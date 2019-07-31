PlayStation 4 sahipleri zaman içinde ana ekranlarından sıkılmış olabilir. Bunu değiştirmenin bir yöntemi bulunuyor. PlayStation 4 için ana ekranı ve temayı değiştirmek mümkün. Bunu nasıl yapacağınızı anlatacağız.

PlayStation 4 Tema değiştirme

Bunun için aşağıdaki yöntemi kullanın.

Ana ekrandan ayarlar kısmına girin.

Ayarlar kısmından temalar kısmına gelin.

X ile temaları görüntüleyin.

İstediğiniz temayı seçin.

Daha fazla seçenek için PlayStation Store üzerinden arama yapabilirsiniz.

Aynı şekilde temayı uygulayarak mevcut temanızı değiştirmeniz mümkün.

Bir başka yöntem ise ana ekranı değiştirmek.

Az önceki yöntemle temaları görüntülediği iz kısımda özel temalar kısmı bulunuyor. Buraya tıklayın ve oyun içinden aldığınız bir ekran görüntüsünü seçerek uygulayın. Bu sayede ekran görüntünüz ana ekran olacaktır.

Bu kısımlarda daha fazla görüntü için özellikle fotoğraf modu olan oyunlarda bu modla oyun içi fotoğraflar çekebilir ve buradan ana ekran uygulayabilirsiniz.