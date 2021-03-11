Seo Nedir? SEO kelimesinin açılımı, Arama Motoru Optimizasyonu anlamına gelmektedir. Aslında İngilizce “Search Engine Optimization” kelimelerinin baş harflerini temsil eder.

Yeni bir site veya marka için SEO çalışması yapılması gerektiğinde, bazen şirketlerin gözü korkabiliyor. Ama aslında SEO yapmak o kadar da zor değil.

Bu yazımızda sizlerle SEO’nun ne olduğunu ve önemli SEO kavramlarını açıklayacağız.

Neden SEO?

Bir çok firma internet aramalarında ilk sıralarda görüntülenmeyi hedefler. Bu sayede çok daha fazla kişiye ulaşmayı ve potansiyel müşteri oranında artış yaratmayı hedefler.

İşte SEO burada devreye girer ve bu amaca ulaşmayı kolaylaştırıcı rol oynar. SEO sayesinde web sitesi arama motorlarının algoritmalarıyla uyumlu halde çalışır. Böylece web sitesi kaliteye sahip olacağı için arama motorlarının gözünde. Daha yüksek sıralara çıkacaktır.

SEO Nasıl Yapılır?

SEO çalışması nasıl yapılır? sorusunun cevabı uzun saatler ve günler alabilir. Yaklaşık 200’den fazla kriterden oluşan arama motorlarına yapılan SEO çalışması uzun süreçten geçmektedir. Bu kriterlerin etkileri oldukça farklı oranlardadır.

SEO çalışması bireysel olarak yapılabilir ama profesyonel SEO danışmanı size zaman kazandırır. Profesyonel bir SEO çalışmasının nasıl yapıldığını anlatacağım. Site içi optimizasyon ve site dışı optimizasyondan oluşmaktadır. Aşağıda anlatacağımız bilgilerde başarılı olabilmek için sitenizin bu kurallara uygun olması gerekmektedir.

Site İçi Optimizasyon

“Site İçi Optimizasyon”, web siteniz üzerinde uygulamanız gereken temel teknikleri kapsıyor. Aslında birçok SEO uzmanı, işin en önemli kısmının bu noktada olduğunu söyler. Örneğin; link geliştirme terimini daha önce duymuşsunuzdur.

Ama temel site içi optimizasyon kurallarına uymazsanız; link geliştirme ve diğer teknikler tek başına başarı getirmeyebilirler. Kısacası, tüm alt teknikler bir araya gelmeli ve site içi optimizasyonda bir bütünlük sağlanmalıdır.

Site İçi Optimizasyon Teknikleri:

İç Linkler: Link geliştirme, sadece diğer sitelerden link kazanmak (backlink) değildir. Kendi sayfalarınız içerisinde de linkler oluşturmanız gerekiyor. Buradaki amaç, yine her zaman olduğu gibi Google gibi arama motorlarına doğru sinyaller vermektir.

Link geliştirme, sadece diğer sitelerden link kazanmak (backlink) değildir. Kendi sayfalarınız içerisinde de linkler oluşturmanız gerekiyor. Buradaki amaç, yine her zaman olduğu gibi Google gibi arama motorlarına doğru sinyaller vermektir. Başlık Etiketleri: Başlık etiketleri, sayfanızı anlaşılır bir şekilde organize ederken işinize yarar. Temel bir HTML bilgisiyle, başlık etiketleri kavramını kolayca anlayabilirsiniz. Genel olarak sadece 3 etiket bile, içeriklerinizi organize etmeniz için yeterli olacaktır. Örneğin; en önemlisi ve sayfanın ana başlığı için kullanılan etiket H1 etiketidir. Ardından önem sırasına göre H2 ve H3 etiketlerini kullanmaya devam edebilirsiniz.

Başlık etiketleri, sayfanızı anlaşılır bir şekilde organize ederken işinize yarar. Temel bir HTML bilgisiyle, başlık etiketleri kavramını kolayca anlayabilirsiniz. Genel olarak sadece 3 etiket bile, içeriklerinizi organize etmeniz için yeterli olacaktır. Örneğin; en önemlisi ve sayfanın ana başlığı için kullanılan etiket H1 etiketidir. Ardından önem sırasına göre H2 ve H3 etiketlerini kullanmaya devam edebilirsiniz. Resim Bilgisi / Alt Etiketleri: Web sitenize resim (görsel, fotoğraf) eklediğinizde mutlaka o görsele uygun isimler ve alt etiketler oluşturmalısınız. Bunu yaparken, doğru anahtar kelimeler kullanmanız gerekiyor. Böylece, Google’da sadece metin içeriklerinizle değil, görsellerinizle de öne çıkabilirsiniz.

Web sitenize resim (görsel, fotoğraf) eklediğinizde mutlaka o görsele uygun isimler ve alt etiketler oluşturmalısınız. Bunu yaparken, doğru anahtar kelimeler kullanmanız gerekiyor. Böylece, Google’da sadece metin içeriklerinizle değil, görsellerinizle de öne çıkabilirsiniz. Kalın Font Kullanmak: Google artık RankBrain ve BERT gibi birçok karmaşık yapay zekâ aracı kullanıyor. O yüzden metinlerde kalın font kullanmak ya da italik font kullanmak eskisi kadar teknik bir konu değil. Bu tür estetik dokunuşlar yaparken odaklanmanız gereken yer yazıyı daha okunur kılmak olmalıdır. Yani, okuyucunun beğeneceği tarzda bir içerik organizasyonu yeterli olacaktır.

Site Dışı Optimizasyon

Öncelikle belirtmek gerekir ki site dışı optimizasyon backlink değildir. Amaç markalaşmaktır. Düşünün bir çok yerde reklamınız olursa insanlar sizi tanır. Altın bir kural vardır çok kazanan çok harcar. Google sizin yaptığınız mantıklı harcamalar ile size olan güvenini arttırır.

Backlink bir referanstır. Ne kadar çok kaliteli referansınız olursa, Google’da o kadar başarılı olursunuz. Ama, kazandığınız linklerin de kaliteli sitelerden gelmesine özen gösterin. Çünkü aksi halde sitenize gelen alakasız ve spam linkler, Google aramalarından silinmenize giden yolun anahtarı olabilir.

Site Dışı SEO Optimizasyonu Teknikleri

Sosyal medya kanallarınız da Google’daki varlığınızı artırmanıza yardımcı olurlar. Bu yüzden, sosyal medya kanallarınızı aktif olarak kullanın.

Google artık SSL Sertifikası olmayan siteleri “Güvenli değil” şeklinde işaretliyor. Bu yüzden, mutlaka bir SSL sertifikası almalısınız.

Daha önce kaldırmış olduğunuz kullanılmayan sayfalarınız için 404 yönlendirmesi yapın.

Backlink konusunda hedefiniz, doğal linkler olmalıdır. Link satın almak ve benzeri spam davranışlardan kaçınmalısınız.

Doğru bir domain (site ismi) Google’daki başarınız için önemlidir. Site ismi belirlerken sektörünüzle ilgili olmasına dikkat edin.

Sitenize başarı getirecek anahtar kelimeleri belirlerken kullanıcı niyetini önemseyin. “Kullanıcı Niyeti” kavramı son zamanlarda adını en sık duyduğumuz SEO terimlerindendir. Kullanıcılar sizi hangi anahtar kelimelerle arıyorlar? Bunu bilirseniz, daha başarılı bir anahtar kelime stratejisi yürütebilirsiniz.

Sitenizi oluştururken site mimarisine ve URL yapısına dikkat edin. Zaman içerisinde URL’lerinizi değiştirmeniz, düzenlemeniz gerekebilir. Bu, sitenin genel başarısı için iyi değildir. O yüzden, daha ilk baştan bu konularda stratejik hareket edin.

“Schema & Markup” şema işaretleme, Google’a sitenizi daha doğru tanıması için yardımcı olur. Google’da üst sıralara yükselmeniz için direkt bir katkısı olmasa da, listelemelerde daha çok yer alırsınız. Bu da, siteniz için dolaylı da olsa artı puan anlamına geliyor.

Sık Sorulan Sorular

Backlink Almalı mıyım?

Backlink alınmalıdır. Baştan uyarmak gerekirse paket şeklinde değil. Gerekirse sektörünüzdeki rakiplerinizi iyice analiz edip. Rakiplerinizin aldığı güçlü web sitelerden siz de backlink alabilirsiniz.

Google bu durumu şöyle özetlemektedir. Sektörünüzdeki bir firmadan size link çıkışı olması pozitif sinyal sağlamaktadır. Görüldüğü üzere Google backlink alınmasına karşı değil ama yanlış şekilde alınmasına oldukça karşıdır.

E-SEO Nedir?

SEO terimi okunuşta “esio” olarak telaffuz edilmektedir. Bu durum neticesinde bu kelimenin yanlış aranmış olması muhtemeldir.

SEO kelimesi doğru yazılışıdır. Bu kafa karışıklığını böylece gidermiş olduk.

SEO Uyumlu Makale Nasıl Yazılır?

Bu durum tüm arama motorları için aynı kriterleri döndürür. Bir kişinin SEO uyumlu makale yazabilmesi için öncelikle site içi optimizasyonları çok iyi anlaması gerekir. Bu durumu yazımızda açıkça anlatmıştık.

Şunu belirtmek gerekir. SEO uyumlu makalenin içeriği arama niyetidir. Kullanıcının arama niyeti doğru analiz edilmelidir. Sonrasında Google açıkça belirtir ki içeriklerinizi arama motorları için oluşturmayın. Kullanıcılar için oluşturun. Siz de buna özen göstermelisiniz.

Sonuç

Konu SEO olduğunda, her bir tekniği tüm detaylarıyla tek bir makalede vermek elbette mümkün değil. Ama bu temel teknikleri hayata geçirdiğinizde, doğru bir başlangıç yapmış olacaksınız.

SEO ile ilgili daha fazla bilgi almak için camdalio.com/seo/ bağlantısına tıklayabilirsiniz. SEO nedir? adlı yazıyı okuyarak daha derin bilgilere sahip olabilirsiniz.