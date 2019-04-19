Tablet Ya da Telefon Root Nasıl Atılır? Basit Yöntem

İşlem o kadar basit ki inanamayacaksınız. Yanlız başlamadan önce uyarımızı yapmamız gerekiyor. Bu işlem garanti süresi dolmamış cihazları garantiden çıkarır / çıkarabilir. Cihazınız hata verebilir. Cihazınız rootlanmayabilir. Cihazınıza zararlı yazılım bulaşabilir. Cihazınızın verileri silinebilir. Sorumluluk tamamen size aittir. Bu işlem Android 5.1 üzeri bir tablette denenmiştir. Daha düşük sürümler ya da son sürümlerde çalışmayabilir.

Rootlamak istediğiniz cihazınızın yedeğini alın. Çünkü sonunda ne olacağı belli olmaz. Geri yüklemek isteyebilirsiniz. Fotoğraf ve videoları mutlaka wifi bağlantısı ile Google Fotoğraflar gibi uygulamalara yedekleyin. Tam yedek alınmanızı tavsiye ederim. Ya da cihazınıza sorun olursa yazılım atarım sıfırlarım diyorsanız sıkıntı yok.

Kingroot uygulamasını telefon ya da tabletinize indirin. Ya da Kingoroot uygulamasını indirin. Daha sonra uygulamayı kurun. Yapmanız gereken tek şey rootlama yapmaya başlamak. Tek butona tıklayın ve işlemin bitmesini bekleyin.

Rootlama biraz uzun sürebilir. Rootlama sırasında telefonunuz kapanıp açılabilir.

Rootlamanın sonucunu size söyleyecek. Başarılı olup olmadığını bildirecek. Daha sonra root gerçekleşmiş mi kontrol etmek için https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joeykrim.rootcheck uygulamasını indirin. Kök kontrolü yapın. Size root olup olmadığını bağımsız bir uygulama olarak gösterecektir.

Eğer root yaptığınız uygulamayı kaldırırsanız root kalkıyor. Uygulamanın kalması gerekiyor. Kingroot uygulaması sonucu bu şekilde oldu.