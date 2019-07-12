Siri Nasıl Kapatılır?

Birçoğunuz Siri kullanmıyor. Bunun sebebi gereksiz bulması ya da aradığını bulamaması olabiliyor. Ama bazı iPhone modellerinde Siri sinir bozucu şekilde yanlışlıkla açılabiliyor. Bu durumda telefonunuzdan bile nefret edebilirsiniz ama madem kullanmıyorsunuz, neden Siri’yi kapatmıyorsunuz? Bu yazıda basit adımlarla Siri’yi kapatmak ya da susturmakla ilgili bilgi vereceğiz.

Siri’yi susturun

Siri’yi bazı alanlarda sessiz kullanmak ya da yanlışlıkla açıldığında sesinin çıkmaması için sessize alabilirsiniz. Örneğin toplantının ortasında yanlışlıkla Siri’yi açarsanız bu size utanç yaşatabilir. Siriyi sessize almak için aşağıdaki yöntemi deneyin.

Ayarlar – gelen – erişilebilirlik yolunu takip ettikten sonra zil sesi kontrolünü seçili hale getirirseniz telefonunuzu sessize aldığınız zaman Siri’de susacaktır.

Siri’yi kapatın

Ayarlar – gelen – erişilebilirlik kısmına gelip Siri’yi seçiniz. Daha sonra Siri’nin yanında aktif olduğunu gösteren butonu kapatın. Bu sayede Siri kapanmış olur.

Bu işlemden sonra Siri, herhangi bir şekilde açılamaz. Daha sonra aynı şekilde Siri’yi ya da sesini açmanız mümkün.