SEO: Resim Optimizasyonu

Google’ın sizlerden içeriğiniz ile ilgili istediği bir başka önemli şey içeriklerinizde multimedya öğelerine yer vermeniz. Bu hem konuyu daha iyi açıklamanıza yardımcı olacak hem de okunma kalitesini arttıracaktır. Resimlerinizi optimize etmek konusuna geçmeden önce yazınızda neden resim kullanmalısınız konusuna kısaca değinelim ve bunu seo açısından açıklayalım.

Yazınızda neden resim kullanmalısınız?

Bunun en önemli sebebi arama motorlarının görsel arama motorlarına sahip olması. Yani biri içeriğinizi bulacaksa arama motoru üzerinden içeriğinizi bulabilir, bunun yanında görsel araması yaparakta içeriğinize ulaşabilir. Yani ulaşılabilirliğinizi ikiye katlıyorsunuz.

Seo açısından resimleri nasıl optimize ederim?

Yapmanız gerekenleri maddeler halinde sıralayalım.

Resimleri kalitesinden çok fazla ödün vermeden web için optimize edin. Boyut küçültün. Yazıyı çok boğmadan bir kaç resim kullanın. Resimlerin konuyla alakası olması önemli. Alt etiketi ve alt yazı kullanın. Kısa ama açıklayıcı. Resminize açıklayıcı bir isim verin. Resimleri mümkünse kendi barındırma hizmetinizde barındırın.

Bu yöntemlere uyduğunuz zaman görsel açısından seo hemen hemen tamam demektir. Kısaca bütün maddeleri açıklayalım.

Google hıza çok önem verir. Bir site tam olarak ne kadar hızlı yükleniyorsa onun için o kadar iyidir. Çünkü kullanıcıların çoğu eğer site bir kaç saniye içinde açılmazsa sorun olduğunu düşünerek kapatır ya da başka bir siteye gider. Bu açıdan sitenizin yüklenmesini engelleyecek şeylerden kaçının. Bunlara kimi zaman görseller neden oluyor. Bir telefonla fotoğraf çektiğiniz zaman şu günlerde boyutu 7 ile 12 mb arasında değişiyor. Bunu bilgisayarınıza atıp yazınıza doğrudan eklerseniz o fotoğrafın yüklenmesi sitenin yüklenmesini oldukça geciktirecektir. Bu açıdan resmi ilk önce optimize edin. Resimler için ideal boyut 100 – 200 kb arasıdır.

Birden fazla resim kullanmak ise her zaman arama sonuçlarında daha fazla görünme ihtimalinizi arttırır ama abartmayın. Çok fazla resim yüklemeniz gerekiyorsa galeri kullanın.

Resimleri konuyla alakalı seçmeye çalışın. Tıpkı başlığınız ya da etiketleriniz gibi.

Resimleri yükledikten sonra ona bir alt etiketi verin mümkünse bir de alt başlık yazın. Bunun en önemli sebebi botların bu resmin ne olduğuyla ilgili bu şekilde bilgi alabilmesi. Bununla birlikte ekran okuma özelliğinin resim hakkında bu şekilde bilgi verebilmesidir. Google’ın verdiği örneği inceleyelim. Resim yüklenmese bile resim hakkında bilgi bu şekilde alınabilir.

Resmin dosya ismini açıklayıcı şekilde girmek botlara ya da kullanıcılara bilgi verebilir.

Resimleri kendi host hizmetinizde bulundurursanız resimden yazıya giden kişi katkı sağlar. Bununla birlikte birinin resmin bağlantısını kopyalayıp sitesine yapıştırması da backlink almanızı sağlayabilir.

Resim optimizasyonuyla ilgili temel bilgileri vermeye çalıştık. SEO konusunda yazılar gelmeye devam edecek. Temel düzeyde SEO’nun bütün bilinen yanlarını sizlerle paylaşacağız.