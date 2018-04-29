SMS Engelleme Nasıl Yapılır?

Hergün gelen ve SMS kutunuzda biriken spam mesajlardan bıktınız mı? Yasadışı mesajlarda mı geliyor? O halde kısaca uygulayabileceğiniz bazı adımlarla sizlere bu mesajları nasıl engelleyebileceğinizden bahsedeceğiz. İlk önce Android için hemen anlatıma başlayalım.

Şimdi ilk olarak gelen reklam mesajlarının altında bir kaç karakterlik kod bulunuyor. Bu kodu unutmayın. Daha sonra bazı telefonlar için mesaj engelleme kısmına girin. Buradan o kodu buraya yazın. Bundan sonra bu kodu içeren mesajlar size gelemeyecek. Bazı Android cihazlarda ise mesaj ayarları kısmını bulamayabilirsiniz. Bu telefonlarda engelleme yapmak için mesaj gönderenin muhtemelen rastgele oluşturulmuş görseline tıklayın ve numara yazmasa bile bu numarayı engelle deyin. Daha sonra bu numaradan ne mesaj ne arama alabilirsiniz.

iOS için de son bahsettiğimizin benzeri bir engelleme bulunuyor. Mesaj ya da arama ya girin Bilgilendirme kısmına açın. Alt kısmına dokunun ve bu aramayı engelle deyip gelen mesaj ya da aramayı engelleyin. Ayarlar kısmında mesaj ayarlarına girip bilinmeyenleri açın. Bu sayede bilinmeyen numaralardan gelen mesajlar buraya gelecek ve size bildirim gelmeyecektir.