. Dosyayı indirmek ve talimatları incelemek için linke tıklayabilirsiniz.