Silinen Torrent Dosyası Nasıl Geri Getirilir?

İndirme yapanların çoğu torrent ile indirme yapmayı tercih eder. Çünkü hem istediğimiz zaman durdurup başlatabiliyoruz, hem de tarayıcıdan yapılan indirmeden daha hızlı bir indirme yapar. Bu iki artı yönü bize torrenti tercih etmemiz için yeter.

Torrenti kullanırken başınıza istenmedik durumlar gelebilir. Bunlardan bir tanesi yakın zamanda benim başıma geldi. Bir torrent dosyası indirirken torrent programından sil butonuna basarsınız. İndirdiğiniz kadar dosya bilgisayarınızda kalır, ancak siz kaynağı sildiğiniz için indirme devam etmeyecektir. Hele de büyük boyutlarda dosyalar indiriyorsanız anlatacağım yöntem çok işinize yarayacaktır. Benim gibi 36 GB’lık bir dosyayı yanlışlıkla silerseniz nasıl tekrar devam ettirebilirsiniz? Başınıza gelmeden bu konunun önemini yeterince anlayamazsınız. Ancak yine de aklınızın bir köşesinde bulunsun.

Yukarıda anlattığım gibi yanlışlıkla torrent dosyasını sildiniz diyelim. Yapmanız gereken torrenti indirdiğiniz siteyi bulmaktır. Örneğin torrenti a sitesinden indirdiniz ve silindi. Tekrar a sitesine girip dosyayı indirin ve torrente yapıştırın. O zaman kaldığı yerden devam edecektir.